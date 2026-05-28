Đánh giá OPPO Watch X3: Cạnh tranh Apple Watch S11, Galaxy Watch8 Classic

+ Ưu điểm:

- Thiết kế hiện đại, màn hình lớn.

- Đa dạng tính năng theo dõi sức khỏe và luyện tập.

- Hỗ trợ nhiều tính năng AI.

+ Hạn chế:

- Không hỗ trợ kết nối với iPhone.

- Không có phiên bản hỗ trợ eSIM.

+ Lời khuyên từ Biên tập viên:

Thiết kế và màn hình

OPPO Watch X3 sở hữu mặt đồng hồ dạng tròn. Phần khung bên ngoài được tạo hình với thiết kế đa giác 12 cạnh, mang đến đường nét cổ điển tương đồng với nhiều mẫu đồng hồ truyền thống.

Khung vỏ đồng hồ được chế tác từ hợp kim Titanium nguyên khối cấp hàng không. Chất liệu này có đặc tính siêu nhẹ, bền bỉ và hoàn toàn thân thiện với làn da. Việc sử dụng Titanium không chỉ mang lại khả năng chống ăn mòn và trầy xước tốt hơn so với thép không gỉ thông thường mà còn đảm bảo sự thoải mái cho người dùng trong suốt thời gian dài sử dụng.

Đồng hồ có trọng lượng 43g và độ dày thân máy 11mm. So với thế hệ tiền nhiệm, thiết bị đã được tinh giản 13,4% về trọng lượng và 6,3% về độ mỏng, mang lại trải nghiệm đeo gọn nhẹ và linh hoạt cho mọi hoạt động thường ngày.

Phiên bản màu titan đi kèm dây đeo Dynamic-Link, sử dụng cao su FKM hiệu suất cao kết hợp mắt khóa kim loại. Mỗi bên dây đeo có 2 khớp liên kết giúp thiết kế trở nên ôm trọn cổ tay, mang lại cảm giác đeo nhẹ nhàng và chắc chắn. Người dùng cũng có thể dễ dàng thay thế dây đeo chỉ bằng một nút khóa cài ở mặt lưng.

Cạnh phải có một nút điều khiển dạng tròn xoay, cho phép bấm một lần để vào menu chính, bấm hai lần để truy cập nhanh ứng dụng gần nhất và nhấn giữ để kích hoạt trợ lý ảo Gemini. Ngoài ra, đồng hồ còn tích hợp một nút bấm khác cho phép truy cập nhanh các chế độ luyện tập thể thao.

Mặt sau của đồng hồ chứa các cảm biến dùng để theo dõi sức khỏe, được thiết kế nhô lên cao hơn so với bề mặt. Thiết kế này giúp cảm biến tiếp xúc với cổ tay tốt hơn, nhờ đó gia tăng độ chính xác cho các kết quả đo. Đây cũng là thiết kế chung được nhiều nhà sản xuất đồng hồ thông minh áp dụng để tối ưu hiệu quả của thiết bị.

OPPO Watch X3 trang bị màn hình LTPO OLED kích thước 1,5 inch. Độ sáng tối đa đạt mức 3.000 nits, đảm bảo khả năng hiển thị rõ nét ngay cả khi sử dụng ngoài trời nắng gắt. Mặt đồng hồ được bảo vệ bởi lớp kính Sapphire với độ cứng Mohs trên 8, giúp chống trầy xước hiệu quả.

Màn hình này có tần số quét 60Hz, giúp cho các thao tác vuốt, chạm và chuyển đổi giữa các giao diện diễn ra mượt mà. Ngoài ra, người dùng còn có thể cá nhân hóa thiết bị với đa dạng mặt đồng hồ và các tùy biến widget khác nhau.

Thiết bị cũng hỗ trợ thao tác ngay cả khi tay ướt, giúp người dùng có thể sử dụng khi bơi lội hoặc vận động đổ mồ hôi mà không lo ảnh hưởng đến trải nghiệm cảm ứng.

