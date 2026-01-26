Đây là người kế nhiệm CEO Apple Tim Cook?

Báo cáo từ Bloomberg cho biết vào cuối năm ngoái, Tim Cook đã âm thầm chỉ định John Ternus, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách mảng Kỹ thuật Phần cứng của Apple, đảm nhận việc giám sát tổ chức thiết kế cho công ty.

Vai trò của John Ternus ngày càng quan trọng tại Apple (Ảnh: The Enterprise World).

Ông đóng vai trò là "người hỗ trợ điều hành" cho mọi hoạt động thiết kế tại Apple. Điều này đồng nghĩa ông đảm nhận nhiệm vụ trung gian giữa đội ngũ thiết kế và ban lãnh đạo cấp cao, đại diện nhóm thiết kế trong cuộc họp của ban điều hành và quản lý các bộ phận.

Theo Bloomberg, các quyết định thiết kế tại Apple vẫn được đưa ra dựa trên sự đồng thuận giữa các lãnh đạo cấp cao. Tuy nhiên, vai trò mở rộng của Ternus mang lại cho ông tầm ảnh hưởng lớn hơn một giám đốc phần cứng thông thường.

Nguồn tin này cũng tiết lộ Cook đang cố gắng để Ternus tiếp xúc nhiều hơn với các mảng vận hành khác nhau của công ty. Đồng thời, Apple ngày càng đưa Ternus trở thành gương mặt đại diện trước công chúng. Những yếu tố này củng cố thêm nhận định rằng ông đang trên lộ trình tiếp quản vị trí CEO.

Một số báo cáo trước đây cho biết Apple đã xây dựng một kế hoạch để chọn ra người kế nhiệm Tim Cook. Trong đó, John Ternus là trung tâm của kế hoạch này

John Ternus gia nhập Apple từ năm 2001 và đã đóng vai trò quan trọng trong việc tham gia phát triển các sản phẩm mang tính biểu tượng của “quả táo”, như Mac, iPad, iPhone…

Gần đây, Apple đã tăng cường sự xuất hiện của John Terus tại các sự kiện lớn. Ông là người đã giới thiệu chiếc iPhone Air và xuất hiện tại sự kiện ra mắt iPhone 17 ở London, Anh. Những động thái này cho thấy vai trò ngày càng to lớn của Terus trong các nhiệm vụ đối ngoại của Apple.

Hiện chưa rõ khi nào Tim Cook sẽ rời vị trí CEO Apple (Ảnh: CNBC).

John Ternus được mô tả là người có chuyên môn kỹ thuật cao và phong thái dễ mến, có thể cân bằng giữa sự đổi mới và nhạy bén trong quản lý.

Các nguồn tin nội bộ từ Apple cho biết Tim Cook rất thích cách làm việc và điều hành của John Ternus vì Ternus có thể thuyết trình tốt, tính cách ôn hòa, có thể đưa ra những giải pháp phù hợp cho các vấn đề, đưa ra các quyết định thận trọng và không bao giờ đưa ra những nội dung gây tranh cãi…

Ngoài ra, các nguồn tin cũng cho biết John Ternus có những đặc điểm giống Tim Cook trong cách quản lý, điều hành công việc. Đây được xem là những tố chất để giúp Ternus trở thành cái tên được nhắm đến để thay thế Tim Cook trong trường hợp Cook nghỉ hưu hoặc rời khỏi Apple.