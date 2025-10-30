Galaxy S26 lộ điểm hiệu suất

Mới đây, điểm hiệu suất của con chip Exynos 2600 đã xuất hiện trên nền tảng Geekbench. Theo đó, bộ xử lý này đạt 3.455 điểm đơn nhân và 11.621 điểm đa nhân. Những con số này đều vượt trội hơn so với chip của Qualcomm và Apple.

Mô hình 3 phiên bản Galaxy S26 (Ảnh: Sonny Dickson).

Để so sánh, Snapdragon 8 Elite có điểm hiệu năng đơn nhân và đa nhân lần lượt là 2.865 điểm và 9.487 điểm. Trong khi đó, chip A19 Pro của Apple có điểm hiệu năng đơn nhân và đa nhân lần lượt là 3.753 điểm và 9.702 điểm.

Đầu tháng 9, tài khoản Sonny Dickson đã chia sẻ về mô hình của ba thiết bị Galaxy S26, Galaxy S26 Edge và Galaxy S26 Ultra. Theo đó, cụm camera trên Galaxy S26 Edge sẽ được kéo dài ngang mặt lưng, giống với thiết kế dự kiến ​​của iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max.

Hệ thống camera trên Galaxy S26 và Galaxy S26 Ultra cũng được bố trí theo chiều dọc và làm nhô lên trên, giống với iPhone 17 tiêu chuẩn. Hình ảnh rò rỉ cũng cho thấy cả ba máy sẽ hỗ trợ chuẩn sạc không dây Qi2 mới, tương tự sạc MagSafe của Apple.

Trước đó, nguồn tin từ GSMArena tiết lộ mẫu Samsung Galaxy S26 Ultra sẽ được trang bị công nghệ màn hình Color Filter on Encapsulation (CoE).

Công nghệ màn hình CoE đã được Samsung ứng dụng trên một số dòng sản phẩm màn hình gập của hãng, bắt đầu từ phiên bản Galaxy Z Fold3. Galaxy S26 Ultra dự kiến sẽ trở thành chiếc điện thoại dạng thanh đầu tiên của hãng sử dụng công nghệ này.