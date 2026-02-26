Galaxy S26 ra mắt: 5 nâng cấp đáng chú ý trên dòng flagship mới

Ngay sau khi ra mắt, Galaxy S26 nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý trong cộng đồng công nghệ. Thay vì thay đổi mạnh về thiết kế, Samsung lần này dường như tập trung nhiều hơn vào việc nâng cấp trải nghiệm sử dụng thực tế.

Từ tốc độ sạc, khả năng hiển thị cho đến hiệu năng và camera, hãng nhấn mạnh những cải tiến phục vụ nhu cầu hằng ngày, đặc biệt trong môi trường làm việc và giải trí.

Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là: những thay đổi này có đủ để tạo khác biệt so với thế hệ trước? Liệu những nâng cấp mang tính hoàn thiện này có đủ thuyết phục người dùng đang sở hữu Galaxy S25 nâng cấp máy?

Video dưới đây sẽ điểm lại 5 điểm đáng chú ý nhất trên Galaxy S26 và phân tích mức độ nâng cấp của mẫu flagship mới.