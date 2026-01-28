Galaxy S26 Ultra liên tục lộ diện gần ngày ra mắt

Màn hình 10-bit màu trên Galaxy S26 Ultra hứa hẹn sẽ cải thiện chất lượng hiển thị so với phiên bản S25 Ultra tiền nhiệm (Ảnh: GSMArena).

Theo nhiều nguồn tin rò rỉ, dòng sản phẩm Samsung Galaxy S26 sẽ được công bố vào ngày 25/2. Càng gần thời điểm này, thông tin về thế hệ Galaxy S26 xuất hiện ngày càng nhiều.

Hé lộ mới nhất từ leaker Ice Universe cho thấy Galaxy S26 Ultra sẽ được trang bị màn hình 10-bit màu. Đây là một nâng cấp quan trọng so với màn hình 8-bit trên phiên bản Galaxy S25 Ultra tiền nhiệm.

Về khả năng hiển thị, màn hình 8-bit hỗ trợ khoảng 16,7 triệu màu. Trong khi đó, màn hình 10-bit có thể tái tạo hơn một tỷ màu sắc. Thay đổi này hứa hẹn mang đến chất lượng hiển thị cao hơn, độ chuyển màu mượt mà hơn và hiệu suất HDR được cải thiện.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, tài khoản SaudiAndroid (hơn 418.000 lượt theo dõi) đã chia sẻ một số hình ảnh về mô hình của chiếc điện thoại Galaxy S26 Ultra chuẩn bị ra mắt.

Thông thường, những mô hình này được tạo ra để cung cấp cho các đối tác sản xuất phụ kiện nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Mô hình có chất lượng hoàn thiện tỉ mỉ và có thể là thiết kế cuối cùng của Galaxy S26 Ultra.

So với phiên bản Galaxy S25 Ultra, hệ thống camera chính trên S26 Ultra đã được thiết kế lại. Ba camera xếp dọc được đặt bên trong một cụm đảo, trong khi đèn flash LED và cảm biến phụ được đặt ở bên ngoài.

Mô hình Galaxy S26 Ultra (Ảnh: SaudiAndroid).

Hình ảnh không tiết lộ thiết kế mặt trước của máy. Tuy nhiên, nhiều khả năng mặt trước sẽ không có nhiều thay đổi về ngoại hình.

Trên trang web chính thức, Samsung đã đăng tải thông tin về một bộ sạc nhanh có công suất 60W. Đáng chú ý, hiện chưa có bất cứ mẫu điện thoại nào của Samsung hỗ trợ sạc nhanh 60W.

Theo PhoneArena, động thái này được xem như một sự xác nhận ngầm rằng dòng Galaxy S26 Ultra sắp ra mắt sẽ được nâng cấp sạc nhanh lên mức công suất 60W.

Nhiều khả năng, dung lượng pin trên Galaxy S26 Ultra vẫn được giữ nguyên ở mức 5.000mAh. Việc tăng công suất sạc từ 45W lên 60W được kỳ vọng giúp người dùng sạc thiết bị nhanh hơn.

Dự kiến, Galaxy S26 Ultra sẽ có 4 tùy chọn màu sắc, bao gồm trắng (White), đen (Black), tím (Cobalt Violet) và xanh da trời (Sky Blue).