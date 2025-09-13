0h ngày 10/9, Apple đã công bố thế hệ iPhone 2025, bao gồm iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max. Ngay lập tức, những sản phẩm này đã nhận về hàng loạt phản ứng trái chiều, đặc biệt là phiên bản iPhone 17 Pro Max cao cấp nhất.

iPhone 17 Pro Max sử dụng khung viền nhôm, thay vì titanium như thế hệ tiền nhiệm (Ảnh: TechRadar).

Trên các cộng đồng như Reddit và MacRumors, không ít người dùng phàn nàn về việc Apple đã thay đổi vật liệu của iPhone 17 Pro Max từ titanium trở lại nhôm.

Năm 2023, Apple đã giới thiệu bộ đôi iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max với phần khung viền được hoàn thiện từ titanium. Thậm chí, vật liệu này còn trở thành điểm nhấn quan trọng được công ty sử dụng để tiếp thị về sự cao cấp trên dòng sản phẩm Pro.

Về quyết định quay lại sử dụng nhôm thay vì titanium, Apple giải thích khung titan mang lại độ cứng và độ bền tốt, nhưng nhôm có ưu thế nhẹ hơn và cho hiệu quả tản nhiệt tốt hơn.

Tuy vậy, nhiều ý kiến trái chiều cho rằng Apple đã làm mất đi tính cao cấp trên các phiên bản Pro. Thậm chí, một số ý kiến cực đoan còn cho rằng động thái của Apple chỉ nhằm mục đích gia tăng biên lợi nhuận.

Bởi lẽ, công đoạn gia công khung viền titanium phức tạp hơn, đòi hỏi tiêu tốn nhiều thời gian và chi phí cao hơn. Trong khi đó, vật liệu nhôm cho chi phí thấp hơn, dễ gia công trên quy mô lớn.

Thiết kế cũng là một điểm gây tranh cãi trên iPhone 17 Pro Max. Cụm camera kích thước lớn và kéo dài chiếm một phần ba diện tích mặt lưng bị cho là làm mất đi tính nhất quán trong thiết kế của sản phẩm.

Thiết kế là điểm gây ra không ít tranh cãi trên iPhone 17 Pro Max (Ảnh: 9to5mac).

"Thật đáng buồn khi một chiếc điện thoại cao cấp như iPhone 17 Pro Max lại sở hữu thiết kế thiếu thẩm mỹ đến vậy. Trước đây, họ liên tục quảng cáo về titanium, nhưng đến giờ lại quay về vật liệu nhôm", tài khoản Joseph C bình luận trên MacRumors.

Chưa dừng lại ở đó, Apple cũng hoàn toàn "bỏ quên" AI. Đây là điều mà hãng đã từng nhấn mạnh rất nhiều tại sự kiện ra mắt iPhone 16 vào năm ngoái. Tuy vậy, Apple chỉ nhắc đến AI một cách hời hợt tại sự kiện vừa qua. Trợ lý ảo Siri được kỳ vọng sẽ "thông minh" hơn cũng bị trì hoãn đến năm 2026.

Theo NyPost, dòng sản phẩm iPhone nhận được nhiều cải tiến về chip xử lý, pin và hệ thống camera. Tuy vậy, những điều này vẫn chưa đủ hấp dẫn để thu hút khách hàng