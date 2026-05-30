Dreame D30 Ultra CE: Robot phổ thông có lực hút mạnh nhưng vẫn còn đánh đổi

+ Ưu điểm:

- Thiết kế hiện đại.

- Lực hút mạnh.

- Hỗ trợ nâng cấp với phụ kiện rời.

+ Hạn chế:

- Chổi chính ở bản tiêu chuẩn còn hạn chế.

- Không hỗ trợ chế độ xòe giẻ lau.

+ Lời khuyên từ Biên tập viên:

Dreame D30 Ultra CE phù hợp với những người lần đầu sử dụng robot hút bụi hoặc các gia đình nhỏ có diện tích vừa phải đang tìm kiếm một thiết bị có mức giá dễ tiếp cận nhưng vẫn đảm bảo hiệu suất làm sạch.

Với nhóm người dùng có yêu cầu cao về khả năng tự động hóa, đây chưa phải lựa chọn phù hợp.

Thiết kế và khả năng tránh né vật thể

Dreame D30 Ultra CE có thiết kế dạng tròn tiêu chuẩn giống với hầu hết robot hút bụi lau nhà trên thị trường. Phần trạm sạc có kích thước khá lớn và cao. Đổi lại, thiết bị sở hữu bình nước sạch có dung tích 4,5 lít và bình nước bẩn dung tích 4 lít, thuộc nhóm lớn nhất trong phân khúc.

Giống với hầu hết robot hút bụi lau nhà phổ thông, Dreame D30 Ultra CE không được trang bị hệ thống cấp xả nước tự động. Do đó, việc trang bị bình nước có dung tích lớn là một giải pháp phù hợp giúp người dùng tiết kiệm thời gian và không cần phải thay nước thường xuyên.

Mặt trước là ngăn chứa túi đựng rác có dung tích 3,2 lít, cho phép tích trữ bụi lên đến 100 ngày. Tuy vậy, robot không được trang bị hộp pha dung dịch lau nhà chuyên dụng. Người dùng sẽ cần tự pha thủ công lượng vừa đủ vào bình nước sạch mỗi lần thay nước.

Trải nghiệm sử dụng thực tế với việc lau dọn căn phòng có diện tích 60m2 (tần suất mỗi ngày lau dọn một lần), người dùng sẽ cần bơm lại nước sạch và đổ nước bẩn sau khoảng 6-7 ngày sử dụng tùy theo chế độ thiết lập.

Dreame D30 Ultra CE trang bị công nghệ điều hướng LDS (Laser Distance Sensor), cho phép quét không gian 360 độ và tối ưu hóa lộ trình di chuyển. Kết hợp với hệ thống tránh chướng ngại vật Laser Single Line, robot có thể thiết lập đường đi hợp lý, hạn chế va chạm với các vật cản lớn trong quá trình di chuyển.

Trải nghiệm thực tế cho thấy khả năng nhận diện và tránh né vật cản của robot tương đối ổn định. Thiết bị có thể tránh né tốt các vật thể nhỏ như cây bút, viên pin hay túi giấy... Quá trình dọn dẹp cũng diễn ra mượt mà xung quanh các khu vực như chân bàn hay ghế.

Tuy nhiên, đối với các vật nhỏ như dây điện, tất hoặc khăn giấy, khả năng phát hiện vẫn còn hạn chế. Người dùng nên dọn gọn các vật dụng dạng này trước khi cho robot vận hành để đảm bảo hiệu quả làm sạch và tránh tình trạng kẹt thiết bị.

Thiết bị cũng hỗ trợ khả năng lưu trữ và quản lý bản đồ đa tầng, hữu ích khi sử dụng ở nhà nhiều tầng. Ngoài ra, người dùng còn có thể kết nối robot với ứng dụng Dreamehome để thiết lập các tùy chọn lau dọn, tường ảo hoặc vùng cấm lau.

Hiệu suất làm sạch và bảo trì

D30 Ultra CE sở hữu lực hút 25.000Pa, thuộc nhóm cao nhất trong phân khúc phổ thông. So với một số đối thủ cùng phân khúc, Xiaomi Vacuum H50 trang bị lực hút 10.000Pa, Roborock Qrevo S Pro có lực hút 18.500Pa, còn Ecovacs Deebot T30C sở hữu công suất 20.000Pa.

Trang bị này giúp cho robot có thể dễ dàng xử lý đa dạng loại rác và các mảnh vụn trên nhiều bề mặt sàn khác nhau. Ngoài ra, người dùng còn có thể điều chỉnh công suất với 5 cấp độ lực hút thông qua ứng dụng để tối ưu hóa việc dọn dẹp.

Trên thực tế, con số 25.000Pa sẽ không mang lại nhiều trải nghiệm khác biệt nếu như bạn chỉ sử dụng robot trong những điều kiện dọn dẹp thông thường. Những mẫu robot với lực hút khoảng 10.000-15.000Pa đã có thể đáp ứng hầu hết tác vụ dọn dẹp trên nhiều loại mặt sàn.

Lực hút mạnh sẽ chỉ thực sự cần thiết đối với những gia đình nuôi thú cưng và sử dụng các loại thảm lông dày. Khi phát hiện thảm, robot sẽ tự động nâng giẻ lau, đồng thời tăng lực hút để làm sạch sâu mà không làm ướt thảm. Lúc này, người dùng mới có thể tận dụng hiệu quả nhất sức mạnh và công năng trên thiết bị.

