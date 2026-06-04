Computex 2026: Máy tính cỡ nhỏ tích hợp RTX 5090, đối đầu Mac mini M4 Pro

Mini PC là một phiên bản thu nhỏ của máy tính để bàn (desktop) truyền thống. Thay vì sử dụng một thùng máy (case) cồng kềnh, mini PC tích hợp đầy đủ các linh kiện cơ bản như vi xử lý (CPU), RAM, ổ cứng và các cổng kết nối vào một chiếc hộp có kích thước cực kỳ nhỏ gọn.

Những năm trước, nhiều mẫu Mini PC bị giới hạn khả năng xử lý các tác vụ nặng do không hỗ trợ card xử lý đồ họa rời. Tuy vậy, thị trường đã dần thay đổi khi các nhà sản xuất đã dần tối ưu được sức mạnh xử lý trong khi vẫn đảm bảo kích thước máy đủ nhỏ gọn. NUC 16 Edition 20 là một trong những nỗ lực mới nhất của ROG khi tích hợp card đồ họa RTX 5090 lên một mẫu máy tính nhỏ gọn.

Thân máy có bề rộng 189,5mm và chiều cao 282,4mm, cho phép người dùng có thể dễ dàng bố trí vào nhiều không gian làm việc và chơi game. Thiết bị có dung tích chỉ 3 lít cùng trọng lượng 3,12kg.

Để so sánh, hầu hết các mẫu máy tính để bàn tiêu chuẩn có thể tích khoảng 30-40 lít. Kích thước của chiếc ROG NUC 16 Edition 20 gần như chỉ tương đương với một số bộ phát sóng WiFi trên thị trường. Thậm chí, người dùng cũng có thể dễ dàng bỏ sản phẩm này vào balo để mang theo khi cần thiết.

Là một sản phẩm đặc biệt kỷ niệm 20 năm phát triển, NUC 16 Edition 20 sở hữu vẻ ngoài khá bắt mắt và hầm hố, đặc biệt phù hợp với nhóm game thủ. Khả năng bày trí linh hoạt còn được thể hiện qua chân đế có thể tháo rời, cho phép người dùng đặt máy theo chiều đứng để tiết kiệm diện tích hoặc nằm ngang để phù hợp với các kệ giải trí.

Theo đó, vỏ máy có cấu trúc bán trong suốt. Mặt bên phải được ốp kính cường lực, để lộ ra các linh kiện của máy. Tuy vậy, mặt kính này khá dễ bám bụi và dấu vân tay. Trong khi đó, mặt bên trái bao gồm khe thoát nhiệt kim loại được dập nổi họa tiết logo ROG. Ngoài ra, xung quanh thân máy cũng được trang trí bởi hàng loạt dòng chữ và logo ROG nhằm tạo điểm nhấn riêng cho dòng sản phẩm này.

Một điểm cộng đáng giá trong thiết kế của máy nằm ở khả năng nâng cấp phần cứng. Thông qua một vít vặn tay ở bảng điều khiển phía trước, người dùng có thể nhanh chóng tiếp cận với các khe cắm RAM và SSD để nâng cấp thiết bị khi cần.

Hệ thống cổng kết nối trên ROG NUC 16 Edition 20 được thiết kế tập trung ở mặt sau. Thiết bị sở hữu một cổng USB-C Thunderbolt 4 tích hợp DisplayPort 2.1 và bốn cổng USB-A 3.2 Gen 2 để kết nối các thiết bị ngoại vi tốc độ cao.

Khả năng hỗ trợ hiển thị được chú trọng đặc biệt với sự xuất hiện của hai cổng HDMI 2.1 FRL và hai cổng DisplayPort 2.1, cho phép người dùng thiết lập đa màn hình một cách dễ dàng. Về mặt kết nối mạng, máy được trang bị một cổng RJ45 LAN 2.5G sử dụng bộ điều khiển Realtek RTL8125D, song song với đó là các tiêu chuẩn không dây Intel Killer Wi-Fi 7 và Bluetooth 5.4.

