Xuất hiện số điện thoại lạ trên tài khoản VNeID, người dân cần làm gì?

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện nhà mạng Viettel cho biết Bộ Công an đang phối hợp với các nhà mạng để tích hợp tính năng quản lý thông tin thuê bao lên ứng dụng VNeID.

Người dân có thể vào mục chức năng thông tin cá nhân/tiện ích để kiểm tra danh sách các số điện thoại đang được đăng ký bằng số CCCD của mình ở tất cả các nhà mạng một cách nhanh chóng.

Số điện thoại của người dùng sẽ được tích hợp vào ứng dụng VNeID (Ảnh: TT).

“Nếu thấy số lạ, người dân cần xác nhận lựa chọn “Không sử dụng”. Nhà mạng sẽ tiếp tục liên hệ với số điện thoại này để chuẩn hóa lại thông tin đảm bảo theo quy định”, đại diện Viettel chia sẻ.

Theo đại diện Cục Viễn thông, đến nay đã có hơn 95 triệu thuê bao được đồng bộ lên VNeID. Trong đó, gần 900.000 thuê bao được phát hiện không chính chủ. Hơn 60 triệu thuê bao đã được xác nhận sử dụng chính chủ, trong khi khoảng 34 triệu thuê bao vẫn chưa xác nhận.

Việc đối soát dữ liệu trở nên vô cùng quan trọng trong bối cảnh vẫn còn khoảng 34 triệu thuê bao chưa xác nhận chính chủ. Nếu phát hiện số điện thoại lạ được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử, người dân cần yêu cầu xóa bỏ số điện thoại này khỏi ứng dụng VNeID để tránh rắc rối về pháp lý.

“Đối với các thuê bao mà khách hàng không sử dụng, người dân cần lựa chọn "Không sử dụng" trên VNeID. Dựa trên dữ liệu này, các nhà mạng sẽ yêu cầu người đang giữ SIM điện thoại đó phải đăng ký chính chủ nếu không thuê bao đó sẽ bị khóa không sử dụng được”, đại diện MobiFone cho biết.

Việc để các số điện thoại lạ đứng tên mình không chỉ gây phiền toái mà còn tạo kẽ hở cho tội phạm mạng. Theo cảnh báo từ các chuyên gia, khi quá trình xác thực thuê bao bị siết chặt, tội phạm mạng có xu hướng sử dụng SIM không chính chủ để hoạt động trên các nền tảng OTT và mạng xã hội nhằm né tránh kiểm soát.

Nhà mạng đang "dốc toàn lực" thúc đẩy người dân xác thực thông tin thuê bao (Ảnh: Thế Anh).

Người dân nên hình thành thói quen định kỳ kiểm tra thông tin thuê bao trên VNeID. Việc chủ động phản hồi về các số điện thoại lạ trên VNeID không chỉ là quyền lợi mà còn là trách nhiệm của mỗi công dân để góp phần xóa sổ SIM rác, xây dựng một môi trường số an toàn và minh bạch hơn.

“Các nhà mạng không chỉ tập trung làm sạch thông tin thuê bao mà còn chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước, lực lượng công an, cơ quan an ninh mạng và các nền tảng công nghệ để tăng cường ngăn chặn, phát hiện và xử lý hành vi lừa đảo trên không gian số.

Về phía nhà mạng, chúng tôi thường xuyên chia sẻ dữ liệu, phối hợp rà soát các thuê bao có dấu hiệu bất thường, ngăn chặn SIM nghi vấn phát tán cuộc gọi, tin nhắn rác, đồng thời phối hợp xử lý nhanh các phản ánh từ người dân. Bên cạnh đó, nhà mạng cũng đẩy mạnh tuyên truyền kỹ năng nhận diện lừa đảo, cảnh báo các thủ đoạn mới để nâng cao khả năng tự bảo vệ của khách hàng”, đại diện VNPT chia sẻ.