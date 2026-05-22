Hệ lụy từ SIM rác, SIM tái sử dụng: Khi "nợ cũ" đeo bám người dùng mới

Như đã phản ánh trong bài viết "Mua SIM mới nhưng “dính” tài khoản lạ, bất cập từ kho số tái sử dụng", nhiều khách hàng dù mua SIM mới hoàn toàn nhưng liên tục bị làm phiền bởi các cuộc gọi đòi nợ hoặc không thể đăng ký sử dụng dịch vụ số.

Người dùng chuẩn hóa thuê bao tại điểm giao dịch VNPT (Ảnh: Đoàn Thủy).

Nguyên nhân là do số điện thoại đó vẫn còn liên kết với tài khoản của người dùng cũ. Đây là một "gánh nặng" vô hình mà người dùng mới phải gánh chịu khi thị trường viễn thông chưa có sự đồng bộ hoàn toàn giữa các nền tảng dịch vụ.

Nỗi lo của không ít người dùng khi mua phải các số thuê bao được tái phát hành là việc bị quấy rối bởi những cuộc gọi đòi nợ xuyên ngày đêm.

Về vấn đề này, đại diện MobiFone cho biết các nhà mạng đang nỗ lực phối hợp với cơ quan chức năng để người dân có kênh phản ánh thuận tiện nhất.

"Hiện nay, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các nhà mạng đều đã hỗ trợ khách hàng phản ánh cuộc gọi làm phiền, tin nhắn rác. Khách hàng có thể truy cập trang web của các nhà mạng để tìm hiểu thông tin quy định", đại diện MobiFone cho biết.

Dù vậy, việc ngăn chặn triệt để vẫn gặp nhiều thách thức, đặc biệt là với các cuộc gọi mang tính chất cá nhân hoặc đòi nợ không thông qua tổng đài tự động.

Chia sẻ về cơ chế kỹ thuật để bảo vệ khách hàng, đại diện VNPT cho biết Cục Viễn thông và các nhà mạng đã có những công cụ để can thiệp kịp thời đối với các nguồn phát tán tin nhắn rác hoặc cuộc gọi rác quy mô lớn. Tuy nhiên, đơn vị này cũng thừa nhận khó khăn đối với những trường hợp quấy rối riêng lẻ.

Một rào cản khác không kém phần phiền toái là trường hợp SIM tái sử dụng vẫn còn nằm trong các liên kết dịch vụ như Zalo, ngân hàng hay ví điện tử của chủ sở hữu trước đó. Tuy vậy, do nhà mạng chỉ quản lý hạ tầng viễn thông nên không thể can thiệp sâu vào dữ liệu của các đơn vị cung cấp ứng dụng bên thứ ba.

"VNPT chỉ quản lý thông tin và dịch vụ di động của nhà mạng. Các kết nối trong quá trình sử dụng với bên thứ ba, người dùng hiện phải tuân thủ theo chính sách của nhà cung cấp dịch vụ đó.

Về lâu dài, chúng tôi cũng mong muốn cơ quan quản lý nhà nước thiết lập hành lang pháp lý để đảm bảo thống nhất quyền lợi và trách nhiệm của người dùng khi sử dụng các kết nối khác thông qua số điện thoại", đại diện VNPT nói thêm.

Một người dùng làm thủ tục chuẩn hóa thuê bao tại cửa hàng của nhà mạng (Ảnh: Đoàn Thủy).

Trong khi chờ đợi một hành lang pháp lý thống nhất, người dân được khuyến cáo cần chủ động tự bảo vệ mình và thực hiện các biện pháp kiểm soát quyền sở hữu. Đại diện nhà mạng Viettel cho biết Bộ Công an đang phối hợp với các nhà mạng để tích hợp tính năng quản lý thông tin thuê bao lên ứng dụng VNeID.

Người dân có thể vào mục chức năng thông tin cá nhân/tiện ích để kiểm tra danh sách các số điện thoại đang được đăng ký bằng số CCCD của mình ở tất cả các nhà mạng một cách nhanh chóng.

Việc chủ động kiểm tra và phản hồi thông tin sẽ giúp loại bỏ các số thuê bao "ma", từ đó giảm thiểu tối đa những phiền toái từ lịch sử sử dụng mà người dùng cũ để lại.