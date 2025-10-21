iPhone đời cũ tăng giá tiền triệu, điều gì đang xảy ra?

Theo đó, giá iPhone 13 tăng 700.000 đồng so với giai đoạn đầu quý III, lên mức 12 triệu đồng cho phiên bản 128GB. iPhone 15 hiện được chào bán với mức giá 17 triệu đồng, tăng 2 triệu đồng so với giai đoạn cuối tháng 8.

iPhone 16 Pro Max cũng được một số hệ thống chào bán với mức giá 30,5 triệu đồng cho phiên bản 256GB, tăng 800.000 đồng so với tháng trước.

Hàng loạt iPhone đời cũ được điều chỉnh tăng giá tại Việt Nam (Ảnh: Thế Anh).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện hệ thống Minh Tuấn Mobile lý giải nguyên nhân chính khiến giá bán của hàng loạt mẫu iPhone đời cũ tăng cao đến từ việc các nhà phân phối tăng giá nhập hàng.

"Khi nguồn hàng giảm dần và trở nên khan hiếm, đặc biệt với những thiết bị vẫn được ưa chuộng như iPhone 13, iPhone 15 và iPhone 16 Pro Max, giá nhập bị đẩy lên cao khiến các đại lý buộc phải điều chỉnh theo", đại diện Minh Tuấn Mobile nói thêm.

Hiện tại, cả iPhone 13, iPhone 15 và iPhone 16 Pro Max đều đã bị Apple "khai tử". Dù vậy, những thiết bị này vẫn được các đại lý ủy quyền của hãng tiếp tục kinh doanh tại thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, nguồn cung sản phẩm có thể sẽ nhanh chóng hết trong thời gian tới.

"Việc tăng giá iPhone 13, iPhone 15 trong thời gian qua chủ yếu đến từ sự điều chỉnh chính sách giá bán của hãng. Những dòng máy này hiện vẫn duy trì sức mua ổn định, đặc biệt sau khi nhiều mẫu đời cũ hơn đã ngừng kinh doanh.

Chúng tôi đã có kế hoạch nhập hàng theo quý để đảm bảo đủ phục vụ khách hàng ít nhất đến hết năm nay", bà Văn Thị Ngọc Yến, Giám đốc ngành hàng Apple tại Di Động Việt, chia sẻ.

iPhone 16 Pro Max đang ở giai đoạn cuối vòng đời (Ảnh: Thế Anh).

Trước đó vào giữa quý II, Apple đã ngừng kinh doanh hàng loạt sản phẩm đời cũ tại thị trường Việt Nam, bao gồm iPhone 11, iPhone 12 và iPhone 14 Plus. Điều này đã góp phần không nhỏ vào sự tăng trưởng doanh số của iPhone 13 và iPhone 15.

Trong khi đó, bộ đôi iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max cũng dần bước vào giai đoạn cuối vòng đời. Hiện tại, các đại lý chỉ còn một lượng hàng tồn kho rất nhỏ đối với hai thiết bị này. Thời gian tới, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max sẽ trở thành các sản phẩm chiến lược và thay thế vị trí của iPhone 16 Pro.