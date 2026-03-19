Đánh giá chi tiết điện thoại Samsung S26 Ultra

+ Ưu điểm:

- Hiệu năng mạnh mẽ, xử lý mượt các tác vụ nặng và AI.

- Màn hình lớn, hiển thị sắc nét, độ sáng cao.

- Camera đa tiêu cự, đặc biệt nổi bật ở khả năng zoom.

- Bút S Pen tiện lợi cho công việc và sáng tạo.

- Trải nghiệm sử dụng ổn định, ít lỗi vặt.

+ Hạn chế:

- Thiết kế ít thay đổi so với thế hệ trước.

- Nâng cấp chủ yếu mang tính hoàn thiện, chưa tạo đột phá rõ rệt.

+ Lời khuyên từ Biên tập viên:

Galaxy S26 Ultra là lựa chọn phù hợp với người cần một smartphone Android cao cấp, mạnh mẽ, đặc biệt ở camera, màn hình và hiệu năng.

Tuy nhiên, nếu đang sử dụng các mẫu Galaxy Ultra gần đây, những nâng cấp trên phiên bản này có thể chưa đủ khác biệt để cần nâng cấp ngay.

Trải nghiệm Galaxy S26 Ultra: Mạnh mẽ, toàn diện nhưng chưa bứt phá (Video: Đoàn Thủy - Viết Huy)

Thiết kế

Về tổng thể, Galaxy S26 Ultra không thay đổi quá nhiều so với thế hệ trước. Samsung tiếp tục duy trì thiết kế đặc trưng của dòng Ultra với các cạnh phẳng, khung máy vuông vức và cụm camera đặt rời ở mặt lưng.

Thiết bị được hoàn thiện từ khung kim loại Armor Aluminum kết hợp mặt kính cao cấp ở cả hai mặt, mang lại cảm giác chắc chắn và cao cấp khi cầm trên tay. Dù sở hữu màn hình lớn, máy vẫn giữ độ dày dưới 8mm, giúp tổng thể trông khá gọn gàng so với kích thước.

Một thay đổi nhỏ nhưng dễ nhận thấy là Samsung đã bo nhẹ các góc máy hơn so với trước. Điều này giúp tổng thể trông mềm mại và dễ tiếp cận hơn, nhưng trải nghiệm cầm nắm thực tế vẫn chưa thực sự tối ưu. Với kích thước lớn và các cạnh tương đối vuông, máy có thể gây cảm giác cấn tay khi sử dụng trong thời gian dài, đặc biệt khi dùng bằng một tay.

Tuy vậy, thiết kế này cũng mang lại sự chắc chắn và cao cấp, đồng thời giúp máy nổi bật hơn so với nhiều smartphone bo cong mềm hiện nay. Đây vẫn là đặc trưng quen thuộc của dòng Ultra, nhưng sẽ phù hợp hơn với người dùng ưu tiên trải nghiệm màn hình lớn và hiệu năng, hơn là sự gọn nhẹ.

Bút S Pen tiếp tục được tích hợp bên trong thân máy, vẫn là một trong những yếu tố tạo nên sự khác biệt của dòng Galaxy Ultra. Người dùng có thể nhanh chóng ghi chú, ký tài liệu hoặc chỉnh sửa ảnh trực tiếp trên màn hình.

Tuy nhiên, trong trải nghiệm thực tế, việc sử dụng S Pen chưa thực sự thuận tiện trong mọi trường hợp. Cụm camera sau có kích thước lớn và thiết kế rời khiến mặt lưng không phẳng hoàn toàn, dẫn đến việc đặt máy xuống bàn để viết có thể bị kênh, thiếu ổn định.

Trong khi đó, nếu cầm để ghi chú, kích thước lớn của máy cũng khiến thao tác trong thời gian dài kém thoải mái, khó ghi chép liên tục như trên một thiết bị nhỏ gọn hơn.

Nhìn chung, thiết kế của Galaxy S26 Ultra mang nhiều nét quen thuộc. Samsung không thay đổi quá nhiều về ngoại hình mà tập trung vào việc hoàn thiện trải nghiệm cầm nắm và độ bền của thiết bị.

Màn hình

Galaxy S26 Ultra được trang bị màn hình Dynamic AMOLED 2X kích thước khoảng 6.9 inch với độ phân giải QHD+ và tần số quét 120Hz. Đây tiếp tục là một trong những màn hình smartphone tốt nhất trên thị trường hiện nay.

Trong quá trình sử dụng thực tế, màn hình của máy cho chất lượng hiển thị rất ấn tượng với màu sắc rực rỡ, độ tương phản cao và khả năng hiển thị rõ ràng ngay cả dưới ánh nắng mạnh nhờ độ sáng tối đa lớn. Trải nghiệm vuốt, cuộn hay xem nội dung trên màn hình cũng rất mượt nhờ tần số quét cao.

