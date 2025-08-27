Microsoft nói gì khi Windows 11 bị “tố” làm hỏng ổ cứng và mất dữ liệu?

Bản cập nhật Windows 11 có thể khiến ổ cứng SSD trên máy tính gặp lỗi, gây mất dữ liệu (Ảnh minh họa: Instagram).

Như Dân trí đã đưa tin, sau khi cài đặt bản nâng cấp Windows 11 KB5063878 được phát hành vào tuần trước, nhiều người dùng cho biết phân vùng ổ cứng của họ đột nhiên biến mất khỏi hệ điều hành, khiến dữ liệu trên đó cũng biến mất theo.

Một số người có thể khắc phục tình trạng lỗi này bằng cách khởi động lại máy tính, nhưng một số khác thì không thể khôi phục lại được dữ liệu.

Tình trạng lỗi phần lớn gặp phải với máy tính sử dụng ổ đĩa dạng SSD của các thương hiệu khác nhau như Western Digital, Phison, SanDisk, Samsung… Chủ yếu xảy ra khi dung lượng phân vùng ổ cứng đã sử dụng trên 60% và người dùng sao chép các dữ liệu có dung lượng lớn.

“Ổ cứng SSD dung lượng 2TB của tôi đã biến mất sau khi nâng cấp Windows 11, dù trước đó hoạt động bình thường. Mọi người hãy cân nhắc trước khi cài đặt bản nâng cấp”, một người dùng mạng xã hội Reddit chia sẻ.

“Sau khi cập nhật Windows 11, phân vùng ổ đĩa của tôi đã hoàn toàn không phản hồi. Nó vẫn hiển thị, nhưng ở dưới dạng phân vùng chưa được định dạng nhưng tôi không thể làm được gì với phân vùng này”, một người dùng Reddit khác bình luận.

Một số người dùng cho biết sau khi cập nhật bản nâng cấp Windows 11, họ cũng gặp phải tình trạng máy tính bị treo hoặc tự khởi động lại.

Ban đầu, Microsoft đã giữ im lặng về tình trạng lỗi gặp phải vì cho rằng chỉ một lượng nhỏ người dùng gặp phải lỗi này. Tuy nhiên, ngày càng nhiều người dùng phản ánh tình trạng lỗi xảy ra trên ổ cứng, điều này đã buộc Microsoft phải tiến hành điều tra nguyên nhân sự cố.

“Chúng tôi đã nhận được những báo cáo về lỗi gặp phải sau khi nâng cấp Windows 11 và đang tiến hành điều tra nguyên nhân dẫn đến tình trạng này”, một đại diện của Microsoft bình luận.

Nhiều người gặp phải lỗi cho biết việc gỡ bỏ bản cập nhật KB5063878 có thể giúp khắc phục tình trạng lỗi. Tuy nhiên, một số người dùng thừa nhận rằng họ vẫn chưa thể khắc phục được lỗi và không biết làm cách nào để khôi phục lại dữ liệu đã biến mất trên ổ cứng.