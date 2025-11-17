Tài khoản @Rui35052730 trên X cho biết chiếc iPhone 17 Pro Max bị mất một mảng lớn lớp phủ sau khi lau bằng khăn ướt thông thường. Người này cũng đăng kèm các hình ảnh cho thấy mặt lưng thiết bị xuất hiện nhiều vùng loang lớn, phần màu cam gần như biến mất và để lộ lớp hợp kim nhôm phía dưới.

Chiếc iPhone 17 Pro Max gần như "bay màu" (Ảnh: Rui35052730).

Bài viết trên nhanh chóng thu hút sự quan tâm trong cộng đồng người dùng iPhone. Nhiều ý kiến bày tỏ lo lắng về lỗi sản xuất hay do tác động của cách vệ sinh thiết bị. Trong khi đó, một số người lại đặt ra nghi vấn về tính chân thực của bài viết.

Theo Wccftech, đến nay vẫn chưa ghi nhận trường hợp tương tự trên các diễn đàn lớn khác. Ngoài ra, giới công nghệ cũng chưa có báo cáo xác nhận việc lớp phủ của iPhone 17 Pro Max dễ bong tróc khi tiếp xúc với khăn ướt.

Trước đó, một số người dùng phản ánh màu sắc của khung nhôm trên ‌iPhone 17 Pro‌ và iPhone 17 Pro Max có thể sẽ thay đổi theo thời gian. Nhiều trường hợp ghi nhận mặt kính phía sau vẫn giữ nguyên màu sắc ban đầu, trong khi viền nhôm và khu vực camera chuyển sang tông màu vàng hồng.

Theo một số báo cáo, nguyên nhân khiến iPhone 17 Pro Max phiên bản cam vũ trụ bị đổi màu là do tiếp xúc với dung dịch có chứa peroxide hoặc tiếp xúc lâu với tia cực tím.

Apple đã phủ bên ngoài khung nhôm của iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max một lớp bảo vệ để ngăn chặn sự tiếp xúc giữa khung nhôm và không khí. Tuy nhiên, nhiều khả năng lớp phủ bảo vệ này không phát huy tác dụng khiến quá trình oxy hóa trên khung nhôm vẫn diễn ra.

Trước đây chỉ ghi nhận tình trạng iPhone 17 Pro Max đổi màu theo thời gian (Ảnh: MacRumors).

Ngoài ra, trong trường hợp lớp vỏ iPhone 17 Pro tiếp xúc với một số hóa chất cũng có thể đẩy nhanh quá trình oxy hóa và đổi màu này.

Các chuyên gia khuyến cáo người dùng không nên sử dụng các hóa chất mạnh, chất tẩy rửa chứa cồn hoặc lớp vải quá xơ cứng để làm vệ sinh lớp vỏ iPhone 17 Pro vì điều này có thể khiến sản phẩm bị trầy xước hoặc đổi màu.

Trên trang web chính thức, Apple hướng dẫn người dùng lau sạch thiết bị với dung dịch cồn isopropyl 70%, cồn ethyl 75% hoặc sử dụng khăn lau khử trùng Clorox để lau nhẹ bề mặt bên ngoài của iPhone.

Đến nay, Apple chưa đưa ra bất cứ phản hồi nào về các trường hợp iPhone 17 Pro Max bị thay đổi màu sắc. Tuy vậy, một số người dùng cho biết họ đã được thay thế thiết bị sau khi kiểm tra.