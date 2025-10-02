Samsung Galaxy S26 Ultra lộ thiết kế hoàn chỉnh

Dù phải đến tháng 1/2026, Samsung mới chính thức trình làng dòng smartphone Galaxy S26, nhưng những thông tin rò rỉ về các sản phẩm này đã bắt đầu xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội.

Mới đây, tài khoản OnLeaks, nổi tiếng với việc tiết lộ thông tin công nghệ chính xác, đã đăng tải hình ảnh và video bản dựng hoàn chỉnh của Galaxy S26 Ultra, hé lộ những chi tiết đáng chú ý về thiết kế và cấu hình.

Galaxy S26 Ultra vẫn giữ nguyên phong cách thiết kế so với Galaxy S25 Ultra trước đây (Ảnh: OnLeaks).

Theo các hình ảnh rò rỉ, Galaxy S26 Ultra vẫn duy trì ngôn ngữ thiết kế quen thuộc với màn hình phẳng, viền mỏng và camera trước dạng "đục lỗ".

Các nút vật lý như nút nguồn và phím điều chỉnh âm lượng vẫn được bố trí ở cạnh phải. Tuy nhiên, điểm khác biệt đáng chú ý nằm ở cụm camera sau. Thay vì các ống kính riêng biệt, Galaxy S26 Ultra sẽ có cụm camera đặt trên một đảo nổi, tương tự thiết kế của Galaxy Z Fold7.

Đây là một thay đổi mới mẻ cho dòng Galaxy S.

Cụm camera trên mặt lưng Galaxy S26 Ultra giống cụm camera trên chiếc điện thoại màn hình gập Galaxy Z Fold7 (Ảnh: OnLeaks).

Mặc dù thiết kế bên ngoài không có nhiều đột phá, Galaxy S26 Ultra được kỳ vọng sẽ có những nâng cấp đáng kể về cấu hình bên trong.

Theo trang công nghệ Android Headlines, flagship này sẽ được trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, một phiên bản tùy chỉnh của Qualcomm dành riêng cho Samsung, hứa hẹn hiệu năng vượt trội.

Bản dựng hoàn chỉnh Galaxy S26 Ultra (Video: OnLeaks).

Đáng chú ý, Samsung có thể sẽ quay lại chiến lược sử dụng chip Exynos 2600 do hãng tự phát triển cho Galaxy S26 và S26+ tại một số thị trường, thay vì chỉ dùng chip Snapdragon cho tất cả các biến thể như từ Galaxy S22 đến S25.

Ngoài ra, phiên bản Galaxy S26+ được đồn đoán sẽ có tùy chọn RAM 16GB, tối ưu hóa khả năng xử lý các tác vụ trí tuệ nhân tạo trực tiếp trên thiết bị.

Hiện tại, tất cả thông tin vẫn chỉ dừng lại ở mức tin đồn. Tuy nhiên, nếu Samsung duy trì tốc độ phát triển như thường lệ, dòng Galaxy S26 nhiều khả năng sẽ được giới thiệu vào giữa hoặc cuối tháng 1 năm sau.