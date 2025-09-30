iPhone 17 và iPhone Air lại gặp lỗi khiến nhiều người dùng khó chịu

Theo phản ánh của nhiều người dùng trên các nền tảng mạng xã hội cũng như trên diễn đàn hỗ trợ trực tuyến của Apple, các tính năng trí tuệ nhân tạo Apple Intelligence đã không thể kích hoạt trên thiết bị của họ.

Nhiều người dùng iPhone 17 và iPhone Air không thể sử dụng tính năng Apple Intelligence trên thiết bị (Ảnh: Bloomberg).

Những người dùng này cho biết họ nhận được thông báo yêu cầu tải xuống Apple Intelligence để tiếp tục sử dụng các tính năng AI trên iPhone. Tuy nhiên, thực tế họ đã cập nhật nền tảng iOS 26 mới nhất và cài đặt gói công cụ Apple Intelligence.

Một số người dùng khác tiến hành tải xuống Apple Intelligence như được yêu cầu, nhưng quá trình tải xuống kéo dài và không thể hoàn tất.

Tình trạng này chủ yếu gặp phải trên iPhone 17, song một số người dùng iPhone 17 Pro, 17 Pro Max và iPhone Air cũng phản ánh tình trạng tương tự.

Trang công nghệ MacRumors cho biết hiện Apple đã ghi nhận các phản ánh của người dùng và cam kết sẽ khắc phục vấn đề thông qua bản cập nhật sắp đến.

Đây là lỗi mới nhất xuất hiện trên loạt iPhone 17. Trước đó, loạt iPhone thế hệ mới của Apple cũng đã gặp phải lỗi trên camera và lỗi kết nối WiFi chập chờn.