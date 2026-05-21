Lộ diện siêu ứng dụng mới của Viettel

Trong đó, các nhà mạng đang cạnh tranh gay gắt trong cuộc đua xây dựng siêu ứng dụng. Không chỉ dừng lại ở những ứng dụng quản lý gói cước, các nhà mạng lớn như Viettel, VNPT và MobiFone đang nỗ lực biến nền tảng của mình thành trung tâm cuộc sống số của người dùng.

Hệ sinh thái Viettel Tammi xuất hiện tại MWC 2026 hồi đầu năm (Ảnh: Viettel).

Gần đây tại Viettel Y-Fest Quảng Ninh, người dùng lần đầu được giới thiệu rộng rãi hình ảnh Viettel Tammi thông qua nhiều khu vực trải nghiệm công nghệ. Người tham gia có thể trải nghiệm AI Y-Fest Studio để tạo ảnh check-in bằng AI.

Dù chưa công bố cụ thể về sản phẩm, những gì xuất hiện tại sự kiện cho thấy Viettel Tammi đang hướng đến mô hình nền tảng số tích hợp nhiều tiện ích trong cùng một hệ sinh thái.

Cái tên Viettel Tammi lần đầu tiên được nhắc đến tại MWC 2026 nhưng không đi kèm bất kỳ công bố chính thức nào.

Được giới thiệu là hệ sinh thái cuộc sống số hợp nhất dành cho cá nhân và gia đình, nền tảng này tích hợp gần 50 dịch vụ thuộc 10 lĩnh vực như di chuyển, mua sắm, giải trí, giáo dục, y tế, du lịch, thanh toán và tiện ích đời sống.

Bên cạnh ứng dụng trên điện thoại, Viettel Tammi còn được giới thiệu cùng nhiều thiết bị thông minh tích hợp AI như loa và màn hình thông minh, robot trò chuyện cho trẻ em, vòng tập thể dục AI hay camera hai chiều tích hợp nhận diện thông minh.

Trong khi đó, VNPT tiếp cận thị trường siêu ứng dụng bằng cách gom các dịch vụ số cốt lõi vào hệ sinh thái kết hợp. Siêu ứng dụng đa nền tảng DigiLife đã phát triển thành một ứng dụng "All-in-one" tích hợp chuỗi sản phẩm và dịch vụ số khép kín của tập đoàn.

Siêu ứng dụng của các nhà mạng sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh từ các siêu ứng dụng sẵn có trên thị trường (Ảnh: Thế Anh).

Ứng dụng này chia nhỏ thành các trải nghiệm bao gồm: giải trí (Digi Movie, Digi Music, Digi Clip), cập nhật tin tức (Digi Today), chăm sóc sức khỏe (Digi Health), lưu trữ đám mây (Digi Cloud) và truyền hình MyTV.

So với hai đối thủ trên, MobiFone đang tập trung tối ưu hóa ứng dụng cốt lõi My MobiFone để từng bước dịch chuyển thành siêu ứng dụng, kết hợp với chiến lược hợp tác đối tác.

Trên thực tế, các nhà mạng không chỉ cạnh tranh lẫn nhau mà còn phải đối đầu trực diện với nhiều siêu ứng dụng khác tại thị trường Việt Nam như Zalo, Grab hay các ví điện tử MoMo, VNPAY. Đây được xem là một bài toán dài hạn đòi hỏi chi phí đầu tư lớn.