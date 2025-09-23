Apple Intelligence có tiếng Việt

Đây được xem là tin vui đối với người dùng iPhone tại thị trường Việt Nam. Trong thời gian tới khi hãng phát hành bản cập nhật iOS 26.1, người dùng có thể chính thức sử dụng tính năng này.

Trên bản cập nhật iOS 26.1 Beta, Apple đã bổ sung ngôn ngữ tiếng Việt cho bộ công cụ trí tuệ nhân tạo Apple Intelligence (Ảnh: Apple).

Trên iOS 26.1, trợ lý ảo Siri với Apple Intelligence tiếng Việt cũng sẽ trở nên thông minh hơn với cách phản hồi mới. Ngoài ra, Siri có thể chuyển các yêu cầu phức tạp như tìm kiếm, phân tích nội dung chuyên sâu sang ChatGPT.

Hiện tại, iOS 26.1 chỉ hỗ trợ phiên bản thử nghiệm (beta) dành cho các nhà phát triển. Trong một vài tuần tới, Apple có thể sẽ mở rộng phiên bản thử nghiệm công khai để người dùng có thể trải nghiệm tính năng mới.

Bên cạnh tiếng Việt, bản cập nhật này còn hỗ trợ hàng loạt ngôn ngữ khác, bao gồm tiếng Đan Mạch, tiếng Hà Lan, tiếng Na Uy, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Thụy Điển, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ và tiếng Trung Quốc.

Cùng với Apple Intelligence, tính năng AirPods Live Translation (dịch thuật trực tiếp) cũng hỗ trợ thêm một số ngôn ngữ mới, bao gồm tiếng Trung Quốc, tiếng Italy, tiếng Nhật Bản và tiếng Hàn Quốc.

Apple Intelligence là hệ thống trí thông minh nhân tạo (AI) do công ty phát triển dành riêng cho các thiết bị như iPhone, iPad và Mac. Đây là sự kết hợp giữa mô hình AI tạo sinh trên thiết bị và do máy chủ cung cấp.

Apple cho biết giải pháp AI tạo sinh của công ty được cá nhân hóa để phù hợp với bối cảnh sử dụng của mỗi người dùng, trong khi vẫn đảm bảo duy trì quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu.

Công ty cũng công bố Private Cloud Compute, một hệ thống cơ sở hạ tầng máy chủ được sử dụng để chạy các mô hình phức tạp hơn. Apple cho biết điều này cho phép các mô hình AI mạnh mẽ hơn xử lý dữ liệu của người dùng mà không từ bỏ bất kỳ quyền riêng tư nào.

Một số tính năng nổi bật của Apple Intelligence bao gồm Writing Tools, hỗ trợ người dùng viết, kiểm tra hay thay đổi văn bản tại bất cứ đâu như Mail, Notes, Pages và các ứng dụng bên thứ ba.