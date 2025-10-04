Đừng vội cập nhật máy tính Windows của bạn

Tuy vậy, công ty mới đây xác nhận phiên bản hệ điều hành này đã gặp phải một số sự cố nghiêm trọng.

Bản cập nhật Windows 11 25H2 chứa một số lỗi có thể ảnh hưởng đến nhiều người dùng (Ảnh: Windows Central).

Sự cố đầu tiên sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến những người thường xuyên giải trí, xem phim qua các ứng dụng Blu-ray, DVD hoặc truyền hình kỹ thuật số trên máy tính.

Theo đó, một số ứng dụng có thể gặp lỗi gián đoạn gây treo máy hoặc thậm chí là hiển thị màn hình đen khi phát các nội dung có bản quyền kỹ thuật số (DRM).

Trong khi đó, sự cố thứ hai chủ yếu ảnh hưởng đến những quản trị viên IT hoặc người dùng chuyên nghiệp. Máy tính có thể gặp lỗi khi cài đặt bản cập nhật từ thư mục chứa nhiều tệp tin có đuôi .msu.

Hiện tại, Microsoft cho biết công ty đang tích cực làm việc để khắc phục triệt để các sự cố trên. Người dùng nên chờ đợi thêm một khoảng thời gian để hãng phát hành các bản cập nhật vá lỗi để có thể sử dụng thiết bị một cách ổn định.