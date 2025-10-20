Chiếc iPhone rẻ nhất tại Việt Nam vừa tăng giá

Theo khảo sát của phóng viên Dân trí, iPhone 13 đang được nhiều đại lý chào bán với mức giá 12 triệu đồng cho phiên bản 128GB. Đáng chú ý, mức giá trên đã tăng 700.000 đồng so với giai đoạn đầu quý III.

iPhone 13 tăng giá mạnh chỉ sau vài tháng (Ảnh: PhoneArena).

Động thái tăng giá bán đối với các sản phẩm iPhone đời cũ là điều rất hiếm khi xảy ra trước đây. Trên thực tế, Apple đã "khai tử" dòng sản phẩm iPhone 13 từ tháng 9/2024 ngay sau khi hãng công bố thế hệ iPhone 16.

Dù vậy, iPhone 13 vẫn được bán ra tại các đại lý ủy quyền chính thức của hãng ở Việt Nam. Hiện tại, người dùng chỉ còn duy nhất lựa chọn phiên bản bộ nhớ lưu trữ 128GB, cùng với đó là 2 tùy chọn màu sắc đen và trắng.

Trước đó vào đầu quý II, Apple đã ngừng kinh doanh hàng loạt sản phẩm tại thị trường Việt Nam, bao gồm iPhone 11, iPhone 12 và iPhone 14 Plus. Điều này cũng khiến cho iPhone 13 trở thành chiếc iPhone rẻ nhất còn được hãng chính thức bán ra tại thị trường trong nước.

"Khi iPhone 11 và iPhone 12 chính thức ngừng kinh doanh, iPhone 13 trở thành lựa chọn tối thiểu và hợp lý cho nhóm khách hàng tìm kiếm thiết bị thuộc phân khúc cận cao cấp. Doanh số sản phẩm cũng tăng trưởng vượt kỳ vọng", đại diện hệ thống Minh Tuấn Mobile chia sẻ.

Việc Apple duy trì kinh doanh các thiết bị đời cũ là một chiến lược quen thuộc giúp công ty mở rộng danh mục sản phẩm, từ đó có thể tiếp cận đa dạng đối tượng khách hàng.

Với vai trò là chiếc iPhone có giá bán rẻ nhất trên thị trường, iPhone 13 sẽ có nhiệm vụ thu hút người dùng mới gia nhập vào hệ sinh thái của Apple.

iPhone 13 hiện là chiếc iPhone rẻ nhất tại thị trường Việt Nam (Ảnh: Tech Advisor).

"Với nhóm người dùng trẻ tuổi và yêu thích thương hiệu Apple, iPhone 13 vẫn là một lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc. Máy mang lại trải nghiệm sử dụng ổn định cùng mức giá dễ tiếp cận", ông Nguyễn Văn Giàu, đại diện hệ thống Di Động Mỹ, nhận định.

Xét trong cùng phân khúc tầm trung - cận cao cấp, iPhone 13 đang cạnh tranh với hàng loạt đối thủ Android như Honor 400, Samsung Galaxy A56, realme 15 hay Xiaomi Redmi Note 14 Pro+.

Dù đã ra mắt từ năm 2021, iPhone 13 vẫn được một bộ phận không nhỏ người dùng quan tâm nhờ thiết kế gọn nhẹ, hiệu suất mạnh, camera chụp hình tốt cùng với đó là sự hỗ trợ lâu dài từ hệ sinh thái Apple.

Tuy vậy, những mẫu smartphone Android trong cùng phân khúc cũng có những điểm mạnh riêng. Với lợi thế ra mắt muộn hơn, các smartphone Android cận cao cấp sở hữu thiết kế đa dạng, hiệu suất tốt, pin khỏe cùng nhiều tính năng AI mới mẻ.