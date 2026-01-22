VNG bị xử phạt hơn 800 triệu đồng vì vi phạm liên quan đến Zalo

Tập đoàn VNG bị xử phạt liên quan đến điều khoản Zalo (Ảnh: CTV).

Cụ thể, qua công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG với số tiền 810 triệu đồng do có nhiều hành vi vi phạm quy định pháp luật.

Theo quyết định xử phạt, doanh nghiệp không thiết lập phương thức để người tiêu dùng lựa chọn phạm vi thông tin đồng ý cung cấp, cũng như bày tỏ sự đồng ý hoặc không đồng ý theo quy định đối với một số loại thông tin.

Bên cạnh đó, công ty không có cơ chế để người tiêu dùng lựa chọn việc cho phép hoặc không cho phép sử dụng thông tin của mình cho mục đích quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ và các hoạt động mang tính chất thương mại khác.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cũng xác định doanh nghiệp đã quy định các điều khoản không được phép trong điều kiện giao dịch chung, đồng thời không nêu cụ thể thời điểm áp dụng của các điều kiện giao dịch này.

Ngoài ra, công ty không công khai quy trình tiếp nhận và giải quyết phản ánh, yêu cầu, khiếu nại của người tiêu dùng theo hình thức niêm yết tại vị trí dễ quan sát ở trụ sở, địa điểm kinh doanh, cũng như không đăng tải đầy đủ trên trang thông tin điện tử và phần mềm ứng dụng theo quy định.

Một vi phạm khác được nêu trong quyết định là việc doanh nghiệp không công khai cho nhóm người tiêu dùng dễ bị tổn thương các nội dung, cơ chế và chính sách áp dụng riêng đối với nhóm đối tượng này theo quy định pháp luật.

Trên cơ sở đó, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia yêu cầu Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG chấm dứt các hành vi vi phạm, đồng thời chủ động rà soát, hoàn thiện các nội dung và chính sách liên quan nhằm bảo đảm tuân thủ đầy đủ, chính xác quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, ngay sau khi làm việc và nhận quyết định xử phạt, VNG đã thể hiện tinh thần cầu thị, chủ động phối hợp với Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia để rà soát, cập nhật và hoàn thiện các nội dung, chính sách liên quan.

Đến nay, doanh nghiệp đã hoàn thành việc khắc phục một số tồn tại và đang tiếp tục khẩn trương hoàn thiện các nội dung còn lại.