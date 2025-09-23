iPhone 17 Pro dễ trầy xước, người dùng cần làm gì?

Mặt lưng iPhone Air xuất hiện vết trầy xước và dấu vết để lại khi sử dụng sạc không dây MagSafe (Ảnh: wccftech).

Ngay sau khi dòng iPhone mới chính thức lên kệ vào thứ sáu tuần trước, các báo cáo về lỗi trầy xước đã bắt đầu xuất hiện và nhanh chóng lan rộng.

Theo tìm hiểu của phóng viên, các vết xước được ghi nhận chủ yếu trên phiên bản màu xanh đậm của iPhone 17 Pro và Pro Max, cũng như trên phiên bản iPhone 17 Air màu Space Black.

Tình trạng này không chỉ giới hạn ở sản phẩm của người dùng. Theo Bloomberg, các lỗi này còn được phát hiện trên những chiếc điện thoại trưng bày tại các Apple Store ở Hồng Kông, Thượng Hải (Trung Quốc), New York và London.

Đáng chú ý, bộ sạc MagSafe của Apple dường như cũng để lại một vệt tròn rõ rệt trên mặt lưng của các mẫu iPhone 17 Pro và Air.

Làn sóng từ cộng đồng

Cộng đồng mạng đã nhanh chóng lên tiếng. Tại Trung Quốc, nơi iPhone 17 được mở bán sớm, người dùng đã đăng tải hàng loạt hình ảnh về những chiếc điện thoại bị xước lên mạng xã hội Weibo.

Hashtag liên quan đến vấn đề này đã trở thành một trong những chủ đề thịnh hành nhất, thu hút hơn 40 triệu lượt xem. Tương tự, hình ảnh các vết trầy xước cũng tràn ngập trên các nền tảng mạng xã hội X và Facebook.

Các YouTuber công nghệ cũng đã vào cuộc. Trong một video, kênh nổi tiếng JerryRigEverything đã thực hiện bài kiểm tra độ bền, cho thấy một số khu vực trên iPhone 17 Pro dễ bị trầy xước hơn hẳn.

Trong khi ống kính camera được bảo vệ tốt bằng kính Gorilla Glass, phần viền kim loại xung quanh cụm camera lại tỏ ra dễ bị trầy xước, thậm chí là sứt mẻ. Mặt lưng của máy cũng có thể bị cào xước, dù một số vết xước nhẹ có thể được lau sạch.

Để kiểm chứng, nhà báo từ CultofMac đã trực tiếp đến một cửa hàng Apple và xác nhận tìm thấy những vết xước sâu trên một số thiết bị trưng bày, những vết xước này không thể lau sạch bằng khăn vi sợi.

Nguyên nhân nằm ở vật liệu

Tại sao iPhone 17 lại dễ bị trầy xước hơn các thế hệ trước? Câu trả lời có thể nằm ở sự thay đổi về chất liệu khung viền.

Với dòng iPhone 15 và 16 Pro, Apple đã sử dụng titan - một vật liệu bền bỉ nhưng lại có nhược điểm về tản nhiệt.

Cụm đảo camera trên iPhone 17 Pro xuất hiện các vết trầy xước sau một thời gian ngắn sử dụng (Ảnh: Xiaohongshu).

Để khắc phục, Apple được cho là đã quay trở lại sử dụng khung nhôm cho các mẫu iPhone 17 Pro. Nhôm tản nhiệt tốt hơn nhưng lại mềm và dễ bị trầy xước hơn titan rất nhiều.

Đối với mặt lưng, Apple đã trang bị kính Ceramic Shield cho cả hai mặt. Mặc dù Ceramic Shield có khả năng chống xước tốt, các vết xước vẫn có thể xuất hiện và trở nên đặc biệt rõ ràng trên các phiên bản màu tối.

Giải pháp bảo vệ

Trước tình hình này, lời khuyên tốt nhất dành cho những người sở hữu iPhone 17 là hãy trang bị phụ kiện bảo vệ ngay lập tức.

Việc sử dụng ốp lưng và miếng dán màn hình là cách hiệu quả nhất để bảo vệ điện thoại khỏi trầy xước, va đập và các hư hỏng tiềm tàng.

Một chiếc ốp lưng trong suốt có thể là lựa chọn lý tưởng, vừa giúp bảo vệ mặt lưng và các cạnh, vừa không che đi màu sắc nguyên bản của máy.