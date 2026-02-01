Điểm tuần: iPhone 16 bán chạy nhất toàn cầu, Galaxy S26 Ultra lộ giá bán

iPhone 16 là smartphone bán chạy nhất thế giới

Theo báo cáo từ Counterpoint Research, Apple và Samsung tiếp tục là hai nhà sản xuất thống trị bảng xếp hạng 10 mẫu di động bán chạy nhất, đóng góp 19% tổng doanh số bán điện thoại thông minh năm 2025.

iPhone 16 là smartphone bán chạy nhất thế giới (Ảnh: CTV).

Chuyên gia nghiên cứu thị trường Harshit Rastogi cho biết Apple vẫn duy trì được vị thế dẫn đầu trên thị trường di động. iPhone 16 là thiết bị bán chạy nhất và có doanh số vượt trội so với các sản phẩm khác trong danh sách.

Bên cạnh đó, dòng sản phẩm iPhone 17 dù mới ra mắt chưa lâu nhưng đã nhanh chóng đạt được nhiều thành công.

FPT thành lập nhà máy kiểm thử và đóng gói chip bán dẫn

Ngày 28/1 tại Hà Nội, Tập đoàn FPT chính thức công bố thành lập Nhà máy Kiểm thử và Đóng gói tiên tiến chip bán dẫn, hoàn thiện mảnh ghép chiến lược của hệ sinh thái bán dẫn Việt Nam.

FPT thành lập Nhà máy Kiểm thử và Đóng gói tiên tiến chip bán dẫn, đánh dấu bước đi chiến lược trong liên thông chuỗi giá trị bán dẫn Việt Nam (Ảnh: FPT).

Việc Tập đoàn FPT công bố thành lập Nhà máy Kiểm thử và Đóng gói tiên tiến chip bán dẫn FPT đánh dấu bước đi chiến lược nhằm liên thông chuỗi giá trị bán dẫn, hiện thực hóa mục tiêu làm chủ công nghệ lõi, công nghệ có chủ quyền, đưa Việt Nam tiến sâu hơn vào chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu.

Đây là nhà máy kiểm thử và đóng gói chip bán dẫn đầu tiên tại Việt Nam do doanh nghiệp Việt Nam làm chủ, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái bán dẫn quốc gia với đầy đủ các công đoạn từ đào tạo, nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, kiểm thử, đóng gói đến thương mại hóa sản phẩm.

AirTag 2 ra mắt

AirTag phiên bản mới tích hợp chip Ultra Wideband thế hệ thứ 2 của Apple, tương tự chip được trang bị trên dòng sản phẩm iPhone 17, iPhone Air, Apple Watch Ultra 3 và Apple Watch Series 11.

AirTag 2 được cải tiến với khả năng định vị xa hơn và loa âm lượng lớn hơn (Ảnh: TheVerge).

Apple cho biết nâng cấp này giúp cải tiến tính năng Tìm chính xác với khoảng cách xa hơn 50% so với thế hệ trước. Ngoài ra, chip Bluetooth cũng được nâng cấp giúp mở rộng phạm vi định vị vật dụng.

AirTag mới có âm thanh lớn hơn 50% so với thế hệ trước, giúp người dùng nghe thấy âm thanh của AirTag từ khoảng cách xa hơn gấp đôi so với trước đây. Những thay đổi này giúp người dùng tìm thấy vật dụng dễ dàng hơn.

Galaxy S26 Ultra lộ giá

Nguồn tin từ GSMArena cho biết thế hệ Galaxy S26 chuẩn bị ra mắt sẽ có nhiều biến động về giá bán và cấu hình phần cứng. Theo đó, phiên bản Galaxy S26 tiêu chuẩn sẽ tăng giá bán thêm 200 euro so với thế hệ tiền nhiệm. Nguyên nhân đến từ dung lượng bộ nhớ mặc định sẽ được gia tăng lên mức 256GB, thay vì 128GB như trước đây.

Mô hình Galaxy S26 Ultra (Ảnh: SaudiAndroid).

Phiên bản Galaxy S26+ dự kiến có giá bán tương đương mẫu Galaxy S25+. Trong khi đó, phiên bản Galaxy S26 Ultra tiêu chuẩn sẽ có giá rẻ hơn 100 euro so với Galaxy S25 Ultra.

Ngoài ra, biến thể 512GB cũng được kỳ vọng sẽ có giá mềm hơn, trong khi bản 1TB sẽ giữ nguyên mức giá cũ. Đây được xem là đòn đánh trực diện của Samsung vào phân khúc cao cấp nhằm cạnh tranh thị phần với Apple.

Robot hút bụi tích hợp chổi quét dọn kép

eufy Robot Vacuum Omni C28 tích hợp công nghệ HydroJet với con lăn lau sàn tự làm sạch. Với 24 cổng phun nước và áp lực đè xuống sàn 1kg, con lăn liên tục tự làm sạch trong quá trình lau, đồng thời chà mạnh bề mặt sàn, giúp loại bỏ vết bẩn chỉ trong một lần di chuyển.

Thiết bị sở hữu hệ thống cảm biến và công nghệ LiDAR hỗ trợ tránh vật cản thông minh (Ảnh: Anker).

Robot có lực hút 15.000Pa, có thể thu gom hiệu quả các loại bụi mịn, lông thú, vụn thức ăn và nhiều loại rác khác. Công nghệ DuoSpiral Detangle Brush với thiết kế chổi hai bên có thể co giãn, giúp tăng 5% hiệu quả làm sạch so với chổi một bên thông thường.

Windows 11 cán mốc 1 tỷ người dùng

Theo dữ liệu mới nhất từ Microsoft, hệ điều hành Windows 11 đã chính thức đạt cột mốc 1 tỷ người dùng chỉ sau 1.576 ngày ra mắt. Đây là một thành tích ấn tượng khi so sánh với Windows 10, vốn cần tới 1.706 ngày để đạt được con số tương tự.

Windows 11 hiện đã vượt qua con số 1 tỷ thiết bị hoạt động (Ảnh: The Verge).

Điều này đánh dấu một bước tiến đáng kể cho Windows 11, vốn từng đối mặt với nhiều hoài nghi về khả năng kế nhiệm thành công người tiền nhiệm.

Theo nhận định của tờ The Verge, sự tăng trưởng mạnh mẽ của Windows 11 trong quý vừa qua có liên quan mật thiết đến việc Microsoft chính thức ngừng hỗ trợ cho Windows 10.