Với khả năng kháng nước IP68/IP69, chuẩn 5ATM cùng độ bền quân đội MIL-STD-810H, chiếc đồng hồ này có thể chịu được việc ngâm nước, xịt nước áp lực cao và nhiệt độ cao, cũng như áp suất tương đương độ sâu 50m. Trang bị này cho phép người dùng có thể yên tâm khi tập luyện thể thao ở nhiều điều kiện môi trường.

Hỗ trợ luyện tập thể thao và theo dõi sức khỏe

OPPO Watch X3 sở hữu bộ cảm biến gồm cảm biến nhịp tim 8 kênh, cảm biến đo SpO2 16 kênh và cảm biến nhiệt độ cổ tay, tạo nền tảng dữ liệu để nhận diện sớm các thay đổi của cơ thể.

Thiết bị hỗ trợ kiểm tra toàn diện 10 chỉ số sức khỏe quan trọng chỉ trong 60 giây, bao gồm các đánh giá về tim mạch, chất lượng giấc ngủ và trạng thái thể chất và tinh thần. Thay vì phải đo từng hạng mục riêng lẻ, giải pháp này giúp người dùng nắm bắt tình trạng cơ thể một cách khoa học và nhanh chóng ngay trên cổ tay.

Watch X3 còn tích hợp các tính năng chuyên sâu như Điện tâm đồ (ECG), cho phép cung cấp các phân tích tim mạch quan trọng chỉ trong 30 giây. Thiết bị đồng thời cung cấp hệ thống phân tích giấc ngủ đa chiều, theo dõi chi tiết nhịp thở, nhịp tim và các giai đoạn ngủ để đưa ra báo cáo ngay sau khi thức dậy.

Dựa trên các chỉ số sức khỏe và thể chất sẵn có, tính năng Smart Health Monitor sử dụng công nghệ học máy (machine learning) để phân tích mối tương quan giữa hành vi thường nhật và các chỉ số sinh lý, giúp đưa ra cảnh báo sớm về các rủi ro sức khỏe tiềm ẩn như nguy cơ sốt hoặc ảnh hưởng do thức khuya.

Để đảm bảo an toàn, OPPO Watch X3 còn tích hợp tính năng phát hiện té ngã, tương tự với dòng sản phẩm Apple Watch. Nếu người dùng không di chuyển trong vòng một phút sau khi ngã, thiết bị sẽ kích hoạt SOS để gọi hỗ trợ khẩn cấp, giúp đảm bảo an toàn kịp thời.

Bên cạnh các tính năng theo dõi sức khỏe, đồng hồ còn hỗ trợ hơn 100 chế độ luyện tập như đi bộ, chạy bộ, đạp xe. Trong đó, các môn như tennis, cầu lông và bơi lội đều được trang bị chế độ theo dõi chuyên sâu, giúp phân tích chi tiết từng chuyển động.

Chế độ chạy chuyên nghiệp được nâng cấp cho phép cung cấp dữ liệu chi tiết để phân tích dáng chạy. Trong chế độ chạy ngoài trời, đồng hồ sẽ phản hồi theo thời gian thực về thời gian tiếp đất, dao động dọc, cân bằng trái/phải,...

Đồng hồ cũng tích hợp hệ thống GPS băng tần kép tương tự các dòng smartwatch cao cấp, hỗ trợ định vị chính xác trong nhiều điều kiện phức tạp. Thử nghiệm với chế độ chạy bộ ngoài trời tại khu vực có nhiều chung cư và tòa nhà cao tầng, hệ thống định vị trên OPPO Watch X3 xác định vị trí tương đối nhanh và ổn định trong suốt quá trình di chuyển.

Toàn bộ dữ liệu sức khỏe và luyện tập đều được quản lý qua ứng dụng OHealth. Hệ thống cho phép người dùng theo dõi xu hướng sức khỏe dài hạn, xuất báo cáo tham vấn chuyên gia hoặc đồng bộ linh hoạt với các nền tảng Health Connect và Strava.

Các tính năng thông minh khác

OPPO Watch X3 sử dụng kiến trúc vi xử lý kép, cho phép hai vi xử lý Snapdragon W5 và BES2800 phối hợp vận hành linh hoạt. So với thế hệ trước, vi xử lý BES2800 trên Watch X3 đạt hiệu năng CPU gấp đôi và khả năng xử lý AI (NPU) gấp bốn lần, giúp tăng tốc độ phản hồi cho các thuật toán đo nhịp tim, SpO2 và xử lý đa nhiệm ổn định.

