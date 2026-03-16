Người đàn ông sử dụng thiết bị kích sóng gây nhiễu bị xử phạt

Chuyên viên Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VI thực hiện đo kiểm, xác định nguồn nhiễu tại thực địa (Ảnh: Trung tâm VI).

Kết quả xác định nguồn gây nhiễu là một bộ thiết bị thu phát sóng vô tuyến điện (thiết bị kích sóng điện thoại di động) được lắp đặt tại nhà riêng của ông B.V.Q, cư trú tại xã Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh nhằm khuếch đại tín hiệu di động trong nhà.

Thiết bị mua trên mạng xã hội

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Q cho biết do tín hiệu di động trong khu vực sinh sống thường xuyên yếu và không ổn định nên đã tìm mua thiết bị kích sóng điện thoại thông qua nền tảng mạng xã hội TikTok.

Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, ông Q không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc thiết bị. Đồng thời, thiết bị cũng không có tem hợp quy và chưa được cấp phép sử dụng tần số vô tuyến điện theo quy định của cơ quan quản lý.

Sau khi xác minh, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VI đã lập biên bản và ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Q theo quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 58, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử (được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/01/2022 của Chính phủ).

Thiết bị kích sóng thu được tại vụ việc (Ảnh: Trung tâm VI).

Ông Q đã tự nguyện phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành phá hủy thiết bị vi phạm ngay tại thời điểm làm việc, dưới sự giám sát của cơ quan chức năng, nhằm đảm bảo thiết bị không còn khả năng hoạt động và ngăn chặn nguy cơ tiếp tục gây nhiễu, đồng thời cam kết không tái sử dụng hoặc lắp đặt các thiết bị tương tự trong thời gian tới.

Khuyến cáo từ cơ quan chức năng

Theo cơ quan chức năng, việc các tổ chức, cá nhân tự ý sử dụng thiết bị kích sóng điện thoại di động là hành vi vi phạm pháp luật; tiềm ẩn nhiều rủi ro, gây can nhiễu, làm gián đoạn kết nối giữa thiết bị di động và trạm gốc, ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ của các nhà mạng, hoạt động thông tin liên lạc của các tổ chức, cá nhân xung quanh; đe dọa tới an ninh, an toàn hệ thống thông tin vô tuyến điện quốc gia.

Người dân và tổ chức khi có nhu cầu sử dụng thiết bị vô tuyến điện cần lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy theo quy định.

Đối với các thiết bị như micro không dây, thiết bị truyền hình ảnh không dây, thiết bị nhận dạng vô tuyến, thiết bị điều khiển từ xa bằng sóng vô tuyến,… người dùng vẫn phải đảm bảo thiết bị đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn kỹ thuật, có chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy theo quy định.

Trong trường hợp gặp khó khăn về vùng phủ sóng hoặc tín hiệu di động yếu, người dân nên liên hệ trực tiếp với nhà mạng di động để được hỗ trợ kỹ thuật, thay vì tự ý mua các thiết bị kích sóng trôi nổi trên thị trường.