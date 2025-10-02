iPhone 11 Pro Max trở thành "đồ cổ"

Theo định nghĩa của Apple, một sản phẩm được xếp vào danh sách "vintage" khi đã ngừng phân phối trong khoảng thời gian từ 5 đến dưới 7 năm. Mặc dù vậy, công ty vẫn cam kết cung cấp linh kiện và dịch vụ sửa chữa cho các thiết bị này trong tối đa 2 năm, tùy thuộc vào lượng hàng tồn kho.

iPhone 11 Pro Max chính thức trở thành "đồ cổ" (Ảnh: CNet).

iPhone 11 Pro Max, ra mắt vào năm 2019, là mẫu iPhone đầu tiên được trang bị hệ thống ba camera ở mặt lưng, một thiết kế mà Apple vẫn duy trì trên các phiên bản iPhone Pro hiện tại.

Tại thị trường Việt Nam, sản phẩm này đã không còn được kinh doanh chính thức tại các hệ thống bán lẻ, nhưng người dùng vẫn có thể tìm mua trên thị trường thứ cấp.

Hiện tại, iPhone 11 Pro Max phiên bản 64GB đang được chào bán với mức giá khoảng 7 triệu đồng tại một số cửa hàng. Tuy nhiên, người mua cần hết sức cẩn trọng khi lựa chọn các thiết bị đã qua sử dụng để tránh những rủi ro về chất lượng.

Cùng với iPhone 11 Pro Max, Apple cũng đã bổ sung Apple Watch Series 3 vào danh sách "đồ cổ". Ra mắt năm 2017, đây là mẫu đồng hồ thông minh đầu tiên của Apple tích hợp kết nối di động và cảm biến theo dõi sự thay đổi độ cao.