Khi nào iPhone 17 Pro Max hết khan hàng tại Việt Nam?

Đây là năm đầu tiên Apple mở bán sớm iPhone tại thị trường Việt Nam. Điều này đã khiến cho nhu cầu mua sắm của khách hàng trong nước tăng cao. Sau 2 tuần lên kệ ở thị trường Việt Nam, iPhone 17 Pro Max vẫn trong tình trạng cháy hàng tại nhiều hệ thống.

iPhone 17 Pro Max đến nay vẫn cháy hàng dù đã lên kệ được 2 tuần (Ảnh: Thế Anh).

"Việc Việt Nam được nâng hạng lên nhóm thị trường mở bán sớm (tier 1) là tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, ở đợt trả hàng đầu tiên, nguồn cung vẫn còn hạn chế và chỉ đáp ứng được một phần lượng đơn đặt hàng sớm tại hệ thống.

Chúng tôi đang gấp rút làm việc với Apple và các đối tác phân phối, nhằm từng bước cải thiện tình trạng khan hàng và có sản phẩm giao tới người dùng sớm nhất có thể", đại diện Minh Tuấn Mobile chia sẻ.

Theo kế hoạch, các đợt hàng vẫn liên tục được đưa về thị trường Việt Nam trong tháng 9 và đầu tháng 10, nhưng số lượng không nhiều. Dự kiến, nguồn cung iPhone 17 Pro Max sẽ dần ổn định vào cuối tháng 10.

"Đợt hàng tiếp theo của iPhone 17 Pro Max đang được vận chuyển về Việt Nam. Tuy nhiên, sức mua của thị trường trong những ngày đầu quá lớn khiến nguồn cung khó có thể đáp ứng ngay. Tình trạng khan hàng là điều thường xảy ra với các dòng Pro Max nhiều năm qua, và năm nay cũng không ngoại lệ.

Có thể phải đến giữa hoặc cuối tháng 10, nguồn cung mới dần ổn định. Khi đó, khách hàng sẽ dễ dàng hơn trong việc chọn đúng màu sắc và dung lượng mình mong muốn", bà Văn Thị Ngọc Yến, Giám đốc ngành hàng Apple tại Di Động Việt, cho biết.

Có thể phải đến giữa hoặc cuối tháng 10, nguồn cung iPhone 17 Pro Max mới dần ổn định (Ảnh: Thế Anh).

Tình trạng khan hàng cũng khiến giá iPhone 17 Pro Max bị đẩy lên cao tại thị trường thứ cấp. Tìm hiểu trên các hội nhóm mua bán iPhone, người dùng không khó để bắt gặp các bài đăng chào bán iPhone 17 Pro Max với mức giá 43-45 triệu đồng cho phiên bản 256GB.

Trên thực tế, vấn nạn "hét giá" iPhone trên thị trường chợ đen đã diễn ra trong nhiều năm. Nhiều hệ thống đã yêu cầu khách hàng kích hoạt bảo hành thiết bị ngay khi mua máy để hạn chế tình trạng "sang tay". Tuy vậy, giải pháp này có vẻ như không mang lại nhiều hiệu quả.