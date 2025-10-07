Giá Bitcoin lập đỉnh mới, vượt 126.000 USD

"Giá Bitcoin đã tăng mạnh kể từ lần giảm giá gần nhất xuống dưới 110.000 USD vào tuần trước. So với giai đoạn cuối tháng 9, mức giá hiện tại của Bitcoin đã tăng hơn 13%", David Morrison, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Trade Nation, chia sẻ.

Giá Bitcoin vừa lập đỉnh cao nhất mọi thời đại (Ảnh: National Economy Newspaper).

Đến trưa 7/10, giá Bitcoin đã có sự điều chỉnh giảm nhẹ và được giao dịch quanh mức giá 124.600 USD. Sự tăng trưởng của Bitcoin cũng kéo vốn hóa của cả thị trường tiền điện tử tăng mạnh lên mức 4.270 tỷ USD.

Theo Reuters, mức tăng trưởng của Bitcoin được thúc đẩy bởi các nhà đầu tư tổ chức, các chính sách thân thiện hơn dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump và mối liên hệ ngày càng gần của Bitcoin với hệ thống tài chính toàn cầu.

Theo dữ liệu từ Glassnode, tổng lượng Bitcoin được lưu trữ trên các sàn giao dịch chỉ còn khoảng 2,83 triệu BTC. Đây là con số thấp nhất kể từ giai đoạn tháng 6/2019.

Đáng nói, tại thời điểm đó, Bitcoin vẫn đang giao dịch quanh mức giá 8.000 USD. Chỉ trong 2 tuần qua, hơn 114.000 BTC (trị giá tương đương 14 tỷ USD) đã được rút ra khỏi các sàn giao dịch.

Khi Bitcoin được rút khỏi sàn giao dịch và chuyển về các "ví lạnh" tự lưu ký hoặc kho bạc của các tổ chức, điều đó cho thấy tâm lý đầu tư dài hạn đang chiếm ưu thế.

Lượng Bitcoin sẵn có để giao dịch (nguồn cung) ngày càng trở nên khan hiếm, trong khi nhu cầu không ngừng tăng lên. Khi nhu cầu vượt so với nguồn cung, giá tăng là một hệ quả tất yếu.