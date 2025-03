Cảnh giác chiêu trò lợi dụng chuyên án "Tam Thái Tử" để lừa tiền

Gần 60 đối tượng đã bị bắt giữ trong chuyên án (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Trong chuyên án do Công an tỉnh Bắc Ninh thực hiện nhằm đấu tranh với ổ nhóm đối tượng hoạt động tại khu vực "Tam Thái Tử" (Bà Vẹt, Svay Riêng, Campuchia), các đối tượng đã giả danh lực lượng công an, sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn 13.000 bị hại trên địa bàn cả nước. Tổng số tiền thiệt hại gần 1.000 tỷ đồng.

Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đánh vào tâm lý người bị hại muốn nhanh chóng lấy lại tiền sau khi bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội, những đối tượng lừa đảo đã sử dụng chính những hình ảnh, clip về chuyên án từ các trang báo chính thống để quảng cáo dịch vụ "thu hồi vốn, lấy lại tiền bị lừa" nhằm tiếp tục chiếm đoạt tài sản của người dân.

Cụ thể, các đối tượng lừa đảo đã lập Fanpage, giả danh các thành viên trong Ban Chuyên án của Công an tỉnh Bắc Ninh, các luật sư, chuyên gia công nghệ thông tin và giả mạo cả fanpage Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an.

Để tạo dựng lòng tin đối với người dân, chúng thường xuyên sử dụng trái phép nhiều hình ảnh, clip chính thống của lực lượng công an để đăng tải, chia sẻ thông tin cảnh báo thủ đoạn lừa đảo của tội phạm trên không gian mạng; đồng thời sử dụng nhiều tài khoản Facebook giả, tạo các hình ảnh tin nhắn giả mạo nạn nhân cảm ơn đã giúp lấy lại tiền lừa đảo.

Khi nạn nhân nhắn tin, ngay lập tức các đối tượng sẽ phản hồi, thu thập thông tin và yêu cầu nạn nhân đặt cọc một khoản tiền hoặc thanh toán phí xử lý, phí pháp lý,…

Nếu nạn nhân vẫn chưa chuyển tiền, đối tượng tiếp tục giả mạo thông tin đang cập nhật, xử lý tình huống cho nạn nhân qua đó thúc giục nạn nhân chuyển tiền để chiếm đoạt tài sản.

Công an tỉnh Bắc Ninh đề nghị người dân tuyệt đối không tìm đến các hội nhóm hỗ trợ lấy lại tiền lừa đảo qua các hội nhóm trên mạng, trên Facebook, qua các Fanpage giả danh công an.

Không tin vào các quảng cáo thu hồi tiền trên mạng xã hội.

Không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng cho người lạ.

Tuyệt đối không chuyển tiền cho bất kỳ ai cam kết lấy lại tiền lừa đảo.

Nếu phát hiện hoặc nghi ngờ bị lừa, hãy trình báo ngay cho Công an địa phương để được hỗ trợ.