Người dùng cũng có thể thiết lập chế độ ưu tiên làm sạch thảm trước. Hệ thống sẽ dọn dẹp thảm ngay từ đầu để ngăn ngừa tình trạng bụi bẩn bám trên chổi chính hoặc thân máy làm bẩn lên bề mặt thảm sau khi robot đã thực hiện chu trình lau sàn.

Bên cạnh đó, D30 Ultra CE còn sở hữu cơ chế bảo vệ các loại thảm từ sợi ngắn đến sợi dài nhờ khả năng tự động nâng giẻ lau lên 10,5mm. Tính năng này giúp ngăn ngừa tình trạng ẩm mốc và loại bỏ nguy cơ vết bẩn từ giẻ lau dây ra bề mặt thảm.

Robot của Dreame được trang bị khả năng nhận diện không gian của thú cưng, vốn là tính năng thường bị lược bỏ trên các sản phẩm phổ thông. Thiết bị cho phép lựa chọn né tránh hoặc làm sạch thường xuyên hơn để loại bỏ lông thú.

Trên phiên bản tiêu chuẩn, D30 Ultra CE đi kèm với chổi chính bằng cao su có thiết kế xoắn hình chữ V. Trải nghiệm sử dụng thực tế cho thấy robot có thể xử lý tốt các loại rác, tóc ngắn và lông thú ngắn. Tuy vậy, khó khăn sẽ xuất hiện khi robot phải đối mặt với những sợi tóc dài hoặc lông thú nhiều và dày.

Sau khoảng một tuần sử dụng, một số sợi tóc đã bị cuốn vào hai bên cạnh chổi. Người dùng chắc chắn sẽ phải vệ sinh chổi chính một cách thủ công để gỡ rối, tránh tình trạng robot bị kẹt khi sử dụng lâu dài. Đây cũng là hạn chế chung trên hầu hết robot hút bụi phổ thông khi chúng chỉ được trang bị loại chổi một đơn xoay một chiều.

Hiểu được vấn đề trên, Dreame cũng cung cấp cho người dùng một phiên bản chổi chống rối có tên TriCut. Theo đó, chổi chính được trang bị 3 cụm lưỡi cắt, tự động cắt đứt tóc quấn và đẩy trực tiếp vào hộp bụi, giúp quá trình hút bụi diễn ra thông suốt. Tuy vậy, đây tiếp tục là một tùy chọn bán rời và người dùng sẽ phải trả thêm chi phí cho trang bị này.

Tương tự các đối thủ trong phân khúc phổ thông, D30 Ultra CE cũng trang bị cơ chế lau nhà dạng giẻ tròn xoay, tạo áp lực 6N hướng xuống mặt sàn. Khá đáng tiếc khi robot không có khả năng vươn giẻ ra xa để lau cạnh tường hoặc chân bàn ghế. Thiết bị sẽ xoay phần đuôi có giẻ lau vào để tăng khả năng làm sạch góc cạnh, nhưng chưa thể hiệu quả bằng các mẫu robot hỗ trợ cơ chế xòe giẻ.

Sau khi thực hiện xong quá trình lau dọn, robot sẽ quay trở lại trạm sạc để tự vệ sinh và sạc pin. Trạm sạc hoạt động như một trung tâm điều khiển và bảo trì, giúp robot có thể thu gom rác và vệ sinh một cách hoàn toàn tự động.

Dreame trang bị cho D30 Ultra CE khay giặt tích hợp hệ thống AceClean DryBoard với 20 đầu phun giúp phân bổ đều nước lên giẻ lau. Bên cạnh đó, hệ thống còn hỗ trợ khả năng tự vệ sinh khay giặt, hạn chế việc phải tự đi rửa khay giặt như một số đối thủ cùng phân khúc.

Tổng kết

Dreame D30 Ultra CE được các đại lý bán ra với mức giá 11 triệu đồng tại thị trường Việt Nam. Thiết bị cạnh tranh với một số đối thủ trong cùng phân khúc như Xiaomi Vacuum H50, Roborock Qrevo S Pro và Ecovacs Deebot T30C.

Thiết bị nổi bật nhờ thiết kế hiện đại cùng lực hút cực mạnh 25.000Pa, giúp xử lý hiệu quả nhiều loại rác trên các bề mặt sàn, đặc biệt là thảm lông dày. Nhà sản xuất có cách tiếp cận thị trường khá mới khi cho phép người dùng nâng cấp trải nghiệm sử dụng thông qua các phụ kiện bán rời.

Tuy nhiên, robot vẫn tồn tại một số hạn chế như không hỗ trợ cơ chế xòe giẻ để làm sạch sâu các góc cạnh tường. Bên cạnh đó, người dùng sẽ phải trả thêm một khoản chi phí đáng kể để có thể tự động hóa tối đa thiết bị.

Dreame D30 Ultra CE sẽ phù hợp với những người lần đầu sử dụng robot hút bụi hoặc các gia đình nhỏ có diện tích vừa phải đang tìm kiếm một thiết bị có mức giá dễ tiếp cận nhưng vẫn đảm bảo hiệu suất làm sạch mạnh mẽ. Đặc biệt, những hộ gia đình nuôi thú cưng hoặc có sử dụng thảm sẽ tận dụng tốt hiệu suất của máy.

Ngược lại, sản phẩm sẽ không thực sự phù hợp với nhóm người dùng có yêu cầu cao về trải nghiệm tự động hóa trên robot. Trong quá trình sử dụng, người dùng vẫn sẽ phải phải tự tay thay nước thủ công định kỳ, hoặc gỡ rối trong một số trường hợp robot bị kẹt.