Một điểm đáng chú ý là thiết kế camera trước dạng đục lỗ nhỏ giúp phần hiển thị gần như liền mạch, tạo cảm giác không gian sử dụng rộng rãi hơn. So với một số máy sử dụng cụm “tai thỏ” hay “Dynamic Island”, màn hình trên S26 Ultra ít bị chiếm diện tích hơn, từ đó mang lại trải nghiệm xem nội dung trọn vẹn hơn, đặc biệt khi xem video hoặc chơi game.

Tần số quét 120Hz giúp các thao tác cuộn, chuyển cảnh và chơi game trở nên mượt mà hơn đáng kể so với màn hình 60Hz truyền thống.

Một điểm đáng chú ý trên Galaxy S26 Ultra là tính năng Privacy Display. Chế độ này giúp thu hẹp góc nhìn của màn hình, khiến nội dung hiển thị khó bị người xung quanh nhìn thấy khi đứng lệch góc. Tính năng đặc biệt hữu ích khi sử dụng điện thoại ở nơi công cộng như quán cà phê, sân bay hoặc trên phương tiện giao thông.

Trong trải nghiệm thực tế, khi bật Privacy Display, độ sáng màn hình có xu hướng giảm nhẹ để tăng hiệu quả bảo mật. Ngoài ra, máy cũng có tùy chọn làm mờ nội dung trên thanh thông báo. Tuy nhiên, ở chế độ này, chỉ phần thông báo bị làm mờ, còn khu vực hiển thị chính của màn hình không bị ảnh hưởng đáng kể.

Bên cạnh đó, màn hình của máy hỗ trợ bút S Pen với độ trễ thấp, giúp thao tác viết tay hoặc ghi chú diễn ra khá tự nhiên và chính xác. Tuy nhiên, với những người chưa quen sử dụng bút trên smartphone, việc làm quen ban đầu có thể cần thời gian để thao tác được linh hoạt hơn.

Tổng thể, Galaxy S26 Ultra vẫn tiếp tục duy trì lợi thế truyền thống của Samsung ở chất lượng màn hình, mang lại trải nghiệm hiển thị nổi bật trong phân khúc smartphone cao cấp.

Hiệu năng

Galaxy S26 Ultra thuộc nhóm smartphone Android có hiệu năng mạnh nhất hiện nay. Máy được trang bị bộ nhớ RAM 12GB hoặc 16GB cùng các tùy chọn lưu trữ từ 256GB đến 1TB.

Trong quá trình sử dụng thực tế, thiết bị xử lý rất mượt các tác vụ thường ngày như lướt web, xem video, chỉnh sửa ảnh hay sử dụng nhiều ứng dụng cùng lúc.

Các tựa game nặng hiện nay như Liên quân hay PUBG đều có thể chạy ở thiết lập đồ họa cao mà vẫn giữ được tốc độ khung hình ổn định.

Samsung cũng cải thiện hệ thống tản nhiệt bằng buồng hơi lớn hơn. Nhờ đó máy giữ hiệu năng ổn định hơn khi chơi game hoặc quay video trong thời gian dài.

Ngoài ra, nhiều tính năng AI mới cũng được tích hợp sâu vào hệ thống. Người dùng có thể chỉnh sửa ảnh, xóa vật thể hoặc tạo nội dung bằng AI nhanh hơn ngay trên thiết bị.

Tổng thể, Galaxy S26 Ultra mang lại trải nghiệm hiệu năng rất mạnh mẽ và gần như không gặp khó khăn với bất kỳ tác vụ nào trên smartphone hiện nay.

Camera

Camera luôn là điểm mạnh nhất của dòng Galaxy Ultra và S26 Ultra cũng không phải ngoại lệ.

Hệ thống camera sau của máy gồm camera chính 200MP, camera góc siêu rộng 50MP, camera telephoto 3x 10MP và camera telephoto 5x 50MP. Sự kết hợp này cho phép thiết bị chụp ảnh ở nhiều tiêu cự khác nhau mà vẫn giữ được chất lượng tốt.

Ảnh chụp từ camera chính có độ chi tiết rất cao và dải tương phản rộng. Màu sắc được xử lý theo phong cách đặc trưng của Samsung với độ rực vừa phải và dễ nhìn.

Khả năng chụp đêm cũng được cải thiện nhờ thuật toán Nightography mới. Máy có thể giảm nhiễu và giữ chi tiết tốt hơn khi chụp trong điều kiện ánh sáng yếu.

