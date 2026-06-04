Quảng cáo “đội lốt” trải nghiệm cá nhân: Người tiêu dùng bị KOL dẫn dắt

“Tôi tưởng đó là đánh giá thật nên mới mua”

Tin tưởng vào làn da mịn màng và những lời khẳng định của một TikToker, Quỳnh Hoa (22 tuổi, Hà Nội) quyết định mua một sản phẩm kem chống nắng được giới thiệu trong video.

Trong đoạn clip, người sáng tạo nội dung liên tục đưa ra những lời khen cho sản phẩm như “phù hợp da dầu”, “có khả năng kiềm dầu”, “không gây bết dính”, “được bác sĩ Hàn Quốc khuyến khích dùng”.

“Tôi nghĩ đó là trải nghiệm thật, đã sử dụng nhiều lần trước đó nên quyết định mua theo. Da bạn ấy đẹp, khi bôi lên khá nâng tone nên tôi tin tưởng vào những gì được chia sẻ”, Quỳnh Hoa nói.

Mua theo những “trải nghiệm cá nhân”, “review công tâm”, nhiều người bày tỏ thất vọng khi sản phẩm không giống với những gì được chia sẻ (Ảnh chụp màn hình).

Tuy nhiên, Hoa cho biết sản phẩm không mang lại hiệu quả như kỳ vọng, kem khó tán trên da, khả năng kiềm dầu kém, gây bết dính, thậm chí có tình trạng lên mụn ẩn.

Sau đó, cô mới biết TikToker này đang hợp tác quảng bá với nhãn hàng.

Tin vào TikToker và đánh giá mạng, người tiêu dùng hụt hẫng vì sản phẩm không như kỳ vọng (Ảnh minh họa: Tuấn Anh).

“Điều khiến tôi thất vọng không phải là họ quảng cáo sản phẩm. Nhưng nếu đó là nội dung quảng cáo thì người xem nên được biết ngay từ đầu để tự cân nhắc mức độ khách quan của những lời giới thiệu”, cô chia sẻ.

Hoa cho biết mặc dù mỗi người sẽ có cảm nhận riêng về sản phẩm nhưng cô mong rằng các đánh giá nên đánh giá công tâm hơn, có cả ưu và nhược điểm để người mua có cái nhìn khách quan.

Đồng thời, những trường hợp có hợp tác hoặc nhận tài trợ từ nhãn hàng cũng cần được công khai rõ ràng để tránh gây hiểu nhầm.

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng ít quan tâm đến quảng cáo truyền thống, những nội dung mang màu sắc trải nghiệm cá nhân như vậy đang trở thành công cụ tiếp thị hiệu quả trên mạng xã hội.

Người xem được nhìn thấy một người mình yêu thích, ngưỡng mộ và theo dõi mỗi ngày đang trực tiếp sử dụng sản phẩm đó.

Vì vậy, việc có xu hướng tin tưởng, sẵn sàng xuống tiền trải nghiệm thử là một hệ quả tất yếu.

Nhưng niềm tin ấy đang đặt ra một câu hỏi lớn: Liệu người tiêu dùng có thực sự biết đâu là trải nghiệm khách quan và đâu là nội dung được tài trợ?

Mới đây, Công ty TNHH Xiaomi Việt Nam bị Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia xử phạt 290 triệu đồng do vi phạm nhiều quy định của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023.

Trong đó có hành vi không thông báo trước hoặc không công khai việc tài trợ cho người có ảnh hưởng nhằm sử dụng hình ảnh, lời khuyên hoặc khuyến nghị để xúc tiến thương mại và khuyến khích người tiêu dùng mua sản phẩm.

Vụ việc một lần nữa làm dấy lên tranh luận về tính minh bạch trong hoạt động quảng bá sản phẩm thông qua KOL, KOC trên mạng xã hội.

