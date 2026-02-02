iPhone màn hình gập sẽ có trang bị đáng giá

Điều này giúp cho iPhone Fold trở thành mẫu iPhone có dung lượng pin cao nhất mà Apple từng sản xuất. Để so sánh, iPhone 17 Pro Max hiện được tích hợp viên pin dung lượng 5.088mAh.

Bản dựng iPhone màn hình gập (Ảnh: Ice Universe).

Trang bị này cũng giúp iPhone Fold trở thành một trong những chiếc điện thoại màn hình gập có dung lượng pin cao nhất thị trường. So sánh với các đối thủ, Google Pixel Fold có dung lượng pin 5.015mAh, trong khi Samsung Galaxy Z Fold7 có viên pin 4.400mAh.

Theo PhoneArena, iPhone Fold đang tiến gần đến giai đoạn sản xuất hàng loạt. Các nguyên mẫu sẽ sớm được đưa vào thử nghiệm thực tế để phát hiện sớm những sự cố có thể xảy ra.

Nguồn tin từ chuỗi cung ứng tiết lộ iPhone màn hình gập sẽ có độ dày khoảng 9,5-10mm khi gập lại. Trong khi đó, trọng lượng của thiết bị có thể lên tới 255g. Đây là những thông số không khả quan khi so với các đối thủ màn hình gập hiện có trên thị trường.

Galaxy Z Fold7 có độ dày 8,9mm khi gập và trọng lượng 215g. OPPO Find N5 có độ mỏng 8,93mm khi gập và nặng 229g. Honor Magic V5 hiện là chiếc smartphone màn hình gập ngang mỏng nhất thế giới với độ mỏng 8,8mm khi gập màn hình cùng trọng lượng 217g.

Theo ước tính của nhà phân tích Arthur Liao từ Fubon Research, iPhone màn hình gập sẽ có giá 2.399 USD. Trước đây, nhà phân tích Ming-Chi Kuo từng dự đoán iPhone Fold sẽ có giá dao động 2.000-2.500 USD. Trong khi đó, nhà báo Mark Gurman của Bloomberg dự đoán thiết bị sẽ ở mức giá khoảng 2.000 USD.