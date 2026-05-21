Lưu ý với người dùng nhiều số điện thoại khi xác thực thuê bao trên VNeID

Ngày 15/4 là thời điểm Thông tư 08/2026/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ chính thức có hiệu lực. Đây là thông tư hướng dẫn việc xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất.

Theo quy định tại Thông tư này, các thuê bao di động có thông tin đăng ký chưa đầy đủ, chưa chính xác hoặc chưa được đối soát, xác thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cần thực hiện chuẩn hóa thông tin, bao gồm số định danh cá nhân; họ, chữ đệm và tên; ngày, tháng, năm sinh; thông tin sinh trắc học ảnh khuôn mặt.

Việc xác thực thông tin thuê bao di động không chỉ là yêu cầu bắt buộc theo quy định mà còn giúp khách hàng bảo vệ quyền lợi chính đáng, hạn chế rủi ro liên quan đến giả mạo thông tin.

Vì sao thông tin thuê bao di động đã đúng nhưng vẫn có thể bị dừng dịch vụ?

Những ngày gần đây, nhiều thuê bao di động nhận được tin nhắn thông báo từ nhà mạng về việc cần phải xác thực số điện thoại trên ứng dụng VNeID để tiếp tục sử dụng, nếu không thuê bao sẽ bị nhà mạng ngừng cung cấp dịch vụ.

Nhiều người dùng di động đã rất bất ngờ khi nhận được tin nhắn này, dù trước đó các thông tin cá nhân họ khai báo với nhà mạng đã hoàn toàn đầy đủ và chuẩn xác.

Tin nhắn thông báo từ nhà mạng yêu cầu xác thực số điện thoại đang sử dụng trên VNeID (Ảnh chụp màn hình).

Theo Thông tư 08/2026/TT-BKHCN, việc xác thực thông tin thuê bao bao gồm 4 trường dữ liệu: số định danh cá nhân; họ, chữ đệm và tên; ngày, tháng, năm sinh; thông tin sinh trắc học ảnh khuôn mặt.

Một số trường hợp số thuê bao đã được sử dụng để đăng ký tài khoản định danh điện tử hoặc đã được xác thực bằng thẻ Căn cước công dân gắn chip thông qua ứng dụng chính thức của nhà mạng (như Dân trí đã hướng dẫn tại đây) thì không cần thực hiện lại, trừ trường hợp thuộc diện phải xác thực lại khi thay đổi thiết bị đầu cuối theo Điều 8 của Thông tư.

Do vậy với những ai chỉ sở hữu một số điện thoại di động duy nhất và đã sử dụng số điện thoại này để đăng ký tài khoản định danh điện tử, VNeID sẽ cập nhật số này vào ứng dụng, người dùng không cần phải thực hiện gì thêm.

Với những ai đang sử dụng nhiều số điện thoại khác nhau, người dùng cần phải tiến hành xác thực các số điện thoại đó trên VNeID để tiếp tục sử dụng, tránh gặp gián đoạn về dịch vụ dù đã chuẩn hóa thông tin cá nhân với nhà mạng từ trước đó.

Việc xác nhận trên ứng dụng VNeID giúp đồng bộ và cập nhật chính xác thông tin thuê bao với cơ sở dữ liệu quản lý.

Cách xác thực số điện thoại đang sử dụng trên ứng dụng VNeID

Để xác thực các số điện thoại đang sử dụng trên ứng dụng VNeID, bạn đọc có thể thực hiện theo các bước sau:

- Kích hoạt ứng dụng VNeID trên smartphone, đăng nhập vào tài khoản định danh điện tử.

- Nếu xuất hiện hộp thoại thông báo với nội dung "Bạn có thông tin giấy tờ chờ xác nhận tích hợp. Truy cập chức năng Xác nhận tích hợp thông tin để thực hiện", nhấn vào nút “Truy cập chức năng”.

Nếu không thấy xuất hiện hộp thoại thông báo, bạn có thể nhấn vào mục “Ví giấy tờ” từ giao diện của ứng dụng VNeID, sau đó nhấn vào thông báo với nội dung “Bạn đang có thông tin chờ xác nhận tích hợp. Truy cập để xác nhận”, điền mã PIN bảo vệ ví giấy tờ để tiếp tục.

Trong trường hợp thông báo hiển thị “0 thông tin chờ xác nhận tích hợp”, nghĩa là các số điện thoại di động của bạn vẫn chưa được tích hợp vào ứng dụng VNeID. Bạn có thể chờ thêm một thời gian và quay trở lại để kiểm tra.

- Tại giao diện “Xác nhận tích hợp thông tin”, bạn nhấn vào nút “Số điện thoại”. Danh sách các số điện thoại chờ xác thực và tích hợp vào ứng dụng VNeID sẽ được hiển thị.

- Từ danh sách này, bạn nhấn vào những số điện thoại chưa được xác nhận, chọn “Đang sử dụng số thuê bao” và nhấn nút “Xác nhận” để xác thực chính chủ cho số điện thoại di động.

Ngược lại, nếu phát hiện một số điện thoại lạ hoặc số di động mà từ lâu bạn đã không còn dùng đến, bạn nhấn chọn “Không sử dụng số thuê bao” và nhấn nút “Xác nhận”.

Như vậy, bạn đã có thể xác thực các số điện thoại di động đang dùng để có thể yên tâm tiếp tục sử dụng, không lo bị dừng dịch vụ, đồng thời loại bỏ những số điện thoại di động cũ, đã lâu không còn sử dụng hoặc những số điện thoại bị tích hợp nhầm vào VNeID của mình.

Cần làm gì nếu số điện thoại vẫn chưa xuất hiện trên VNeID?

Nếu số điện thoại của bạn vẫn chưa hiển thị trên ứng dụng VNeID, điều đó không đồng nghĩa thuê bao chưa được chuẩn hóa thông tin hay sắp bị khóa SIM.

Theo Thông tư 08/2026/TT-BKHCN, sau khi thông tư có hiệu lực từ ngày 15/4, các nhà mạng có tối đa 30 ngày để gửi dữ liệu thuê bao về cơ quan quản lý căn cước của Bộ Công an nhằm đối soát và cập nhật lên hệ thống.

Sau khi tiếp nhận dữ liệu từ nhà mạng, cơ quan chức năng mới tiến hành cập nhật các số thuê bao vào ứng dụng VNeID của người dùng.

Do số lượng thuê bao cần xử lý rất lớn, quá trình cập nhật có thể diễn ra chậm và không đồng thời với tất cả người dùng. Vì vậy, nếu chưa thấy số điện thoại xuất hiện trên VNeID, người dùng cũng không cần quá lo lắng, miễn là thuê bao vẫn hoạt động bình thường và không nhận được thông báo yêu cầu xác thực từ nhà mạng.