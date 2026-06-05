Computex 2026 chứng kiến một xu hướng mới khi các nhà sản xuất tập trung phát triển mạnh phân khúc máy tính xách tay phổ thông. Động thái này cho thấy các công ty đang rất nghiêm túc để có thể cạnh tranh sòng phẳng với Apple.

Dell XPS 13

Với độ mỏng 12,75mm và trọng lượng 1kg, XPS 13 hiện là mẫu laptop XPS mỏng nhẹ nhất mà Dell từng chế tạo. Khung máy được chế tác từ nhôm nguyên khối cắt CNC, mang lại sự cứng cáp. Bàn phím trang bị đèn nền cho phép người dùng có thể dễ dàng sử dụng trong nhiều điều kiện ánh sáng.

Dell XPS 13 là chiếc XPS mỏng nhất mà Dell từng sản xuất (Ảnh: Thế Anh).

Máy được trang bị màn hình InfinityEdge giúp tối đa hóa không gian hiển thị. Màn hình này sử dụng tấm nền LCD với độ phân giải 2.5K, độ bao phủ đạt 100% dải màu DCI-P3 cho khả năng hiển thị màu sắc chân thực. Được tích hợp công nghệ tần số quét biến thiên (VRR), màn hình có khả năng tự động điều chỉnh tần số quét linh hoạt 30-120Hz tùy thuộc vào nội dung hiển thị.

Máy sử dụng bộ xử lý Intel cùng với tùy chọn RAM tối đa 32GB, giúp xử lý các tác vụ đa nhiệm mượt mà hơn. Bên cạnh đó, máy còn được trang bị hệ thống tản nhiệt quạt kép giúp thiết bị vận hành ổn định, ngay cả khi phải hoạt động ở cường độ cao.

Dell XPS 13 còn hỗ trợ công nghệ kết nối không dây WiFi 7, cho phép kết nối và truyền tải tốc độ cao cũng như bảo mật hơn. Nhà sản xuất cho biết thời lượng sử dụng pin của thiết bị này có thể đạt mức 17 giờ, cao hơn so với mức 16 giờ mà Apple công bố trên MacBook Neo.

Asus Zenbook 14

Zenbook 14 là một bước đi chiến lược của Asus nhằm cạnh tranh trực tiếp với MacBook Neo. Máy được chế tạo từ Ceraluminium, một loại vật liệu lai giữa gốm và nhôm, giúp tạo ra lớp vỏ ngoài vừa nhẹ vừa có độ bền cao.

Nhờ ứng dụng vật liệu này, chiếc laptop chỉ có trọng lượng 1kg, mang lại khả năng di động tối ưu cho những người dùng thường xuyên phải di chuyển.

Asus Zenbook 14 sở hữu lớp vỏ từ vật liệu Ceraluminium (Ảnh: Thế Anh).

Màn hình của Zenbook 14 có tần số quét 120Hz, tỷ lệ 16:10 giúp mở rộng không gian hiển thị theo chiều dọc, hỗ trợ tốt hơn cho các tác vụ văn phòng và lướt web. Phiên bản tiêu chuẩn dùng chip Snapdragon X1-26-100 dựa trên cấu trúc ARM, dung lượng RAM 8GB và ổ cứng SSD 256GB.

Theo công bố, dòng Zenbook 14 có khả năng cung cấp thời gian sử dụng lên tới 21 giờ. Bên cạnh đó, máy cũng được tích hợp sâu các tính năng trí tuệ nhân tạo (AI), bao gồm trợ lý ảo Copilot của Microsoft để hỗ trợ công việc.

Vấn đề bảo mật và tiện ích đăng nhập cũng được giải quyết thông qua việc hỗ trợ Windows Hello và hệ thống xác thực Passkey, giúp tăng cường an toàn dữ liệu cá nhân trong môi trường số.

Acer Swift Air 14

Thiết kế trên dòng Swift Air 14 tập trung vào sự tối giản và tính di động. Toàn bộ thân máy được hoàn thiện từ nhôm nguyên khối cứng cáp và chắc chắn. Với trọng lượng nhẹ 1,19kg cùng độ mỏng 12,99mm, chiếc máy này dễ dàng nằm gọn trong túi xách hoặc balo. Bản lề của máy cho phép mở rộng một góc 180 độ.

Thiết bị đi kèm với một webcam có độ phân giải Full HD. Ngoài ra, thiết bị còn tích hợp hệ thống camera hồng ngoại, hỗ trợ tính năng mở khóa bằng khuôn mặt Windows Hello giúp tăng cường bảo mật.

Bản lề trên Swift Air 14 cho phép mở rộng 180 độ (Ảnh: Thế Anh).

Acer trang bị cho Swift Air 14 tấm nền IPS với kích thước 14 inch, độ phân giải 1.920 x 1.200 pixel cùng tỷ lệ khung hình 16:10. Màn hình này có khả năng tái tạo màu sắc đạt 100% dải màu sRGB, hỗ trợ tốt cho các tác vụ làm việc liên quan đến đồ họa cơ bản và giải trí. Màn hình của máy có tần số quét 120Hz, mang đến trải nghiệm hiển thị mượt mà hơn so với mức 60Hz của MacBook Neo.

Máy được xây dựng dựa trên nền tảng bộ vi xử lý Intel Core Series mới nhất, bao gồm các tùy chọn từ Core 3, Core 5 và Core 7, đi kèm với tùy chọn RAM tối đa 16GB. Các dòng chip này sử dụng kiến trúc lõi mới, kết hợp giữa các nhân hiệu năng cao và nhân tiết kiệm điện, giúp tối ưu hóa công suất tiêu thụ tùy theo tác vụ.

MSI Modern 14S AI+

MSI Modern 14S AI+ gây ấn tượng với bộ khung được chế tạo từ hợp kim nhôm. Vật liệu này giúp thiết bị giữ được vẻ ngoài cao cấp và chắc chắn trong khi vẫn đảm bảo tính di động cao. Trọng lượng của máy khoảng 1,36kg, cho phép người dùng có thể dễ dàng mang theo khi di chuyển.

Thiết bị tích hợp nền tảng chip xử lý Intel Core Series mới nhất với tên mã "Wildcat Lake". Con chip được phát triển với mục tiêu đảm bảo hiệu suất xử lý ổn định và khả năng tối ưu hóa các tác vụ liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI).

Modern 14S AI+ đạt độ bền chuẩn quân đội (Ảnh: Future).

Dù là một thiết bị gọn nhẹ, mẫu máy này vẫn được trang bị tương đối đầy đủ cổng kết nối, bao gồm một cổng Ethernet để kết nối mạng dây, một cổng HDMI, một cổng USB-A và hai cổng USB-C.

Modern 14S AI+ sở hữu màn hình OLED kích thước 14 inch, cho khả năng tái tạo màu đen sâu và độ tương phản cao. Đáng chú ý, mẫu laptop này còn đạt được chứng nhận độ bền chuẩn quân đội MIL-STD-810H.