Camera telephoto tiếp tục là lợi thế lớn của Galaxy S26 Ultra. Người dùng có thể zoom quang học ở nhiều mức và hỗ trợ zoom kỹ thuật số lên tới 100x, mang lại sự linh hoạt khi chụp các chủ thể ở xa. Tuy nhiên, ở mức zoom cao nhất, hình ảnh chủ yếu mang tính tham khảo, độ chi tiết suy giảm rõ rệt và dễ xuất hiện hiện tượng vỡ hoặc nhiễu.

Về quay video, máy hỗ trợ quay ở độ phân giải cao với khả năng chống rung tốt, đáp ứng nhu cầu ghi hình trong nhiều điều kiện khác nhau. Tuy nhiên, khi đặt cạnh một số đối thủ trong cùng phân khúc, khả năng quay video của Samsung vẫn chưa thực sự nổi bật ở tính ổn định tổng thể và màu sắc.

Năm nay, Samsung bổ sung thêm chế độ khóa đường chân trời, giúp giữ khung hình ổn định và hạn chế rung lắc khi di chuyển. Tính năng này đặc biệt hữu ích khi quay video cầm tay hoặc trong các tình huống di chuyển nhiều.

Camera trước của máy có độ phân giải 12MP, đáp ứng tốt nhu cầu chụp ảnh selfie và gọi video. Trong trải nghiệm thực tế, màu sắc từ camera trước của Samsung vẫn có xu hướng được xử lý đậm hơn, chưa thật sự tự nhiên trong một số điều kiện ánh sáng. Tuy vậy, chất lượng tổng thể đã được cải thiện so với các thế hệ trước, đặc biệt ở khả năng làm rõ chi tiết và cân bằng sáng.

Nhìn chung, Galaxy S26 Ultra vẫn là một trong những smartphone chụp ảnh tốt nhất hiện nay.

Bộ vi xử lý

Galaxy S26 Ultra sử dụng bộ vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 phiên bản dành riêng cho Samsung.

Con chip này mang lại nhiều cải tiến về hiệu năng so với thế hệ trước. Hiệu năng CPU tăng khoảng gần 20% trong khi GPU cũng được nâng cấp đáng kể.

Ngoài ra Samsung còn tập trung phát triển khả năng xử lý AI của thiết bị. Bộ xử lý thần kinh trên chip mới có hiệu suất cao hơn giúp các tác vụ liên quan đến trí tuệ nhân tạo hoạt động nhanh và chính xác hơn.

Điều này đặc biệt hữu ích trong các tính năng như chỉnh sửa ảnh bằng AI, dịch ngôn ngữ trực tiếp hay tạo nội dung thông minh.

Nhờ con chip mới, Galaxy S26 Ultra không chỉ mạnh mẽ trong hiện tại mà còn có khả năng đáp ứng tốt các ứng dụng AI trong tương lai.

Pin

Galaxy S26 Ultra vẫn sử dụng viên pin dung lượng 5000 mAh. Đây là mức dung lượng quen thuộc trên các flagship Android cao cấp.

Trong điều kiện sử dụng thông thường, thiết bị có thể hoạt động trọn vẹn một ngày hoặc thậm chí gần hai ngày nếu sử dụng ở mức vừa phải.

Máy hỗ trợ sạc nhanh khoảng 60W giúp rút ngắn đáng kể thời gian sạc pin. Ngoài ra thiết bị cũng hỗ trợ sạc không dây và sạc ngược cho các phụ kiện như tai nghe hoặc đồng hồ thông minh.

Thời lượng pin của S26 Ultra được đánh giá khá tốt, dù không có sự thay đổi lớn so với thế hệ trước.

Tổng kết

Galaxy S26 Ultra tiếp tục cho thấy cách Samsung phát triển dòng flagship của mình theo hướng hoàn thiện dần từng chi tiết thay vì tạo ra những thay đổi quá đột ngột. Thiết bị sở hữu màn hình lớn, chất lượng hiển thị tốt, hiệu năng mạnh mẽ nhờ con chip thế hệ mới và hệ thống camera vẫn nằm trong nhóm hàng đầu trên thị trường smartphone.

Những nâng cấp trên S26 Ultra chủ yếu tập trung vào trải nghiệm thực tế như xử lý ảnh bằng AI tốt hơn, hiệu năng ổn định hơn khi chơi game hoặc quay video, cùng thời lượng pin đủ đáp ứng một ngày sử dụng cường độ cao. Bút S Pen tiếp tục là điểm khác biệt quan trọng giúp thiết bị phục vụ tốt cho cả công việc lẫn nhu cầu sáng tạo nội dung.

Tổng thể, Galaxy S26 Ultra là một chiếc smartphone Android cao cấp rất toàn diện, phù hợp với những người dùng cần một thiết bị mạnh mẽ, camera chất lượng và màn hình lớn để phục vụ công việc cũng như giải trí.

Dù không tạo ra bước nhảy vọt so với thế hệ trước, đây vẫn là một trong những lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc smartphone cao cấp hiện nay.