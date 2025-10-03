Hãy cẩn thận khi sử dụng Meta AI

Trên trang web chính thức, Meta vừa công bố một số thay đổi về chính sách bảo mật. Theo đó, kể từ ngày 16/12, Meta sẽ sử dụng nội dung mà người dùng tương tác với AI tạo sinh để cá nhân hóa nội dung và đề xuất quảng cáo trên các nền tảng của công ty.

Thông báo của Meta hiện vấp phải rất nhiều ý kiến tranh cãi liên quan đến quyền riêng tư của người dùng (Ảnh: Reuters).

"Chúng tôi sẽ sử dụng các dữ liệu tương tác của bạn với Meta AI để cá nhân hóa nội dung và quảng cáo mà bạn nhìn thấy, bao gồm cả những nội dung như bài đăng và video ngắn", thông báo của Meta cho biết.

Một ví dụ mà Meta đưa ra là nếu người dùng trò chuyện với Meta AI về việc đi bộ đường dài, họ có thể bắt đầu nhìn thấy các đề xuất về nhóm đi bộ đường dài, bài đăng từ bạn bè về các cung đường mòn, hoặc quảng cáo về giày đi bộ đường dài.

Tất cả những thay đổi này đều áp dụng cho cả Facebook và Instagram. Thông báo của Meta hiện vấp phải rất nhiều ý kiến tranh cãi liên quan đến quyền riêng tư của người dùng.

Đại diện Meta khẳng định những dữ liệu nhạy cảm như tôn giáo, chính trị, sức khỏe, khuynh hướng tình dục, nguồn gốc chủng tộc, quan điểm triết học... sẽ không bị khai thác để hiển thị quảng cáo.

Tuy vậy, nhiều chuyên gia bày tỏ quan điểm về việc Meta tích hợp sâu dữ liệu AI vào hệ thống quảng cáo khổng lồ sẽ tiếp tục đặt ra mối lo ngại lớn về quyền riêng tư.