ROG NUC 16 Edition 20 tích hợp bộ vi xử lý Intel Core Ultra 9 290HX Plus. Đây vốn là con chip được tối ưu hóa cho các khối lượng công việc đòi hỏi sự phản hồi nhanh và khả năng duy trì hiệu suất cao trong thời gian dài. Điểm nhấn đáng giá nằm ở card đồ họa Nvidia GeForce RTX 5090 phiên bản laptop, sử dụng kiến trúc Blackwell mới nhất.

Phiên bản card đồ họa này có mức tiêu thụ điện năng lên tới 175W, cho phép duy trì hiệu suất ổn định mà không bị giảm xung nhịp. Nhờ kiến trúc Blackwell, máy hỗ trợ công nghệ Nvidia DLSS 4.5 với tính năng tạo đa khung hình động (Dynamic Multi Frame Generation), giúp tăng đáng kể tốc độ khung hình trong game mà vẫn giữ được chất lượng hình ảnh sắc nét.

Hệ thống còn được trang bị nhân Tensor thế hệ thứ năm và nhân Ray Tracing thế hệ thứ tư. Đây đều là những thành phần quan trọng để tối ưu hóa hiệu suất AI và tạo ra các hiệu ứng ánh sáng, đổ bóng chân thực khi chơi game.

Ngoài ra, thiết bị còn hỗ trợ dung lượng RAM tối đa 128GB chuẩn DDR5-6400, có thể đáp ứng tốt nhu cầu chạy đa nhiệm nặng hoặc dựng hình 3D phức tạp. Trong khi đó, việc hỗ trợ ổ cứng SSD PCIe Gen 5 giúp giảm thiểu thời gian chờ đợi khi khởi động ứng dụng hoặc tải các bản đồ game lớn.

Sự kết hợp trên giúp cho thiết bị có thể đáp ứng đa dạng nhu cầu làm việc nặng, chơi game đồ họa khủng hoặc xử lý các tác vụ trí tuệ nhân tạo.

Một thách thức lớn đối với bất kỳ chiếc máy tính nhỏ gọn nào chính là việc quản lý nhiệt độ. ROG đã giải quyết vấn đề trên bằng giải pháp QuietFlow. Hệ thống tản nhiệt này bao gồm ba quạt làm mát, trong đó có một quạt chuyên dụng có kích thước 75x75x7,5mm để làm mát chủ động cho bộ nhớ hệ thống.

Thiết kế buồng hơi kép (dual vapor chamber) thống nhất kết hợp với bộ tản nhiệt SSD chuyên dụng giúp máy có khả năng tản nhiệt đồng thời cho cả CPU và GPU. Cải tiến này giúp hiệu quả tản nhiệt của CPU tăng đến 21%, đảm bảo hệ thống duy trì được sức mạnh tối đa mà vẫn giữ được độ ồn ở mức thấp, tránh gây khó chịu cho người dùng trong quá trình sử dụng.

Dù sở hữu kích thước nhỏ gọn, ROG NUC 16 Edition 20 vẫn được trang bị những thông số phần cứng mạnh mẽ thuộc nhóm đầu thị trường máy tính. Thiết bị có thể đáp ứng đa dạng nhu cầu từ chơi game đồ họa khủng, chỉnh sửa video, dựng hình 3D hay xử lý các quy trình làm việc AI yêu cầu khả năng tính toán mạnh mẽ.

Với vai trò là một sản phẩm kỷ niệm 20 năm phát triển, đây cũng còn được xem là một món đồ chơi mang tính sưu tầm dành cho những người dùng yêu thích thương hiệu này.

Ngoài ra, tại triển lãm Computex 2026, ROG còn công bố hàng loạt giải pháp công nghệ khác như bo mạch chủ Z890, B860, card đồ họa tích hợp màn hình ROG Astral RTX 50 Series hay màn hình OLED gaming.