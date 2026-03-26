So sánh camera Samsung Galaxy S26 Ultra và iPhone 17 Pro Max

Ưu điểm

- Galaxy S26 Ultra nổi bật với hệ thống camera đa tiêu cự, linh hoạt, đặc biệt ở khả năng zoom xa.

- iPhone 17 Pro Max cho chất lượng ảnh ổn định, màu sắc tự nhiên và đồng đều.

- Cả hai thiết bị đều cho ảnh chi tiết cao trong điều kiện đủ sáng.

- Samsung đẩy mạnh các tính năng AI, hỗ trợ chỉnh sửa và sáng tạo nội dung trực tiếp trên máy.

Hạn chế

- Ảnh từ Samsung đôi khi chưa xử lý ánh sáng tốt, ảnh bệt màu.

- iPhone có khả năng zoom hạn chế hơn, thiếu linh hoạt trong một số tình huống.

Lời khuyên từ Biên tập viên

Galaxy S26 Ultra phù hợp với người dùng thích chụp ảnh đa dạng, cần zoom xa và tận dụng các công cụ AI để sáng tạo.

Trong khi đó, iPhone 17 Pro Max là lựa chọn phù hợp với người ưu tiên sự ổn định, màu sắc chân thực và đặc biệt là nhu cầu quay video.

Thông số camera

Galaxy S26 Ultra được trang bị hệ thống 4 camera gồm camera chính 200MP khẩu độ f/1.4, góc siêu rộng 50MP, tele 3x 10MP và tele 5x 50MP. Cấu hình này cho phép thiết bị hoạt động linh hoạt ở nhiều tiêu cự khác nhau, đặc biệt hiệu quả trong các tình huống cần zoom.

Trong khi đó, iPhone 17 Pro Max sở hữu 3 camera đều có độ phân giải 48MP, bao gồm camera chính, góc siêu rộng và telephoto. Apple lựa chọn hướng tối ưu đồng đều chất lượng giữa các ống kính thay vì chạy theo thông số.

Xét về phần cứng, Samsung có lợi thế rõ rệt về độ phân giải và khả năng zoom. Tuy nhiên, iPhone lại thể hiện sự ổn định và nhất quán tốt hơn trong trải nghiệm thực tế.

Ảnh chụp ban ngày

Trong quá trình trải nghiệm thực tế, phóng viên đã thử chụp ảnh trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau để đánh giá khả năng xử lý của hai thiết bị.

Ở điều kiện ánh sáng yếu, trời âm u hoặc ngược sáng, ảnh từ iPhone 17 Pro Max cho màu sắc rõ ràng hơn, tổng thể tươi tắn và dễ nhìn. Trong khi đó, Galaxy S26 Ultra có xu hướng ngả vàng nhẹ, khiến tông da trở nên kém tự nhiên hơn.

Khi chụp trong điều kiện đủ sáng, Galaxy S26 Ultra lại thể hiện tốt hơn với màu sắc tươi, da người được xử lý mịn và sáng, phù hợp với người dùng thích ảnh "ăn liền". Ngược lại, iPhone giữ màu trung tính, thể hiện rõ chi tiết khuôn mặt, nhưng đôi khi không tạo cảm giác nịnh mắt.

Với ảnh phong cảnh, Galaxy S26 Ultra cho thấy khả năng cân bằng trắng tốt, màu sắc hài hòa và nổi bật hơn. Trong khi đó, iPhone 17 Pro Max có xu hướng làm sáng chủ thể chính nhưng đôi lúc khiến phần nền, đặc biệt là bầu trời, bị cháy sáng nhẹ.

Ở các chi tiết như hoa hoặc vật thể nhỏ, Galaxy S26 Ultra cho màu sắc rực rỡ hơn, còn iPhone giữ chi tiết tốt hơn khi zoom, nhưng màu sắc có phần nhạt hơn.

Camera selfie

Camera trước trên cả hai thiết bị đều đáp ứng tốt nhu cầu chụp ảnh và gọi video.

iPhone 17 Pro Max tái hiện màu da tự nhiên, phù hợp quay video và chụp chân dung, nhưng màu sắc chưa thực sự rực rỡ, đôi khi hơi bệt.

