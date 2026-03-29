Điểm tuần: iOS 27 ấn định ngày ra mắt, OpenAI dừng ứng dụng Sora

Apple chốt ngày ra mắt iOS 27

Apple đưa ra thông báo Hội nghị các nhà phát triển toàn cầu thường niên lần thứ 37 (WWDC 2026) sẽ diễn ra trong khoảng thời gian 8-12/6. Tương tự WWDC 2025, WWDC 2026 sẽ được phát trực tuyến và mở cửa miễn phí cho các nhà phát triển tham gia.

Đây là sự kiện thường niên do Apple tổ chức để công bố những cập nhật mới liên quan đến các phiên bản hệ điều hành của công ty. Dự kiến, Apple sẽ công bố hàng loạt cập nhật mới bao gồm iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, tvOS 27, watchOS 27 và visionOS 27.

Theo Bloomberg, bản cập nhật iOS 27 sẽ có nhiều điểm tương đồng với hệ điều hành Mac OS X Snow Leopard ra mắt vào năm 2008. Cụ thể, phiên bản này chủ yếu tập trung vào việc sửa lỗi để cải thiện hiệu suất và độ ổn định của hệ điều hành.

OpenAI dừng ứng dụng Sora

Sora là công cụ AI cho phép người dùng tạo video từ văn bản mô tả, được OpenAI giới thiệu lần đầu vào tháng 2/2024. Công cụ này có khả năng tạo ra các cảnh quay phức tạp với nhiều nhân vật và bối cảnh chi tiết. Tuần qua, OpenAI đã thông báo dừng ứng dụng, khiến nhiều người dùng bất ngờ.

OpenAI từng cho biết Sora có thể mô phỏng các yếu tố trong thế giới thực để tạo video có mức độ chân thực cao, tùy thuộc vào nội dung mô tả của người dùng. Đến tháng 11/2025, phiên bản Sora 2 được giới thiệu với khả năng mô phỏng chuyển động vật lý tốt hơn, đồng thời hỗ trợ tạo âm thanh và giọng nói theo yêu cầu.

Việc OpenAI thông báo dừng ứng dụng Sora khiến cộng đồng người dùng chú ý, trong bối cảnh công cụ này từng được đánh giá cao về khả năng tạo video bằng AI. Đại diện OpenAI cho biết việc điều chỉnh định hướng Sora nhằm giúp công ty tập trung vào các dự án ưu tiên khác.

iPhone Air gây bất ngờ

Theo báo cáo dữ liệu Speedtest do Ookla công bố, iPhone Air chiếm 6,8% số lượng iPhone thế hệ mới tại Mỹ trong giai đoạn quý IV/2025. Đáng chú ý, con số này cao hơn gấp đôi so với mức 2,9% mà iPhone 16 Plus đạt được trong cùng khoảng thời gian.

Tuy nhiên, sự tăng trưởng này đến từ tình trạng sụt giảm thị phần của iPhone 17 Pro. Thị phần của iPhone 17 Pro đã giảm từ 34,9% xuống mức 30,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, iPhone 17 Pro Max vẫn giữ nguyên ở mức 55,5%.

Các số liệu cho thấy khoảng 4% người mua sẵn sàng đánh đổi camera và sức mạnh xử lý của iPhone 17 Pro để có được thiết kế mỏng nhẹ hơn trên iPhone Air.

Mac Pro bị khai tử

Sau lần nâng cấp gần nhất vào năm 2023 với chip M2 Ultra, dòng Mac Pro gần như không có thêm thay đổi đáng kể. Trong khi đó, Mac Studio với thiết kế nhỏ gọn hơn nhưng được trang bị chip M3 Ultra lại có hiệu năng vượt trội, khiến Mac Pro dần mất lợi thế cạnh tranh.

Sự trùng lặp về công năng trong khi giá bán cao khiến Mac Pro ngày càng kén người dùng. Thời gian qua, Apple được cho là đã đẩy mạnh việc xả hàng tồn tại các hệ thống bán lẻ.

Dù vậy, quyết định khai tử Mac Pro vẫn gây tranh luận trong cộng đồng người dùng chuyên nghiệp. Một số ý kiến cho rằng Mac Pro có lợi thế riêng nhờ khả năng mở rộng phần cứng, điều mà Mac Studio chưa thể thay thế hoàn toàn.

Người dùng Windows 11 nhận tin vui

Microsoft cho biết một trong những mục tiêu lớn của hãng trong năm nay là cải thiện hiệu năng và độ ổn định của hệ điều hành Windows 11, đặc biệt là khả năng tối ưu và giảm lãng phí dung lượng bộ nhớ RAM khi hoạt động, qua đó cho phép Windows 11 hoạt động mượt mà hơn trên các máy tính có cấu hình thấp.

Trong nhiều năm qua, Microsoft đã tập trung tích hợp AI vào Windows 11 thông qua công cụ Copilot. Tuy nhiên, nhiều người dùng cho rằng điều này là thừa thãi và không cần thiết vì ít người sử dụng Copilot trong công việc hàng ngày.

Việc Windows 11 được tối ưu để sử dụng tài nguyên hệ thống hiệu quả và tiêu thụ ít bộ nhớ RAM hơn sẽ giúp khởi chạy phần mềm nhanh hơn và có nhiều dung lượng bộ nhớ trống để chạy được đồng thời nhiều phần mềm.

iOS 26.4 sửa hàng loạt lỗi trên iPhone

Sáng 25/3, Apple đã phát hành bản cập nhật iOS 26.4. Trong phần mô tả thông tin hệ điều hành, công ty cho biết phiên bản này cung cấp bản vá lỗi và bổ sung hàng loạt tính năng mới cho iPhone.

iOS 26.4 sẽ cải thiện độ chính xác của bàn phím, khắc phục lỗi khiến một số ký tự bị bỏ sót khi người dùng gõ nhanh. Sự cố này ảnh hưởng đến cách hoạt động của tính năng tự động sửa lỗi, khiến tính năng này không thể dự đoán được ý người dùng muốn gõ.

Ngoài ra, bản cập nhật iOS 26.4 còn khắc phục hơn 35 lỗ hổng bảo mật liên quan đến trình duyệt Safari, ứng dụng Tin nhắn và nhiều dịch vụ khác.