KOL, KOC là ai? KOL (Key Opinion Leader) là người có sức ảnh hưởng trong một lĩnh vực nhất định như làm đẹp, công nghệ, sức khỏe, tài chính, du lịch... KOL thường sở hữu lượng người theo dõi lớn và có khả năng tác động đến nhận thức, hành vi tiêu dùng của công chúng. KOC (Key Opinion Consumer) là người tiêu dùng có ảnh hưởng trên mạng xã hội thông qua việc chia sẻ trải nghiệm, đánh giá sản phẩm thực tế. Trong hoạt động tiếp thị số, doanh nghiệp thường hợp tác với KOL hoặc KOC để quảng bá sản phẩm, dịch vụ. Theo quy định pháp luật, khi nội dung có yếu tố tài trợ hoặc phục vụ mục đích thương mại, mối quan hệ hợp tác này cần được công khai để người tiêu dùng nhận biết và đánh giá thông tin một cách khách quan.

Kịch bản quảng cáo được dẫn dắt khéo léo

Để kết nối với người tiêu dùng, những video được tài trợ thường được dẫn dắt qua những tình huống quen thuộc trong cuộc sống.

Có thể đó là một vlog ghi lại một buổi đi chơi, du lịch hoặc một video theo đuổi hành trình chăm sóc da, giảm cân, chia sẻ mẹo cuộc sống...

Là một người thường xuyên xem TikTok để tìm địa điểm ăn uống và vui chơi, Phương Uyên (22 tuổi, Hà Nội) cho biết cô từng ghé một quán ăn đồ Hàn sau khi xem hàng loạt video đánh giá tích cực từ các TikToker.

“Tôi thấy nhiều người cùng giới thiệu một quán khá gần nhà, video nào cũng quay món ăn hấp dẫn, bình luận bên dưới chủ yếu khen ngon nên quyết định đặt bàn”, Phương Uyên chia sẻ.

Những kịch bản quảng cáo được lồng ghép khéo léo, không gắn nhãn hay thông báo rõ ràng khiến người xem dễ nhầm lẫn, dẫn đến quyết định tiêu dùng thiếu cơ sở (Ảnh chụp màn hình).

Uyên cho biết thêm có một số video cũng giới thiệu quán ăn bằng cách lồng ghép khéo léo vào nội dung đời thường hoặc các bài đăng với tiêu đề như “Những quán đồ Hàn chắc chắn phải quay lại”.

Dẫu vậy, trải nghiệm thực tế lại khác xa những gì Uyên kỳ vọng.

Cô bày tỏ: “Nền nhà đọng nước, nhân viên không nhiệt tình, đồ ăn lên chậm, chất lượng món ăn không được như giới thiệu trong khi giá cả khá đắt”.

Sau trải nghiệm này, Uyên bắt đầu thận trọng hơn với các nội dung giới thiệu địa điểm vui chơi, ăn uống trên mạng xã hội.

Cô cũng đặt ra nghi vấn liệu những lời khen ngợi xuất hiện dưới phần bình luận có thực sự đến từ trải nghiệm thật hay chỉ là những nhận xét ảo được tạo ra nhằm tăng độ tin cậy, tương tác cho bài đăng.

Một trường hợp khác là Minh Trang (25 tuổi, Hà Nội) kể lại rằng cô từng mua một bộ khay đá silicon sau khi xem nhiều video đánh giá trên TikTok.

Nhiều video còn nhận xét đây là món gia dụng mà nhà nào cũng nên có trong bếp.

“Mình thấy họ làm dễ dàng, chỉ cần bẻ nhẹ là đá tự bật ra. Dưới các video, nhiều người cũng khen nên quyết định mua”, Trang kể lại.

Dưới những bài đăng đánh giá, trải nghiệm sản phẩm, không ít bình luận ca ngợi công dụng. Dẫu vậy, nhiều người đặt dấu hỏi về tính thực tế và minh bạch của những thông tin này (Ảnh chụp màn hình).

Đặc biệt là những video này thường không nêu rõ là quảng cáo, vì vậy khiến các trải nghiệm đánh giá trở nên chân thực hơn.

Nhưng cho đến khi dùng thực tế, Trang nhận thấy: “Đá không dễ lấy như trong video. Khi dùng lực mạnh để bẻ khay, đá viên chưa ra nhưng phần khay đã bị gãy, hỏng”.

Theo cô, những video đánh giá thường chỉ cho người xem thấy kết quả cuối cùng mà ít đề cập đến hạn chế có thể gặp trong quá trình sử dụng.

