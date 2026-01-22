Đây là Galaxy S26 Ultra?

Theo một số nguồn tin rò rỉ, mô hình này được tạo ra để cung cấp cho các đối tác sản xuất phụ kiện nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Mô hình này có chất lượng hoàn thiện tỉ mỉ và có thể là thiết kế cuối cùng của mẫu Galaxy S26 Ultra.

Mô hình Galaxy S26 Ultra (Ảnh: SaudiAndroid).

So với phiên bản Galaxy S25 Ultra, hệ thống camera chính trên S26 Ultra đã được thiết kế lại. Ba camera xếp dọc được đặt bên trong một cụm đảo, trong khi đèn flash LED và cảm biến phụ đặt ở bên ngoài.

Hình ảnh này không tiết lộ thiết kế mặt trước của máy. Tuy nhiên, nhiều khả năng mặt trước sẽ không có nhiều thay đổi về ngoại hình.

Các tin đồn trước đây tiết lộ dòng sản phẩm Galaxy S26 sẽ được giới thiệu chính thức vào ngày 25/2. Theo GSMArena, máy sẽ lên kệ từ ngày 11/3, tức 2 tuần sau khi ra mắt.

Một số báo cáo cho rằng Samsung sẽ thay thế dòng sản phẩm Galaxy S26 Plus bằng phiên bản Galaxy S26 Edge (phiên bản kế nhiệm của Galaxy S25 Edge).

Tuy nhiên, công ty được cho là đã thay đổi quyết định vào phút chót do dòng điện thoại siêu mỏng không nhận được nhiều sự quan tâm từ thị trường. Đây cũng có thể là nguyên nhân khiến thế hệ Galaxy S26 ra mắt muộn hơn.

Dự kiến, dòng sản phẩm Galaxy S26 sẽ có 3 phiên bản bao gồm Galaxy S26, Galaxy S26+ và Galaxy S26 Ultra. Toàn bộ các máy đều được trang bị bộ xử lý Exynos 2600.