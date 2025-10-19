iPhone Air kén khách, iPhone 17 thành ngôi sao mới của Apple

Apple được cho là sẽ cắt giảm sản lượng của iPhone Air (Ảnh: Anh Lê).

Theo một báo cáo mới từ trang The Elec (Hàn Quốc), Apple đang có kế hoạch cắt giảm sản lượng iPhone Air do nhu cầu thị trường thấp hơn dự kiến. Cụ thể, sản lượng iPhone Air có thể bị cắt giảm khoảng 1 triệu chiếc.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là tổng thể nhu cầu iPhone đang sụt giảm. Ngược lại, bức tranh toàn cảnh lại vô cùng tích cực. Sự quan tâm đến iPhone 17 bản tiêu chuẩn và iPhone 17 Pro vẫn rất mạnh mẽ, vượt xa mẫu Air siêu mỏng.

Để đáp ứng nhu cầu này, Apple được cho là đang tăng sản lượng iPhone 17 thêm 2 triệu chiếc; phiên bản 17 Pro thêm 1 triệu chiếc và iPhone 17 Pro Max thêm 4 triệu chiếc.

Việc người dùng "quay lưng" với iPhone Air cũng không quá bất ngờ. Dù sản phẩm sở hữu trọng lượng nhẹ và độ mỏng ấn tượng, nhưng giá trị mà iPhone 17 và 17 Pro mang lại thực sự ấn tượng hơn rất nhiều.

Nhiều người dùng còn gọi iPhone 17 năm nay là "chiếc iPhone giá rẻ tốt nhất trong nhiều năm".

Một ví dụ rõ nét nhất là thời lượng pin: iPhone 17 hỗ trợ phát video lên đến 30 giờ, một bước nhảy vọt đáng kể so với 22 giờ trên iPhone 16.

Sức hút của dòng iPhone 17 lớn đến mức thời gian giao hàng dự kiến cho một số cấu hình vẫn bị lùi 2-3 tuần tại các thị trường lớn như Mỹ, Anh, Trung Quốc và Nhật Bản, đặc biệt là phiên bản 512GB.

Lượng đặt hàng trước tại Trung Quốc cũng được cho là đã phá vỡ kỷ lục.

Vậy đây có phải là tín hiệu thất bại của iPhone Air?

Có thể, Apple không có ý định thiết kế iPhone Air để trở thành một "cú hit" bùng nổ.

Thiết bị này giữ một vị trí độc đáo và có phần "lỡ cỡ" trong dòng sản phẩm: Đắt hơn iPhone 17 nhưng lại có thiết lập camera kém ấn tượng hơn iPhone 17 Pro.

Thay vào đó, iPhone Air giống như một "màn dạo đầu" cho chiếc iPhone màn hình gập đã được đồn đoán từ lâu.

Theo Bloomberg, chiếc iPhone gập - khi mở ra - sẽ trông như "hai chiếc iPhone Air đặt cạnh nhau.

Có thể thấy, iPhone Air là một minh chứng rõ nét của Apple trong việc để phát triển một thiết bị siêu mỏng mà không phải hy sinh sức mạnh xử lý hay thời lượng pin.

Những cải tiến kỹ thuật từ iPhone Air rất có thể sẽ được áp dụng trực tiếp cho iPhone màn hình gập, dự kiến ra mắt vào năm 2026 hoặc có thể lùi sang 2027.