Cảnh giác giả mạo hỗ trợ nhận quà 2/9 qua VNeID để chiếm đoạt tài sản

Người dân có thể nhận quà Quốc khánh 2/9 qua VNeID (Ảnh minh hoạ: Hải Nam).

Tại Văn bản số 17129 ngày 28/8 của Văn phòng Trung ương, Bộ Chính trị đã đồng ý về chủ trương tặng quà người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Mức quà tặng là 100.000 đồng/người dân, cho toàn dân ăn Tết Độc lập.

Một số ngân hàng như BIDV, LPBank, TPBank, Vietcombank, VietinBank, Agribank... mới đây đã có hướng dẫn cho khách hàng liên kết tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID.

Theo hướng dẫn của các ngân hàng, với vài thao tác trên ứng dụng VNeID, người dân có thể đăng ký nhận tiền an sinh xã hội nhanh chóng, an toàn và chính thống qua tài khoản mở tại ngân hàng.

Chuyên gia an ninh mạng cảnh báo, tội phạm mạng có thể lợi dụng điều này để đưa ra một kịch bản lừa đảo mới, người dân cần cảnh giác.

Ông Vũ Ngọc Sơn, Trưởng ban Công nghệ và Hợp tác Quốc tế (Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia) cho biết: “Nhiều người dân khi được hướng dẫn thiết lập tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID để được nhận quà của Đảng, Nhà nước, Chính phủ.

Tuy nhiên do không sử dụng VNeID thường xuyên có thể quên mật khẩu hoặc không biết thao tác. Các đối tượng xấu lợi dụng điều này để thực hiện các hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”.

Theo vị chuyên gia, một số kịch bản mà tội phạm mạng có thể thực hiện như giả mạo cơ quan, tổ chức gọi điện “hỗ trợ kích hoạt lại VNeID”; hướng dẫn “nhận nhận quà” qua đường link giả mạo; lừa người dân cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin cá nhân; và cài VNeID giả mạo, thực chất là mã độc lên điện thoại, từ đó chiếm quyền điều khiển thiết bị, đánh cắp dữ liệu, chiếm đoạt tài khoản ngân hàng.

Chính vì thế, người dân cần lưu ý:

Các cơ quan Nhà nước, Chính phủ không gọi điện hướng dẫn trực tiếp. Cần xác minh lại thông tin ngay khi nhận được. Chỉ làm theo hướng dẫn từ các trang web chính thức hoặc cơ quan truyền thông uy tín.

Không cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng cho bất kỳ ai.

Không bấm vào link lạ, không cài đặt ứng dụng ngoài chợ ứng dụng chính thức.

Chỉ truy cập và thao tác trên ứng dụng VNeID chính thức.

Khi quên mật khẩu hoặc gặp khó khăn thao tác, hãy làm theo hướng dẫn trên VNeID để được hỗ trợ.