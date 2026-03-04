Galaxy S26 Ultra đọ pin với iPhone 17 Pro Max và loạt smartphone cao cấp

Samsung vẫn giữ nguyên thỏi pin dung lượng 5.000mAh trên Galaxy S26 Ultra, giống phiên bản S20 Ultra đã ra đời từ cách đây 6 năm (Ảnh: Thế Anh).

Samsung đã nâng cấp cấu hình đáng kể cho phiên bản Galaxy S26 Ultra mới được ra mắt, bao gồm chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 dành cho Galaxy thế hệ mới do Qualcomm thiết kế, bộ nhớ RAM tối thiểu 12GB…

Tuy nhiên, Samsung vẫn giữ nguyên thỏi pin dung lượng 5.000mAh mà hãng đã sử dụng từ phiên bản Galaxy S20 Ultra ra mắt cách đây 6 năm.

Vậy thời lượng sử dụng pin của Galaxy S26 Ultra như thế nào khi so với các mẫu điện thoại cao cấp màn hình lớn trên thị trường hiện nay?

Để đi tìm câu trả lời, kênh YouTube công nghệ Mrwhosetheboss đã thực hiện một bài kiểm tra toàn diện để so sánh thời lượng sử dụng pin trên Galaxy S26 Ultra với phiên bản đàn anh Galaxy S25 Ultra, cùng loạt smartphone cao cấp, bao gồm iPhone 17 Pro Max, Google Pixel 10 Pro XL, OnePlus 15, OPPO Find X9 Pro và Xiaomi 17 Ultra, chiếc smartphone vừa ra mắt cách đây ít ngày.

Trong số các sản phẩm được mang ra so sánh, bộ đôi OPPO Find X9 Pro và OnePlus 15 sở hữu pin dung lượng lớn nhất, lần lượt 7.500mAh và 7.300mAh. Tiếp theo là Xiaomi 17 Ultra với viên pin dung lượng 6.000mAh.

Các mẫu sản phẩm được Mrwhosetheboss mang ra so sánh về thời gian sử dụng pin (Ảnh cắt từ clip).

Pixel 10 Pro XL của Google có pin dung lượng 5.200mAh, nhỉnh hơn đôi chút so với pin 5.000mAh được trang bị trên bộ đôi Galaxy S25 Ultra và S26 Ultra. iPhone 17 Pro Max có pin nhỏ nhất, dung lượng 4.823mAh, nhưng bù lại iPhone lại nổi tiếng với khả năng tối ưu của nền tảng iOS giúp kéo dài thời gian sử dụng pin.

Để đảm bảo tính công bằng, tất cả các thiết bị đều được sạc đầy 100% và thiết lập độ sáng màn hình tương đồng. Mrwhosetheboss đã cho các smartphone hoạt động liên tục với các tác vụ nặng như chơi game, xem video, duyệt web… cho đến khi cạn pin hoàn toàn.

Pin dung lượng lớn trên OPPO Find X9 Pro phát huy tối đa tác dụng

Dù Pixel 10 Pro XL được Google trang bị pin 5.200mAh, lớn hơn bộ đôi Galaxy S25 Ultra và S26 Ultra, tuy nhiên, Pixel 10 Pro XL lại là chiếc smartphone “gục ngã” đầu tiên khi chỉ hoạt động liên tục trong 9 giờ 53 phút. Điều này cho thấy chip Tensor G5 do Google phát triển trên Pixel 10 Pro XL dường như vẫn chưa được tối ưu tốt về khả năng tiết kiệm năng lượng.

Galaxy S25 Ultra là chiếc smartphone rời khỏi cuộc đua tiếp theo, với thành tích 10 giờ 43 phút.

Đáng chú ý, Xiaomi 17 Ultra được trang bị thỏi pin lớn 6.000mAh cùng con chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 thế hệ mới nhất của Qualcomm (tương tự chip sử dụng trên Galaxy S26 Ultra), nhưng sản phẩm chỉ có thể hoạt động liên tục trong 11 giờ 27 phút.

iPhone 17 Pro Max của Apple có thành tích nhỉnh hơn không đáng kể so với Xiaomi 17 Ultra, khi chỉ hoạt động được lâu hơn đối thủ 5 phút.

Galaxy S26 Ultra đọ pin với iPhone 17 Pro Max và loạt smartphone cao cấp (Video: Mrwhosetheboss).

Galaxy S26 Ultra đã cho thấy sự vượt trội về thời lượng sử dụng pin so với phiên bản tiền nhiệm, khi có thể hoạt động liên tục trong 12 giờ. Nghĩa là cùng thỏi pin 5.000mAh như trên Galaxy S25 Ultra, phiên bản Galaxy S26 Ultra vẫn có thể sử dụng được lâu hơn đáng kể.

Bộ đôi OPPO Find X9 Pro và OnePlus 15 đều cho thấy lợi ích của việc trang bị pin dung lượng lớn, khi hai sản phẩm này đã giành chiến thắng trong bài kiểm tra với thành tích lần lượt 14 giờ 16 phút và 12 giờ 55 phút. Đáng chú ý, thành tích của OPPO Find X9 Pro đã bỏ khá xa sản phẩm đứng thứ 2 trong bài kiểm tra.

Lưu ý: Kết quả thử nghiệm của Mrwhosetheboss chỉ mang tính tham khảo. Thời lượng pin thực tế có thể khác biệt tùy thuộc vào cách sử dụng của người dùng. Việc sử dụng smartphone với màn hình sáng liên tục sẽ khiến pin nhanh cạn hơn so với cách sử dụng thông thường.