Nghe cuộc điện thoại, nam sinh viên "bay" hơn 1 tỷ đồng

Nạn nhân nhận được điện thoại tự xưng là cán bộ công an gọi điện thông báo thông tin cá nhân đang liên quan đến 01 tài khoản rửa tiền (Ảnh minh họa: Getty).

Đặc biệt, nhiều trường hợp là thanh niên trẻ do chủ quan, ít cập nhật thông tin cảnh báo lừa đảo, đã sập bẫy của các đối tượng.

Công an Thành phố Hà Nội mới đây thông tin một vụ việc xảy ra vào sáng 17/3, anh A - sinh viên của một trường Đại học tại Hà Nội - nhận được điện thoại tự xưng là cán bộ công an gọi điện thông báo thông tin cá nhân của anh đang liên quan đến một tài khoản rửa tiền, cần phải đến công an thành phố Hải Phòng để làm việc.

Sau đó đối tượng lừa đảo yêu cầu anh chứng minh tài sản trong ngân hàng. Do không nắm được thủ đoạn giả danh Công an để lừa đảo, anh A đã chuyển hơn một tỷ đồng cho đối tượng.

Phát hiện mình bị lừa, anh A đã đến cơ quan Công an phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy trình báo.

Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cần cảnh giác, tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu.

Lưu ý rằng, để làm việc với người dân, cơ quan công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua công an địa phương; tuyệt đối không gọi điện yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng hoặc cài đặt phần mềm để phục vụ điều tra.

Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất.

Trước đó, công an Thành phố Hà Nội cũng cảnh báo, thời gian qua, xuất hiện các đối tượng cho vay tiền nhưng yêu cầu khách hàng phải thế chấp clip, hình ảnh nhạy cảm, nhiều thanh thiếu niên dùng hình ảnh, video clip khỏa thân của cá nhân để thế chấp vay tiền tiêu xài.

Tuy nhiên, do số tiền lãi phải trả hàng ngày với lãi suất cao, cuộc sống của người vay gần như bị bóp nghẹt, khiến họ quanh quẩn trong nợ nần không lối thoát.

Khi không có khả năng trả nợ, họ bị các đối tượng cho vay đe dọa phát tán video clip, hình ảnh "nóng" lên mạng xã hội và gửi cho bạn bè, người thân trong gia đình để uy hiếp đòi nợ.

Sau khi biết chuyện, người thân phải thỏa thuận trả nợ thay, số tiền bị chiếm đoạt lớn hơn rất nhiều lần khoản vay ban đầu.