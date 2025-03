Thực hiện chương trình Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách, sáng 25/3, tại Nhà Quốc hội, các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tiến hành thảo luận về dự án Luật Công nghiệp công nghệ số.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan điều hành nội dung phiên họp.

Dữ liệu doanh nghiệp là tài sản quý, dễ thành mục tiêu tấn công

Tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật Công nghiệp công nghệ số với 67 lượt ý kiến đại biểu Quốc hội phát biểu tại tổ và tại hội trường. Đa số ý kiến đại biểu tán thành về sự cần thiết ban hành Luật Công nghiệp công nghệ số và cơ bản nhất trí với nhiều nội dung của dự thảo Luật.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách bày tỏ tán thành nhiều nội dung của dự thảo Luật Công nghiệp công nghệ số đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo tiếp thu, chỉnh lý.

Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: Phạm Thắng).

Dự thảo luật đã được tiếp thu rất nhiều nội dung theo ý kiến của các đại biểu Quốc hội, đặc biệt là việc rà soát để phù hợp với tinh thần của Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị.

Về Điều 10 của dự thảo luật, quy định về bảo đảm an toàn, an ninh trong hoạt động công nghiệp công nghệ số, đại biểu cho biết, mặc dù điều khoản này đã đặt ra yêu cầu về an toàn, nhưng các quy định liên quan đến an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu còn mang tính khái quát, thiếu cụ thể về tiêu chuẩn kỹ thuật và quy trình quản lý.

Trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng phát triển, dữ liệu cá nhân và doanh nghiệp trở thành tài sản quý giá, đồng thời là mục tiêu tấn công của các mối đe dọa bên ngoài.

Việc thiếu các tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết và quy trình kiểm soát chặt chẽ có thể dẫn đến rủi ro mất mát, rò rỉ hoặc bị tấn công dữ liệu.

Do đó, đại biểu đề nghị Ban soạn thảo bổ sung các tiêu chuẩn cụ thể về an ninh mạng, dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế và các tiêu chuẩn đã được Bộ Công an và Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

Làm rõ AI "rủi ro cao", định hình phát triển công nghệ bán dẫn

Thảo luận tại phiên họp, đại biểu Trịnh Thị Tú Anh, Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng, cho biết, Điều 46 về nguyên tắc phát triển công nghiệp bán dẫn, bên cạnh 4 nguyên tắc đã được quy định, cần bổ sung thêm 2 nguyên tắc về đảm bảo an ninh và chủ quyền công nghệ; phát triển bền vững và bảo vệ môi trường.

Theo đó, trong bối cảnh cạnh tranh quốc tế ngày càng gay gắt, cần đặc biệt chú trọng phát triển các công nghệ bán dẫn then chốt, có khả năng ứng dụng trong các lĩnh vực quan trọng như quốc phòng, an ninh và các ngành công nghiệp trọng điểm.

Cùng với đó, cần khuyến khích các công ty bán dẫn áp dụng công nghệ xanh và thân thiện với môi trường.

Đại biểu Trịnh Thị Tú Anh, Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng phát biểu (Ảnh: Phạm Thắng).

Về quy định về phân loại các hệ thống trí tuệ nhân tạo, khoản 1 Điều 53 định nghĩa hệ thống trí tuệ nhân tạo rủi ro cao là hệ thống có khả năng gây ra những rủi ro, tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe, quyền và lợi ích của con người, lợi ích công cộng và trật tự an toàn xã hội.

Khoản 3 Điều 53 quy định hệ thống trí tuệ nhân tạo có tác động lớn là hệ thống có số lượng người dùng đăng ký lớn, số lượng tham số lớn và khối lượng tính toán được sử dụng để đào tạo lớn.

Tuy nhiên, dự thảo luật hiện chưa làm rõ thế nào là "rủi ro cao", "tổn hại nghiêm trọng" và quy mô, số lượng như thế nào được coi là "lớn".

Vì vậy, đại biểu đề nghị bổ sung một khoản quy định Chính phủ sẽ quy định chi tiết các tiêu chí để xác định hệ thống trí tuệ nhân tạo có rủi ro cao và quy mô, số lượng như thế nào được coi là lớn, nhằm đảm bảo tính khả thi và khả năng áp dụng trong thực tiễn.

Phát biểu tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng nêu rõ đây là một luật mới rất khó, chưa có nhiều kinh nghiệm quốc tế.

Bộ trưởng cho biết cơ quan soạn thảo sẽ nghiên cứu kỹ và tiếp thu tối đa để hoàn thiện dự thảo luật.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan phát biểu kết luận (Ảnh: Phạm Thắng).

Phát biểu kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan cho biết, các đại biểu Quốc hội đánh giá cao quá trình chuẩn bị hồ sơ dự án luật; sự phối hợp giữa cơ quan thẩm tra và cơ quan chủ trì soạn thảo trong giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật.

Các đại biểu Quốc hội đã cơ bản thống nhất với nội dung giải trình, tiếp thu, chỉnh lý do cơ quan chủ trì thẩm tra và cơ quan chủ trì soạn thảo phối hợp chuẩn bị phục vụ hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách, đồng thời tham gia nhiều ý kiến vào các chính sách, các điều khoản cụ thể vào dự thảo luật.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ phối hợp với Chính phủ chỉ đạo cơ quan chủ trì soạn thảo và các cơ quan có liên quan nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, hoàn chỉnh dự thảo luật trình Quốc hội thảo luận, xem xét thông qua kỳ họp thứ 9 sắp tới.