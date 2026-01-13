Apple hợp tác với Google để nâng cấp Siri

“Sau quá trình đánh giá cẩn trọng, chúng tôi xác định công nghệ của Google mang lại nền tảng phù hợp nhất cho Apple Foundation Models. Chúng tôi rất hào hứng với những trải nghiệm mới mà sự hợp tác này sẽ mở ra cho người dùng”, Apple cho biết trong một tuyên bố gửi đến CNBC.

Phiên bản nâng cấp của Siri có thể xuất hiện trong vài tháng tới (Ảnh: CNBC).

Theo đó, Apple sẽ sử dụng các mô hình Gemini và công nghệ đám mây của Google cho những phiên bản tiếp theo của Apple Foundation Models do hãng phát triển.

Apple không nêu rõ mốc thời gian cụ thể cho việc ra mắt các tính năng mới của Siri và Apple Intelligence. Tuy vậy, một số thông tin rò rỉ cho rằng Siri phiên bản mới sẽ được phát hành trong bản cập nhật iOS 26.4, dự kiến ra mắt vào tháng 3 tới.

Tại WWDC 2024, Apple đã công bố hệ sinh thái Apple Intelligence với hàng loạt tính năng mới. Hãng cũng giới thiệu một phiên bản Siri nâng cấp, bổ sung các khả năng như hiểu ngữ cảnh cá nhân, thực hiện hành động trong ứng dụng và nhận thức nội dung hiển thị trên màn hình.

Tuy nhiên, quá trình phát triển gặp nhiều thách thức đã khiến cho Apple chậm chân trong cuộc đua AI. Việc hợp tác với Google được đánh giá là bước tiến lớn trong quá trình thúc đẩy hệ sinh thái AI của hãng.

Công ty cũng đang hợp tác với OpenAI để tích hợp ChatGPT vào Siri và Apple Intelligence. Hiện tại, chưa rõ động thái hợp tác với Google sẽ ảnh hưởng như thế nào đến việc tích hợp ChatGPT trong tương lai.