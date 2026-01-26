Người dùng iPhone nhận được tiền bồi thường từ Apple

Vụ kiện tập thể vào năm 2019 cáo buộc trợ lý ảo Siri của Apple thường xuyên bị kích hoạt ngoài ý muốn, dẫn đến việc ghi âm các cuộc hội thoại riêng tư mà không có sự đồng ý của người dùng.

Apple đã bắt đầu gửi các khoản bồi thường cho người dùng trong vụ kiện liên quan đến quyền riêng tư của Siri (Ảnh: Tom's Guide).

Một báo cáo từ The Guardian tiết lộ các đối tác của Apple thường xuyên nghe được những chi tiết nhạy cảm trong đời sống riêng tư của khách hàng. Apple giải thích đây là một phần của quy trình nhằm nâng cao chất lượng trợ lý ảo, với tỷ lệ chưa tới 1% tổng số tương tác.

Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ Siri thường xuyên bị kích hoạt nhầm. Điều đó khiến thiết bị âm thầm ghi âm ngay cả khi người dùng không ra lệnh "Hey Siri".

Về phía Apple, hãng khẳng định các bản ghi âm chưa bao giờ được liên kết với Apple ID của người dùng hay sử dụng cho mục đích quảng cáo. Dù vậy, Apple vẫn chấp nhận chi ra 95 triệu USD để dàn xếp với người dùng.

Những khách hàng đủ điều kiện nhận bồi thường là những người đã mua thiết bị của Apple có hỗ trợ Siri trong khoảng thời gian 17/9/2014-31/12/2024, đồng thời từng gặp phải tình trạng "kích hoạt Siri ngoài ý muốn".

Mỗi cá nhân có thể nhận khoản bồi thường tối đa dành cho 5 thiết bị. Theo ước tính ban đầu, mỗi thiết bị đủ điều kiện sẽ nhận được khoản bồi thường 20 USD. Tuy vậy, thực tế một số người dùng phản ánh họ được chi trả khoảng 8,02 USD.