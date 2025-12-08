Giá iPhone 18 có thể tăng cao

Theo nhiều nguồn tin từ chuỗi cung ứng, Apple đang phải đối mặt với thách thức lớn liên quan đến tình trạng thiếu hụt linh kiện bộ nhớ. Điều này gây ra áp lực không nhỏ đối với quá trình sản xuất dòng sản phẩm iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max.

Giá iPhone 18 có thể tăng 50-100 USD (Ảnh: Instant Digital).

Nhu cầu về bộ nhớ hiệu suất cao đang tăng vọt trên phạm vi toàn cầu. Sự thiếu hụt trên thị trường đẩy Apple vào bối cảnh đàm phán đầy thách thức với các đối tác cung ứng.

Theo IBTimes, việc tăng giá đối với dòng sản phẩm iPhone 18 là điều khó có thể tránh khỏi. Các nhà phân tích ước tính giá iPhone 18 có thể tăng 50-100 USD, tùy theo năng lực đàm phán của Apple với các nhà cung cấp bộ nhớ.

Dự kiến, bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ sở hữu cải tiến lớn về hệ thống camera. Đây sẽ là những mẫu iPhone đầu tiên được Apple trang bị cụm camera có khả năng thay đổi khẩu độ, mang đến sự linh hoạt cao hơn trong mọi điều kiện ánh sáng.

Tính năng này cho phép người dùng điều chỉnh lượng ánh sáng đi vào cảm biến tùy theo môi trường chụp. Cụ thể, khi chụp trong điều kiện thiếu sáng, khẩu độ sẽ tự động mở rộng để thu được nhiều ánh sáng hơn, giúp hình ảnh sáng rõ và chi tiết hơn.

Ngược lại, khi chụp ngoài trời nắng gắt, khẩu độ sẽ thu hẹp lại, tránh hiện tượng cháy sáng và giúp tái tạo màu sắc chân thực hơn.

iPhone 18 Pro sẽ có thiết kế mới (Ảnh: PhoneArena).

Bên cạnh đó, việc thay đổi khẩu độ cũng giúp camera có thể kiểm soát tốt hơn độ sâu trường ảnh, từ đó nâng cấp chất lượng ảnh chụp chân dung khi chủ thể được làm nổi bật hơn so với hậu cảnh.

Theo báo cáo của JP Morgan, tất cả các phiên bản iPhone 18 đều được trang bị camera selfie có độ phân giải 24MP. Trên thế hệ iPhone 17, camera selfie có độ phân giải dừng lại ở mức 18MP.

Trang bị này hứa hẹn sẽ mang lại chất lượng ảnh chụp selfie sắc nét và chi tiết hơn. Điều này góp phần gia tăng hiệu quả cho tính năng Center Stage mà Apple tích hợp trên các sản phẩm của hãng.