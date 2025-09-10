Giá iPhone 17 Pro Max lên đến 64 triệu đồng tại Việt Nam

Dòng sản phẩm iPhone 17 sẽ lên kệ tại Việt Nam từ ngày 19/9 (Ảnh chụp màn hình).

Thông tin này được xem là tin vui đối với những người dùng yêu thích sản phẩm của Apple. Đây là năm đầu tiên khách hàng tại thị trường Việt Nam có thể mua iPhone sớm, cùng thời điểm với các thị trường hạng 1 của hãng như Mỹ, Singapore, Nhật Bản,...

Năm nay, mặt bằng giá bán của dòng sản phẩm iPhone 17 đã được điều chỉnh tăng mạnh so với các thế hệ tiền nhiệm.

Theo công bố từ Apple, iPhone 17 có giá bán khởi điểm tại thị trường Việt Nam từ 25 triệu đồng cho phiên bản 256GB và 31,5 triệu đồng cho bản 512GB. Thiết bị cung cấp 5 tùy chọn khác nhau về màu sắc, bao gồm tím oải hương, xanh lá xô thơm, xanh lam khói, trắng và đen.

iPhone 17 Air có giá bán lần lượt từ 32 triệu đồng cho bản 256GB, 38,5 triệu đồng cho bản 512GB và 45 triệu đồng cho bản 1TB. Sản phẩm có 4 tùy chọn màu sắc, gồm xanh da trời, vàng nhạt, trắng mây và đen không gian.

Bộ đôi iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max có 3 tùy chọn màu sắc, gồm bạc, cam vũ trụ và xanh đậm. iPhone 17 Pro có giá 35 triệu đồng cho bản 256GB, 41,5 triệu đồng cho bản 512GB và 48 triệu đồng cho bản 1TB.

Giá bán của dòng sản phẩm iPhone 17 tăng cao so với các phiên bản tiền nhiệm (Ảnh chụp màn hình).

Trong khi đó, giá iPhone 17 Pro Max khởi điểm từ 38 triệu đồng cho phiên bản 256GB. Mức giá này cao hơn 3 triệu đồng so với giá bán của iPhone 16 Pro Max tại thời điểm ra mắt.

Năm nay, iPhone 17 Pro Max cũng lần đầu tiên có phiên bản bộ nhớ 2TB với mức giá 64 triệu đồng. Đây cũng là giá bán cao nhất mà Apple từng thiết lập cho một chiếc iPhone.