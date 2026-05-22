Tràn lan SIM rác rao bán công khai trên mạng xã hội

Mạng xã hội tràn ngập lời rao bán "sim OTP"

Chỉ cần nhập các từ khóa như “sim OTP”, “sim kích hoạt sẵn”, “sim số đẹp”, “sim nghe gọi giá rẻ” trên mạng xã hội, người dùng dễ dàng bắt gặp hàng loạt hội nhóm công khai mua bán SIM.

Nhiều bài đăng quảng cáo với nội dung “bao nhận OTP”, “sim chạy quảng cáo”, “sim không cần đăng ký”, “có số lượng lớn”, thậm chí nhận giao hàng toàn quốc. Một số tài khoản còn livestream giới thiệu từng đầu số, báo giá và hướng dẫn cách sử dụng.

Theo khảo sát của phóng viên, giá mỗi SIM dao động từ vài chục nghìn đến vài trăm nghìn đồng, tùy đầu số và mục đích sử dụng. Với đơn hàng số lượng lớn, người bán sẵn sàng giảm giá hoặc chuyển sang giao dịch qua các nhóm kín trên Telegram, Zalo.

Một tài khoản rao bán cho biết có thể cung cấp “SIM full OTP” dùng để đăng ký mạng xã hội, ví điện tử hoặc các nền tảng trực tuyến. Khi được hỏi về thông tin chính chủ, người này khẳng định “không cần xác thực lại”.

Thị trường SIM kích hoạt sẵn vẫn hoạt động sôi động trên mạng xã hội, bất chấp các đợt siết quản lý và chuẩn hóa thuê bao của cơ quan chức năng (Ảnh: chụp màn hình).

Không khó để tìm thấy các hội nhóm có hàng chục nghìn thành viên chuyên mua bán SIM trực tuyến. Nhiều bài đăng xuất hiện công khai, kèm hình ảnh hàng trăm SIM được xếp chồng hoặc danh sách số điện thoại phân loại theo đầu số, mức giá.

Ngoài SIM số đẹp, thị trường này còn tồn tại nhiều loại SIM kích hoạt sẵn, SIM không chính chủ hoặc SIM được quảng cáo có thể nhận mã OTP từ nhiều nền tảng khác nhau.

Hoạt động mua bán SIM kích hoạt sẵn vẫn diễn ra trong bối cảnh cơ quan quản lý đã nhiều lần triển khai các chiến dịch chuẩn hóa thuê bao, yêu cầu xác thực thông tin và thu hồi SIM không đúng quy định.

Theo quy định hiện hành, thông tin thuê bao phải trùng khớp với giấy tờ cá nhân của người sử dụng. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều SIM vẫn được đăng ký sẵn bằng thông tin của người khác rồi bán lại qua mạng.

SIM rác trở thành công cụ cho spam và lừa đảo

Trao đổi với phóng viên Dân trí, chuyên gia an toàn thông tin Ngô Minh Hiếu, cho rằng nguyên nhân chính khiến SIM rác, SIM kích hoạt sẵn vẫn được rao bán công khai là còn khoảng trống giữa quy định và thực thi.

Theo chuyên gia an toàn thông tin, SIM rác thường trở thành “lớp ẩn danh” đầu tiên trong nhiều đường dây lừa đảo trực tuyến (Ảnh: FBNV).

Theo ông Hiếu, quy định đã được siết chặt, trong đó việc xác thực thuê bao qua VNeID, đối soát thông tin và sinh trắc học khuôn mặt được triển khai nhằm hạn chế thuê bao không chính chủ. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn có đại lý lách luật, sử dụng thông tin của người khác hoặc kích hoạt sẵn SIM rồi bán lại trên mạng xã hội.

“SIM full OTP, SIM không chính chủ hay SIM bao nhận mã xác thực là loại SIM có rủi ro rất cao. Chúng có thể được dùng để đăng ký tài khoản ngân hàng, ví điện tử, mạng xã hội, sàn thương mại điện tử hoặc nhận mã OTP phục vụ các hành vi gian lận”, ông Hiếu nói.

Theo chuyên gia này, người mua có thể nghĩ đây chỉ là hình thức tiện lợi, nhưng thực tế có nguy cơ bị kéo vào các hoạt động lừa đảo, rửa tiền, chiếm đoạt tài khoản hoặc gặp rắc rối pháp lý nếu SIM đứng tên mình.

Trong các vụ lừa đảo trực tuyến, SIM rác thường đóng vai trò là “lớp ẩn danh” đầu tiên. Tội phạm có thể dùng SIM để gọi điện giả danh công an, ngân hàng, shipper; đăng ký tài khoản Telegram, Facebook, Zalo; nhận OTP; mở ví điện tử hoặc tài khoản trung gian.

Các loại SIM không chính chủ có thể bị lợi dụng để nhận mã OTP, lập tài khoản ảo hoặc phục vụ hành vi chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng (Ảnh minh hoạ: AI).

Khi bị phát hiện, những SIM này thường không gắn với danh tính thật của người sử dụng, khiến quá trình truy vết mất nhiều thời gian hơn.

Theo ông Hiếu, lỗ hổng lớn nhất hiện nay nằm ở khâu hậu kiểm và trách nhiệm của các điểm bán, đại lý. Bên cạnh đó, việc nhiều nhóm, bài đăng mua bán SIM không chính chủ vẫn tồn tại công khai trên mạng xã hội cũng tạo điều kiện cho loại hình này tiếp diễn.

Chuyên gia khuyến cáo người dân cần kiểm tra toàn bộ số điện thoại đang đứng tên mình trên VNeID hoặc thông qua nhà mạng. Nếu phát hiện số lạ, người dùng cần yêu cầu hủy hoặc xác minh lại ngay.

Người dân không nên mua, bán, cho mượn SIM, đặc biệt là SIM “full OTP” hoặc SIM không chính chủ. Khi chuẩn hóa thuê bao, chỉ nên thực hiện qua VNeID, ứng dụng chính thức của nhà mạng hoặc tại điểm giao dịch. Tuyệt đối không bấm vào đường link lạ vì quá trình xác thực chính thức là miễn phí.