Trong khi đó, Galaxy S26 Ultra có xu hướng làm đẹp nhẹ, giúp khuôn mặt sáng và mịn hơn.

Ảnh chụp ban đêm

Khả năng chụp đêm là một trong những điểm được cải thiện đáng kể trên Galaxy S26 Ultra.

Trong thử nghiệm chụp chủ thể ở xa với nguồn sáng mạnh phía sau như đèn LED từ các tòa nhà, iPhone 17 Pro Max (bên phải) cho thấy khả năng kiểm soát tốt ánh sáng. Ảnh giữ được chi tiết, màu sắc cân bằng, không làm mất màu của nguồn sáng phía sau và vẫn làm nổi bật chủ thể.

Galaxy S26 Ultra (ảnh bên trái) nhờ khẩu độ lớn và thuật toán xử lý mới cho ảnh sáng hơn, giữ được nhiều chi tiết vùng tối. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, ảnh có xu hướng bị bệt màu hoặc mất độ chuyển mượt giữa các vùng sáng tối.

Khi chụp chân dung ban đêm, iPhone (bên phải) làm da hơi xỉn. Ngược lại, Galaxy S26 Ultra (bên trái) xử lý da mịn hơn, cân bằng trắng tốt hơn, mang lại cảm giác dễ nhìn hơn.

Nhìn chung, iPhone ưu tiên giữ lại chi tiết của cảnh đêm, còn Samsung hướng đến việc làm sáng và nổi bật chủ thể.

Khả năng zoom xa

Zoom là yếu tố giúp Galaxy S26 Ultra tạo ra khác biệt rõ rệt so với iPhone.

Nhờ hệ thống hai camera tele và ống kính tiềm vọng, thiết bị có thể zoom quang học ở nhiều mức và hỗ trợ zoom kỹ thuật số lên tới 100x. Trong điều kiện đủ sáng, ảnh ở mức zoom trung bình vẫn giữ được chi tiết tốt.

Trong khi đó, iPhone 17 Pro Max chỉ hỗ trợ zoom quang 8x. Dù chất lượng ảnh vẫn ổn định, nhưng khả năng linh hoạt khi chụp các chủ thể ở xa kém hơn đáng kể.

Ở mức zoom cao, Samsung vẫn cho kết quả tốt hơn, dù ảnh ở mức cực đại chủ yếu mang tính tham khảo.

AI và xử lý ảnh

Samsung đang đẩy mạnh các tính năng AI trên camera.

Khả năng xóa vật thể trên Galaxy S26 Ultra hoạt động hiệu quả, xử lý mượt và ít làm mất chi tiết ban đầu của ảnh.

Trong khi đó, iPhone 17 Pro Max đã cải thiện so với thế hệ trước, nhưng kết quả vẫn chưa thực sự tự nhiên trong một số trường hợp phức tạp.

Có thể thấy, Samsung đang đi trước một bước về các công cụ chỉnh sửa trực tiếp trên thiết bị.

Kết luận

Galaxy S26 Ultra và iPhone 17 Pro Max đều là những smartphone có camera hàng đầu hiện nay, nhưng mỗi thiết bị lại phù hợp với những nhu cầu khác nhau.

Galaxy S26 Ultra nổi bật ở khả năng zoom, tính linh hoạt và các công cụ AI hỗ trợ sáng tạo. Đây là lựa chọn phù hợp với người dùng thích khám phá nhiều góc chụp và phong cách hình ảnh.

Trong khi đó, iPhone 17 Pro Max mang lại trải nghiệm ổn định, đặc biệt trong quay video và xử lý màu sắc. Thiết bị phù hợp với người dùng cần sự chính xác và nhất quán.

Nhìn chung, không có thiết bị nào vượt trội hoàn toàn trong mọi tình huống. Việc lựa chọn phụ thuộc vào thói quen sử dụng và nhu cầu thực tế của mỗi người.