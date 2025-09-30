iPhone 17 và iPhone Air lại gặp lỗi khiến nhiều người dùng khó chịu
(Dân trí) - Sau khi gặp các lỗi liên quan đến camera và kết nối WiFi, loạt iPhone 17 lại khiến nhiều người dùng khó chịu vì xuất hiện thêm sự cố liên quan đến các tính năng trí tuệ nhân tạo Apple Intelligence.
Theo phản ánh của nhiều người dùng trên các nền tảng mạng xã hội cũng như trên diễn đàn hỗ trợ trực tuyến của Apple, các tính năng trí tuệ nhân tạo Apple Intelligence đã không thể kích hoạt trên thiết bị của họ.
Những người dùng này cho biết họ nhận được thông báo yêu cầu tải xuống Apple Intelligence để tiếp tục sử dụng các tính năng AI trên iPhone. Tuy nhiên, thực tế họ đã cập nhật nền tảng iOS 26 mới nhất và cài đặt gói công cụ Apple Intelligence.
Một số người dùng khác tiến hành tải xuống Apple Intelligence như được yêu cầu, nhưng quá trình tải xuống kéo dài và không thể hoàn tất.
Tình trạng này chủ yếu gặp phải trên iPhone 17, song một số người dùng iPhone 17 Pro, 17 Pro Max và iPhone Air cũng phản ánh tình trạng tương tự.
Trang công nghệ MacRumors cho biết hiện Apple đã ghi nhận các phản ánh của người dùng và cam kết sẽ khắc phục vấn đề thông qua bản cập nhật sắp đến.
Đây là lỗi mới nhất xuất hiện trên loạt iPhone 17. Trước đó, loạt iPhone thế hệ mới của Apple cũng đã gặp phải lỗi trên camera và lỗi kết nối WiFi chập chờn.
Apple Intelligence là loạt tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) được Apple phát triển dành cho các thiết bị của hãng, được giới thiệu lần đầu tiên vào tháng 6/2024 và chính thức ra mắt người dùng vào tháng 10 cùng năm.
Tuy nhiên, các tính năng AI của Apple Intelligence không được giới công nghệ và người dùng đánh giá cao vì khả năng xử lý thua kém so với các tính năng AI được trang bị trên smartphone chạy nền tảng Android.