iOS 26.0.1 khắc phục hàng loạt sự cố trên iPhone (Ảnh: GSMArena).

Trong phần mô tả của iOS 26.0.1, Apple cho biết phiên bản này cung cấp các phần sửa lỗi và cập nhật quan trọng dành cho iPhone. Trong đó, iOS 26.0.1 sẽ khắc phục hàng loạt sự cố bao gồm:

- WiFi và Bluetooth có thể bị ngắt kết nối đối với một số dòng iPhone 17, iPhone Air và iPhone 17 Pro.

- Một số lượng nhỏ người dùng iPhone có thể không kết nối được với mạng di động sau khi cập nhật iOS 26.

- Ảnh được chụp bằng iPhone 17, iPhone Air và iPhone 17 Pro trong một số điều kiện chiếu sáng có thể bao gồm các thành phần lạ ngoài dự kiến.

- Biểu tượng ứng dụng có thể bị trống sau khi thêm một màu sắc tùy chỉnh.

- VoiceOver có thể tắt đối với một số người dùng sau khi cập nhật iOS 26.

Để cập nhật iOS 26.0.1, người dùng có thể truy cập vào phần Cài đặt -> Cài đặt chung -> Cập nhật phần mềm.

Giữa tháng 9, Apple đã phát hành bản cập nhật iOS 26. Hệ điều hành này được xem là một trong những bản nâng cấp lớn nhất mà Apple từng công bố. iOS 26 mang đến nhiều thay đổi về giao diện và tính năng cho iPhone.

Tuy vậy, không ít ý kiến phản hồi rằng iPhone trở nên nóng hơn và hao pin hơn sau khi cập nhật iOS 26. Đồng thời, nhiều thiết bị cũng gặp lỗi liên quan đến kết nối di động, WiFi và Bluetooth.