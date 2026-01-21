Lộ diện màu sắc và chi tiết thiết kế mới trên iPhone 18 Pro

Ảnh bản dựng được cho là iPhone 18 Pro, cho thấy sản phẩm có camera dạng “đục lỗ” nằm lệch ở bên trái màn hình (Ảnh: Jon Prosser).

Sau khi Apple có những thay đổi đáng kể về thiết kế mặt lưng trên iPhone 17 Pro và 17 Pro Max, hãng được cho là sẽ tiếp tục thực hiện những thay đổi về mặt trước trên bộ đôi iPhone 18 Pro và 18 Pro Max ra mắt vào năm nay.

YouTuber công nghệ Jon Prosser - chủ kênh Front Page Tech và nổi tiếng với việc thường xuyên chia sẻ những hình ảnh, thông tin về các sản phẩm công nghệ sắp ra mắt - vừa đăng tải hình ảnh được cho là bản dựng của iPhone 18 Pro, với điểm nhấn là màn hình khuyết Dynamic Island đã bị loại bỏ, thay vào đó là camera trước dạng “đục lỗ” và được đặt nằm lệch sang bên trái màn hình.

Phần camera “đục lỗ” ở mặt trước iPhone 18 Pro không làm mất đi chức năng của Dynamic Island trước đây, khi các thông báo và cập nhật mới nhất vẫn sẽ được hiển thị từ vị trí đặt camera trước.

Hai tờ báo The Information và ETNews dẫn lời các nguồn tin thân cận từ Apple cũng ủng hộ thông tin do Jon Prosser đăng tải. Nguồn tin của ETNews còn cho biết iPhone 18 Pro sẽ sử dụng màn hình công nghệ LTPO+ được phát triển chung bởi LG và Samsung.

Không chỉ thay đổi thiết kế mặt trước, Apple cũng được cho là sẽ trang bị thêm tùy chọn màu sắc mới cho bộ đôi iPhone 18 Pro và 18 Pro Max.

Nếu như năm ngoái, bộ đôi iPhone 17 Pro và 17 Pro Max tạo được điểm nhấn với tùy chọn màu cam hoàn toàn mới, thì Apple kỳ vọng bộ đôi iPhone 18 Pro và 18 Pro Max sẽ được yêu thích với 3 tùy chọn đỏ rượu, nâu và tím, trong đó tùy chọn màu đỏ rượu và tím được dự đoán sẽ là 2 màu sắc “gây sốt” trên thị trường.

Các tùy chọn màu sắc mới trên iPhone 18 Pro (Ảnh: Jon Prosser).

Một tính năng mới được kỳ vọng xuất hiện trên iPhone 18 Pro liên quan đến kết nối vệ tinh. Bộ đôi iPhone 18 Pro và 18 Pro Max được cho là không chỉ cho phép người dùng gửi tin nhắn cầu cứu và tọa độ của vị trí hiện tại cho lực lượng cứu hộ, mà còn có thể gửi ảnh qua kết nối vệ tinh mà không cần mạng di động hoặc Wi-Fi.

iPhone 18 Pro và 18 Pro Max cũng được cho là sẽ nâng cấp camera chính lên 200 megapixel. Đây là một nâng cấp mang tính đột phá đối với loạt iPhone, tuy nhiên, trên thực tế các mẫu smartphone chạy Android thuộc phân khúc cận cao cấp đã được trang bị camera chính 200 megapixel từ lâu.

Dĩ nhiên, mọi thông tin về iPhone 18 vẫn chỉ dừng lại ở mức tin đồn. Nhiều khả năng Apple vẫn sẽ ra mắt loạt iPhone mới nhất của hãng vào tháng 9 năm nay.