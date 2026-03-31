Lộ giá bán iPhone 18 Pro Max

Theo nhà phân tích Ming-Chi Kuo, mức giá mà Apple thiết lập đối với iPhone 17e và MacBook Neo cho thấy công ty có thể sẽ giữ nguyên giá iPhone 18 Pro vào cuối năm nay.

Bản dựng iPhone 18 Pro Max (Ảnh: Instant Digital).

"Chiến lược của Apple là tận dụng sự biến động trên thị trường chip nhớ toàn cầu để tạo lợi thế cho mình. Bằng cách đảm bảo nguồn cung, hãng có thể tối ưu chi phí và cạnh tranh thị phần, trong khi các đối thủ buộc phải tăng giá hoặc cắt giảm thông số phần cứng", Kuo cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội X.

Trước đó, nhà phân tích này từng tiết lộ chiến lược của Apple đối với các mẫu iPhone 18 Pro là "tránh tăng giá càng nhiều càng tốt". iPhone 17e và MacBook Neo là minh chứng rõ ràng nhất cho điều đó.

Nếu thông tin trên chính xác, bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ duy trì mức giá khởi điểm lần lượt 1.099 USD và 1.199 USD.

Một số thông tin rò rỉ trước đây cho biết iPhone 18 Pro Max sẽ có thiết kế mới với màn hình đục lỗ phía trước. Đồng thời, hệ thống nhận diện khuôn mặt Face ID sẽ được đặt ẩn ở bên dưới màn hình.

Tuy vậy, điều này có thể chưa chính xác. Theo nguồn tin từ Apple Insider, phiên bản Dynamic Island nhỏ hơn sẽ bị hoãn lại đến thế hệ iPhone 19 Pro. Nhiều khả năng, Apple sẽ tái sử dụng các khuôn mẫu thiết kế mà công ty đã dùng cho iPhone 17 Pro.

Theo Bloomberg, Apple đang thử nghiệm một phiên bản màu sắc mới trên iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Dự kiến, màu sắc này sẽ có tên gọi Deep Red (tạm dịch: đỏ đậm).

Giá iPhone 18 Pro sẽ giữ nguyên so với bản tiền nhiệm (Ảnh: 9to5mac).

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Weibo, tài khoản Fixed Focus Digital tiết lộ bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max đã bước vào giai đoạn thử nghiệm sản xuất hàng loạt.

Đây được xem là giai đoạn kiểm định sản xuất cuối cùng trước khi sản phẩm ra mắt vào tháng 9. Ở giai đoạn này, Apple sẽ kích hoạt một phần dây chuyền lắp ráp của nhà máy để kiểm định quy trình sản xuất, năng suất và kiểm soát chất lượng.

Quá trình sản xuất hàng loạt sẽ gia tăng vào các tháng mùa hè trước khi sản phẩm ra mắt. Các báo cáo cũng cho biết thiết bị sẽ không có thay đổi lớn nào về vật liệu hay ngoại hình. Điều này khẳng định các mẫu iPhone 18 Pro sẽ không phải là một bản cập nhật lớn như thế hệ tiền nhiệm.