Khi mua sản phẩm về để sử dụng thực tế, Trang nhận thấy sản phẩm dùng không tốt như kỳ vọng (Ảnh: Viết Huy).

Trên các mạng xã hội, nội dung quảng cáo sản phẩm ngày càng xây dựng một cách tự nhiên và khó nhận biết hơn.

Chính việc các sản phẩm xuất hiện như một phần câu chuyện thay vì một quảng cáo độc lập, người xem cũng dễ tiếp nhận và tin tưởng hơn.

“Nhãn quảng cáo” đang bị bỏ quên

Hiện nay, hầu hết các nền tảng mạng xã hội lớn đều cung cấp công cụ để người sáng tạo nội dung khai báo các bài đăng có yếu tố thương mại hoặc được tài trợ.

Theo ghi nhận, điển hình là TikTok có riêng mục “Cài đặt quảng cáo và khai báo” cho phép người dùng có thể gán nhãn những nội dung quảng bá thương hiệu, sản phẩm hoặc dịch vụ.

Thực tế, việc khai báo nhằm giúp người xem nhận biết rõ bản chất thương mại của một bài đăng thay vì nhầm lẫn với những chia sẻ trải nghiệm cá nhân.

Tuy nhiên, nhiều KOL và KOC vẫn quảng bá sản phẩm mà không tiết lộ mối quan hệ tài chính với doanh nghiệp.

Hầu hết các nền tảng đều có tính năng cho phép khai báo quảng cáo nhưng thường bị người dùng phớt lờ, bỏ qua (Ảnh minh họa: AI)

Khi các nhãn như “quảng cáo” hay “nội dung được tài trợ” không xuất hiện, người xem có thể lầm tưởng đây là những chia sẻ từ trải nghiệm cá nhân mà không biết đó là nội dung mang mục đích thương mại.

Một nghiên cứu thực hiện tại Hà Lan năm 2025 trên gần 300.000 bài đăng của 150 người có tầm ảnh hưởng hoạt động trên Instagram, YouTube và TikTok cho thấy chỉ 6,53% bài đăng có công khai quảng cáo rõ ràng. Đáng chú ý, khoảng 90% nội dung tiếp thị liên kết không được tiết lộ cho người xem.

Báo cáo của Cơ quan Tiêu chuẩn Quảng cáo Anh (ASA) công bố năm 2026 cho thấy trong số 1.900 người tham gia khảo sát, có hơn 25% không nhận diện được nội dung quảng cáo của những người có tầm ảnh hưởng.

Các nghiên cứu và khảo sát cho thấy phần lớn video quảng cáo không được công khai rõ ràng, khiến người dùng khó phân biệt giữa trải nghiệm thật và nội dung tài trợ (Ảnh minh họa: AI).

Tỷ lệ nhận diện đúng một bài đăng quảng cáo dao động từ 30% đến 83%, tùy thuộc vào cách nội dung được trình bày và mức độ xuất hiện của các dấu hiệu quảng cáo.

Đáng quan ngại hơn, một nghiên cứu đã thu thập 7.095 video TikTok và xác định được 1.346 video có lồng ghép quảng cáo. Nhưng có đến 55,8% video quảng cáo không được công khai rõ ràng.

Nhóm nghiên cứu cũng dẫn số liệu của Ủy ban châu Âu cho thấy chỉ khoảng 20% người có tầm ảnh hưởng tại EU thường xuyên thông báo rõ nội dung có yếu tố thương mại. Trong khi phần lớn vẫn dùng các hình thức quảng bá khó nhận biết hoặc bỏ qua việc gắn nhãn.

Tại Việt Nam, tình trạng cũng diễn ra tương tự. Nhiều video quảng cáo sản phẩm vẫn xuất hiện dưới vỏ bọc của những chia sẻ cá nhân, nhật ký cuộc sống hay trải nghiệm thực tế mà không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy đây là nội dung được tài trợ.

Thậm chí là tình trạng sử dụng ngôn từ phóng đại, không kiểm chứng thông tin sản phẩm vẫn đang tiếp diễn, gây ra hệ lụy với người tiêu dùng.