Đồng hồ được cài đặt trên hệ điều hành Wear OS 6 mới nhất từ Google. Nền tảng này cho phép người dùng có thể phản hồi tin nhắn, email và điều khiển nhạc trực tiếp trên cổ tay. Trong khi đó, các smartwatch chạy RTOS chỉ hỗ trợ nhận thông báo tin nhắn mà không thể phản hồi trực tiếp trên đồng hồ.

Thiết bị cũng hỗ trợ đàm thoại trực tiếp trên đồng hồ khi được kết nối Bluetooth với điện thoại. Người dùng có thể trả lời cuộc gọi thoại và cả cuộc gọi từ các ứng dụng bên thứ ba như Messenger, Telegram hay Zalo. Khá đáng tiếc khi mẫu đồng hồ này không có tùy chọn eSIM nên người dùng không thể sử dụng thiết bị để nghe gọi một cách độc lập.

Một điểm nhấn quan trọng khác nằm ở trợ lý Gemini. AI có thể hỗ trợ xử lý nhanh các tác vụ, giải đáp thắc mắc và ghi nhớ thông tin quan trọng thông qua tương tác giọng nói.

Ngoài ra, đồng hồ còn tích hợp sẵn các ứng dụng thiết yếu như Google Maps để điều hướng thời gian thực và Google Wallet cho thanh toán không chạm nhanh chóng. Tính năng Google Fast Pair cùng khả năng hiển thị thông báo theo thời gian thực giúp người dùng quản lý thông tin mà không cần mở điện thoại.

Người dùng có thể tìm kiếm ứng dụng mới, đồng bộ với điện thoại và tải xuống các mặt đồng hồ thông qua kho ứng dụng Google Play. Thậm chí, người dùng còn có thể chơi game trực tiếp trên mẫu đồng hồ này.

Tuy vậy, nền tảng hệ điều hành này không phải là không có hạn chế. Các thiết bị chạy Wear OS chỉ tương thích với nền tảng Android. Vì thế, nếu là một người dùng iPhone, OPPO Watch X3 không phải là lựa chọn dành cho bạn.

Thêm vào đó, Wear OS tiêu tốn khá nhiều năng lượng khi vận hành. Thời lượng sử dụng pin trên các mẫu đồng hồ chạy Wear OS thường không quá dài. Thậm chí, nhiều thiết bị chỉ có thời lượng pin 1-2 ngày. Điều này gây ra tương đối nhiều bất tiện trong quá trình sử dụng.

OPPO Watch X3 đã khắc phục được một phần hạn chế trên khi tích hợp viên pin Silicon-Carbon dung lượng 646mAh. Với điều kiện thông thường, thiết bị có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng trong khoảng 4-5 ngày. Tuy vậy, con số này vẫn kém xa so với nhiều dòng sản phẩm chạy RTOS khi chúng có thể đáp ứng thời lượng pin 14-21 ngày sử dụng.

Tổng kết

Tại thị trường Việt Nam, OPPO Watch X3 được bán ra với mức giá 13 triệu đồng. Thiết bị cạnh tranh trực tiếp với một số đối thủ trong cùng phân khúc như Apple Watch S11, Huawei Watch GT 6 Pro và Samsung Galaxy Watch8 Classic.

Sản phẩm phù hợp với nhóm người dùng trẻ tuổi, cần một chiếc đồng hồ thông minh cao cấp có thiết kế thời trang, hỗ trợ đầy đủ tính năng theo dõi sức khỏe và luyện tập thể thao. Đặc biệt, mẫu đồng hồ này còn hỗ trợ đa dạng tính năng AI thông minh và nhiều tiện ích khác.

Tuy nhiên, đây không phải là lựa chọn dành cho những người dùng iPhone. Thêm vào đó, đồng hồ cũng không có tùy chọn phiên bản hỗ trợ eSIM nên chỉ có thể đàm thoại khi kết nối Bluetooth với điện thoại.