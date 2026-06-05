Người dùng điện thoại Android được nâng cấp tính năng chặn cuộc gọi giả mạo

Ứng dụng Điện thoại của Google được nâng cấp tính năng phát hiện cuộc gọi giả mạo (Ảnh: Times Now).

Các cuộc gọi rác và mạo danh từ lâu đã là thách thức lớn đối với ngành viễn thông. Nguy cơ này ngày càng trở nên nghiêm trọng khi tội phạm công nghệ cao bắt đầu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để sao chép giọng nói của người quen hoặc người thân trong gia đình nạn nhân theo thời gian thực.

Bằng thủ đoạn tinh vi này, kẻ xấu có thể giả mạo số điện thoại hiển thị khiến nạn nhân mất cảnh giác và thực hiện các giao dịch chuyển tiền.

Trước thực trạng trên, ông Dave Kleidermacher, Phó chủ tịch phụ trách an ninh và quyền riêng tư của Android cho biết, Google cần một giải pháp phòng vệ triệt để hơn thay vì chỉ dựa vào AI để phát hiện giọng nói giả mạo.

Theo các chuyên gia của Google, việc lạm dụng AI để đối đầu với AI có thể dẫn đến tỷ lệ sai sót cao và đẩy người dùng vào một cuộc chạy đua công nghệ không hồi kết với tội phạm. Do đó, mục tiêu của công ty là tìm kiếm một phương thức có thể chứng minh được bản chất cuộc gọi với độ tin cậy cao hơn.

Giải pháp được Google lựa chọn là tích hợp công nghệ xác thực phần cứng dựa trên giao thức truyền thông RCS (Rich Communication Services) ngay vào ứng dụng gọi điện mặc định Google Dialer.

Hệ thống sẽ liên kết chặt chẽ số điện thoại của người dùng với chính thiết bị smartphone vật lý của họ.

Khi một cuộc gọi được thực hiện giữa hai thiết bị Android, điện thoại của người gọi sẽ tự động gửi một tín hiệu xác nhận chạy nền im lặng theo thời gian thực đến máy người nhận để chứng thực.

Nếu thiếu tín hiệu xác nhận từ phần cứng này, Google Dialer sẽ lập tức nhận diện cuộc gọi có dấu hiệu bất thường và kích hoạt các biện pháp cảnh báo trực quan.

Cụ thể, một cảnh báo sẽ xuất hiện trên màn hình thông báo rằng đây có thể không phải là người thân của bạn và đang có người giả mạo số điện thoại, đi kèm tùy chọn nhanh để người dùng cúp máy.

Ứng dụng này cũng xóa ngay ảnh đại diện của liên hệ khỏi màn hình cuộc gọi, đồng thời tự động chuyển tên hiển thị trong nhật ký cuộc gọi gần đây thành "không xác định" thay vì lưu theo tên danh bạ thông thường.

Tính năng bảo mật này đã bắt đầu được triển khai rộng rãi thông qua các bản cập nhật dành cho tất cả các thiết bị chạy Android 12 trở lên.

Mặc dù hệ điều hành Android chiếm thị phần lớn trên toàn thế giới, các chuyên gia nhận định rằng để giải pháp đạt hiệu quả tối đa, công nghệ xác thực này cần được áp dụng đồng bộ trên cả hệ sinh thái iOS của Apple.

Hiện phía Apple vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức về kế hoạch triển khai tính năng tương tự.